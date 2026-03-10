หุ้นยุโรปร่วงแรง ท่ามกลางวิกฤตพลังงาน 🔔

- ดัชนี STOXX 600 ลดลงถึง 2.00% ต่อเนื่องจากการปรับตัวลง 5.51% เมื่อสัปดาห์ก่อน ทำให้ดัชนีต่ำกว่าจุดสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์เกือบ 7.30%
- ดัชนีหลักอื่น ๆ เช่น DE40, FRA40, UK100 และ SPA35 ปรับตัวลดลงระหว่าง 1.50–2.50%
- ดัชนีความผันผวน VSTOXX ปรับตัวขึ้นเกือบ 4.00% แตะ 30.30 จุด — สูงสุดตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา, สะท้อนถึงความกังวลของนักลงทุนอย่างชัดเจน
ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นมากกว่า 50% ในเดือนมีนาคมเพียงเดือนเดียว ชั่วคราวแตะ 120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากการยกระดับการโจมตี โครงสร้างพื้นฐานพลังงานของอิหร่าน และการหยุดชะงักของการขนส่งผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งทำให้เส้นทางสำคัญที่รับผิดชอบ ประมาณ 20 ล้านบาร์เรลต่อวันของอุปทานน้ำมันโลก แทบหยุดนิ่ง
ราคาก๊าซในยุโรปพุ่งสูง ท่ามกลางความกังวลเรื่องอุปทาน 🔥
ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติ ปรับตัวขึ้นกว่า 14% แตะ 62 ยูโร/เมกะวัตต์-ชั่วโมง หลังจากพุ่งขึ้น 65% ในสัปดาห์ก่อน จากราว 30 ยูโร/เมกะวัตต์-ชั่วโมง
การไหลเข้าของ LNG ลดลง และ โรงงาน LNG Ras Laffan ในกาตาร์ ถูกปิดชั่วคราว
ปริมาณก๊าซสำรองในสหภาพยุโรปยังต่ำกว่า 30% เพิ่มความกังวลเรื่อง วิกฤตพลังงาน
เศรษฐกิจเยอรมนี
คำสั่งซื้ออุตสาหกรรมเดือนมกราคมลดลง 11.1% ต่อเดือน มากกว่าที่คาด –4.5% และกลับทิศจากเดือนธันวาคม +6.4%
คำสั่งซื้อภายในประเทศลด 16.2%, คำสั่งซื้อจากต่างประเทศลด 7.1%, การผลิตอุตสาหกรรมลด 0.5%
ภาคที่ผันผวนมากสุดคือ โลหะลด 39.4%, ขณะที่ อุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่ม 10.4%
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยุโรปเพิ่มขึ้น นักลงทุนเริ่ม ประเมินความเป็นไปได้ ECB ขึ้นดอกเบี้ย 25 bps ภายในกรกฎาคม
บริษัทพลังงานเป็นผู้ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้น ส่วนใหญ่ของภาคอื่นปรับตัวลดลง
ธนาคารลด >3.2%, อสังหาริมทรัพย์ -3.1%, วัตถุดิบพื้นฐานเป็นผู้เสียหายมากที่สุด
สายการบินรับแรงกดดันจากต้นทุนน้ำมัน: Lufthansa -3.9%, Air France-KLM -4.1%
บริษัทป้องกันประเทศได้ประโยชน์: Leonardo +4.0%
บริษัทใหญ่บางแห่ง
Rolls-Royce -3.83%, Anglo American -6.3% แสดงถึงแรงขายในภาควงจรเศรษฐกิจ
Roche -4.75% หลังยาลดมะเร็งเต้านมชนิดรับประทานไม่ผ่านเกณฑ์สำคัญในการทดลอง
ข่าวการเมือง
อิหร่านแต่งตั้ง Mojtaba Khamenei เป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่ เสริมแนวทางการเมืองเข้มข้นท่ามกลางสงครามกับสหรัฐฯ และอิสราเอล
Kristalina Georgieva ผู้อำนวยการ IMF เตือนนักนโยบายให้ “เตรียมรับแรงช็อกทางเศรษฐกิจประวัติศาสตร์” ⚠️
Bitcoin ปรับตัวขึ้น 3% กำลังพยายามสร้างสัญญาณกลับตัวของแนวโน้ม 📈
