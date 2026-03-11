อ่านเพิ่มเติม
11 มีนาคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 11 มี.ค.

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • ตลาดชะลอการขึ้น; อิหร่านเตรียมใช้ทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซ 🚨❓

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ สูญเสียโมเมนตัมขาขึ้น หลังข่าวจากหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ ระบุว่า อิหร่านเริ่มวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซ คลังทุ่นระเบิดคาดว่าจะมีประมาณ 2,000–6,000 ลูก ประกอบด้วยทุ่นผลิตในประเทศ รัสเซีย และจีน โดยใช้เรือขนาดเล็กบรรทุกได้ 2–3 ลูกต่อเที่ยว

ข่าวนี้ทำให้ ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นเหนือ 88 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในไม่กี่นาทีที่ผ่านมา และดัชนี Wall Street สูญเสียช่วงบวกบางส่วน

น่าสนใจว่า สหรัฐฯ กำลังขอให้อิสราเอลหยุดโจมตีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานของอิหร่าน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ทรัมป์เข้ามาแทรกแซงในความขัดแย้งตะวันออกกลางที่กำลังดำเนินอยู่

ดัชนีหลักสหรัฐฯ ล่าสุด

  • US100 +0.67%

  • US500 +0.55%

  • US2000 +0.9%

ดัชนี US100 ป้องกัน แนว 200-day EMA เป็นครั้งที่สามใน 10 เดือนล่าสุด และโมเมนตัมขึ้นวันนี้ผลักดันสัญญาให้สูงกว่า 100-day EMA ในระยะกลาง สะท้อนว่า แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่

ตลาดอสังหาริมทรัพย์สหรัฐฯ

  • เติบโตต่อเนื่องในเดือนที่สองของปี 2026 แม้คาดว่าจะลดลงเล็กน้อย

  • แม้บางช่วงจะต่ำกว่า 4 ล้านยูนิต แต่ความต้องการยังถือว่าคงตัว

ตลาดยุโรปปิดบวกเด่น

  • Germany DAX +2.25%

  • France CAC40 +2.16%

  • UK FTSE100 +1.59%

  • Poland WIG20 +2.16%

สกุลเงินและ Forex

  • AUD แข็งค่ามากที่สุด

  • JPY และ CHF อ่อนค่ามากที่สุด

หุ้นรายตัวสำคัญ

  • Novo Nordisk (NVO.US) ร่วง >3% หลัง FDA ส่งจดหมายเตือนเรื่องการละเมิดขั้นตอนรายงานผลข้างเคียงของยา รวมถึง Ozempic

    • พบการละเว้นรายงานกรณีร้ายแรง เช่น เสียชีวิต 2 ราย และฆ่าตัวตาย 1 ราย ภายใน 15 วันตามกำหนด

  • Nvidia กำลังพัฒนาซอฟต์แวร์รอบ AI ชื่อแพลตฟอร์ม NemoClaw เป็น open-source สำหรับลูกค้าองค์กร ให้ AI ทำงานแทนพนักงาน

ความผันผวนตลาด

  • CBOE VIX ร่วง >2.5% หลัง Wall Street ฟื้นตัวและราคาน้ำมันลดลง

เศรษฐกิจญี่ปุ่น

  • GDP ไตรมาส 4/2025 ปรับขึ้นจาก 0.1% เป็น 0.3% q/q (1.3% ต่อปี)

  • รายได้จริงเพิ่ม +1.4% ส่งผลให้การบริโภคเพิ่ม +0.3% m/m (vs 0.1% คาดการณ์)

ตลาดพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์

  • Brent -1.3% | WTI -4.5% | NATGAS -2%

  • ทองคำ (GOLD) +0.85% | เงิน (SILVER) +0.77% | ทองแดง (COPPER) +1.7%

คริปโตเคอร์เรนซี

  • Bitcoin +2% อยู่ใกล้โซน $70,000

