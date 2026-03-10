อ่านเพิ่มเติม
08:31 · 10 มีนาคม 2026

ความร้าวลึกในตลาดสินเชื่อเอกชน: BlackRock จำกัดการถอนเงิน ⚠️

ตลาดสินเชื่อเอกชนเริ่มต้นปีอย่างอ่อนแอ

หลังจาก Blue Owl จำกัดการถอนเงินจากกองทุนสินเชื่อเอกชนเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน ตลาดเริ่มตั้งคำถามอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับ ความมั่นคงทางการเงินและมูลค่าของกองทุนหลายแห่ง

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา BlackRock เข้าร่วมเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ทำให้ นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในตลาด

 

Source: Bloomberg Finance LP

Capital outflows from the private credit market are reaching unprecedented levels. Given the nature of this market and its lack of liquidity, this puts funds in a difficult position.

 

Source: Bloomberg Finance LP

บริษัทอย่าง BlackRock และ Blue Owl กำลังเผชิญผลลัพธ์จาก ข้อบกพร่องในกลยุทธ์ของตัวเอง แนวคิดเบื้องหลังการเติบโตของตลาดสินเชื่อเอกชนคือการ ขยายให้ผู้ลงทุนรายย่อยเข้าถึงได้ แต่ผู้ลงทุนกลุ่มนี้มี โปรไฟล์ความเสี่ยงต่างกันและความอดทนต่ำต่อการล็อกเงินระยะยาว

ความกังวลของนักลงทุนไม่ใช่เรื่องไร้เหตุผล: ตลาดสินเชื่อเอกชนมีบทบาทสำคัญในการ ให้ทุนสำหรับการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ซึ่งผลตอบแทนที่สัญญาไว้เริ่มถูกตั้งคำถาม

BlackRock กำลังปิดบังอะไร?

  • การขาดสภาพคล่องในตลาดสินเชื่อเอกชน ไม่ใช่เหตุผลให้ตื่นตระหนก เพราะเป็น คุณสมบัติพื้นฐานของตลาดนี้

  • ปัญหาใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นและทำให้นึกถึงวิกฤตปี 2007 คือ ตามรายงาน Bloomberg กองทุนและตำแหน่งหลายแห่งในตลาดสินเชื่อเอกชน มีความเสี่ยงต่อภาคซอฟต์แวร์สูงกว่าที่รายงานจริง

  • ในทางปฏิบัติ หมายความว่า หลายกองทุนอาจซ่อนความเสี่ยงต่อซอฟต์แวร์เพื่อขอเงินทุนโดยไม่จ่ายพรีเมียมความเสี่ยงที่เหมาะสม

  • การมีอยู่ของพรีเมียมความเสี่ยงและหลักฐานการพยายามซ่อนการเปิดรับความเสี่ยงนี้ ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์ของบริษัทเทคโนโลยีและตลาดสินเชื่อเอกชนอาจแย่กว่าตัวเลขทางการเงินของบริษัทเหล่านี้บอกไว้

BLK.US (D1)

 

Source: xStation5

แม้ว่าปัญหาในตลาดสินเชื่อเอกชนจะไม่หายไปในทันที และอาจรุนแรงกว่าที่คาดไว้เมื่อเวลาผ่านไป

แต่ กราฟราคาหุ้นในตอนนี้กลับสะท้อนการปรับตัวลงชั่วคราวที่เกิดจากอารมณ์นักลงทุน มากกว่า

  • RSI ประมาณ 25 เคยเป็นสัญญาณ “จุดต่ำสุด” ในช่วงการขายหนักครั้งก่อน ๆ ⚡

13 มีนาคม 2026, 17:35

13 มีนาคม 2026, 17:22

13 มีนาคม 2026, 16:38

13 มีนาคม 2026, 14:20

