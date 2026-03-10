อ่านเพิ่มเติม
23:35 · 10 มีนาคม 2026

📈 US100 ฟื้นตัวกลับเหนือค่า EMA 100 วัน

หุ้นวอลล์สตรีทฟื้นตัว หลังเริ่มเซสชันด้วยความกังวล

ตลาดหุ้นสหรัฐกลับมา ปรับตัวขึ้นอีกครั้ง หลังเริ่มต้นวันด้วยความผันผวน ได้แรงหนุนจาก ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว และความหวังว่าประเทศสมาชิก IEA/G7 อาจใช้ คลังสำรองน้ำมันยุทธศาสตร์

ดัชนีปรับตัวขึ้นจากการขาดทุนช่วงเช้าที่เกิดจากความตึงเครียดสงครามอิหร่านและการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานน้ำมัน นักลงทุนเริ่ม ปรับพอร์ตรับความเสี่ยงต่ำลงและความขัดแย้งสั้นลง

  • Dow Jones: +0.5%

  • S&P 500: +0.4%

  • Nasdaq Composite: +0.6%

ราคาน้ำมัน Brent ต่ำกว่า 90 ดอลลาร์/บาร์เรล ช่วยลดความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายพลังงานที่สูงขึ้น และกระตุ้นให้เงินทุนไหลจากสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น เช่น หุ้นเติบโตใน Nasdaq 100

การประกาศประชุมพิเศษของ IEA และสัญญาณความพร้อมในการปล่อยคลังสำรอง ทำหน้าที่เป็น “ตาข่ายนิรภัย” ให้ตลาด แม้ว่าความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของอุปทานจริงใน Strait of Hormuz ยังคงมีอยู่

สำหรับ US100 นี่เป็นครั้งที่ 3 ในรอบ 10 เดือน ที่ดัชนีสามารถ ป้องกันโซน EMA 200 วัน และแรงหนุนวันนี้กำลังผลักดันสัญญาขึ้นเหนือ EMA 100 วัน

ในระยะกลาง แสดงให้เห็นว่า แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่
ราคาน้ำมันจะเป็นตัวแปรสำคัญในการเทรด US100 ต่อไป เพราะเป็นปัจจัยหลักที่สะท้อนความกลัวเกี่ยวกับความขัดแย้งใน อ่าวเปอร์เซีย

📊 กราฟด้านล่างแสดงความสัมพันธ์กลับด้านระหว่าง US100 กับราคาน้ำมัน OIL ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา

 

Source: xStation

