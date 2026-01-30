⏬ เงินต่ำกว่า $100 ทองคำทะลุ $5,000

การเสนอชื่อ Kevin Warsh ให้สืบทอดตำแหน่งประธาน Fed แทน Jerome Powell เป็นสัญญาณที่ตลาดอ่านออกชัดเจน: ยุคของความคาดหวัง “dovish เกินไป” ได้สิ้นสุดลงแล้ว แม้การเลือกเขาจะสร้างความพึงพอใจให้ผู้สนับสนุนนโยบายการเงินที่มีวินัย แต่ก็ส่งสัญญาณถึงแนวโน้มการดำเนินนโยบายที่เข้มงวดขึ้นในระยะกลาง ยังต้องจับตาว่า Donald Trump จะเสียใจหรือไม่หาก Warsh ปฏิเสธปรับลดดอกเบี้ย ในทางกลับกัน แรงจูงใจหลักของ Trump อาจไม่เกี่ยวกับดอกเบี้ย แต่เกี่ยวกับการแก้แค้นส่วนตัวกับ Powell
1. การตอบสนองของดอลลาร์: สิ้นสุดการขายทำกำไรและการกลับสู่ผลตอบแทน
-
DXY ฟื้นตัวและอัตราผลตอบแทนพุ่งขึ้น: การยืนยัน Warsh เป็นตัวเต็งเพียงพอที่จะหยุดการลดลงของดอลลาร์
-
Warsh ถูกมองว่าเป็นตัวเลือก “market-friendly” แต่เข้มงวดกว่าคู่แข่ง เช่น Hassett หรือ Rieder
-
การปรับความคาดหวัง: นักลงทุนเริ่มคาดการณ์ว่าการลดดอกเบี้ยจะช้าลง อย่างไรก็ตาม Warsh เคยแสดงความเห็นว่า Fed ยังมองอดีตมากเกินไป แทนที่จะคาดการณ์เทรนด์อนาคต
-
การตอบสนองตลาด: EUR/USD ปรับตัวลดลงทันทีหลังรายงาน Trump “ล็อก” การเสนอชื่อ Warsh โลหะมีค่ากำลังประสบแรงขายรุนแรงที่สุดในรอบหลายเดือน
2. บทใหม่สำหรับ Fed: ระหว่างรากฐาน Hawkish และแรงกดดันทางการเมือง
-
Warsh มีชื่อเสียงเป็น hawk แบบดั้งเดิม ที่เคยวิจารณ์สภาพการเงินที่ผ่อนคลายเกินไป
-
วินัยตามข้อมูล: การเสนอชื่อเขาบ่งชี้ถึงกลยุทธ์ที่พึ่งข้อมูลจริง เน้นความระมัดระวังต่อค่าใช้จ่ายของเงินทุนและให้ความสำคัญกับการควบคุมเงินเฟ้ออย่างยั่งยืน
-
ลดความกังวลเรื่องอิสระของ Fed: ในฐานะตัวเลือก “สถาบัน” Warsh ช่วยสร้างความมั่นใจต่อตลาดที่กลัวว่า Fed จะขึ้นอยู่กับทำเนียบขาวเต็มตัว แต่แรงกดดันทางการเมืองยังคงเป็นความเสี่ยง โดยเฉพาะเมื่อ Trump เรียกร้องดอกเบี้ยต่ำ
3. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตลาด: เงาของต้นทุนสูงขึ้น
-
ระยะสั้น: ดอลลาร์แข็งค่าและผลตอบแทนพันธบัตรสูงขึ้น ทำให้สภาพการเงินตึงตัว ช่วยต่อสู้เงินเฟ้อและเสริมสถานะ safe haven ของสหรัฐฯ แต่กดดันการส่งออกและความมั่นคงของตลาดเกิดใหม่ และกระตุ้นแรงขายทองคำและเงินอย่างรุนแรง
-
ระยะกลาง: แนวคิด “สูงนานขึ้น” อาจลดความต้องการภายในประเทศ ตลาดที่อยู่อาศัย และ CAPEX แม้ช่วยรักษาระดับราคาคงที่ แต่เสี่ยงต่อแรงขับเคลื่อนการเติบโต
-
สินทรัพย์เสี่ยงภายใต้แรงกดดัน: สำหรับหุ้นเทคโนโลยี (growth) และคริปโต เรื่องราว Warsh เป็นเชิงลบ นโยบายเข้มงวดทำให้สภาพคล่องลดลงและต้นทุนเงินทุนสูงขึ้น ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นความเสี่ยงหลัก
4. ความเสี่ยงความขัดแย้งเชิงสถาบัน
-
การเสนอชื่อ Warsh เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน — รวมถึงการสอบสวน Powell โดย DOJ และข้อพิพาทสาธารณะเกี่ยวกับอิสระของ Fed
-
ความขัดแย้งหลัก: มีความเสี่ยงจริงที่นโยบายแบบ pro-growth และ populist ของ Trump อาจชนกับสัญชาตญาณการเงินอนุรักษ์นิยมของ Warsh หากตลาดมองว่าแรงกดดันทางการเมืองครอบงำภารกิจรักษาเสถียรภาพราคา ความเชื่อมั่นระยะยาวต่อดอลลาร์อาจถูกทดสอบอย่างหนัก
Silver has retreated by as much as 15%, falling below the $100 mark. The next significant support levels are situated within the $80 to $90 per ounce range. Source: xStation5
Gold has slipped below $5,000 today. This 7% decline represents a volatility rarely seen in this asset class. The next key support levels are $4,750 and $4,500. Source: xStation5
