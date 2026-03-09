📈 ราคาน้ำมันพุ่ง 11% ท่ามกลางความขัดแย้งที่รุนแรงในตะวันออกกลาง 📊 VIX ปรับตัวขึ้น ขับเคลื่อนโดยความกลัวในวอลล์สตรีท

วันนี้ ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ Brent (OIL) ปรับตัวขึ้นกว่า 11% ต่อเนื่องจากแรงขาขึ้นก่อนหน้า ทำให้ราคาพุ่งเกิน 93 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แล้ว นอกจากน้ำมันแล้ว ความกังวลเกี่ยวกับ เงินเฟ้อ, ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ, และ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ความต้องการ VIX ปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางความคาดหวังถึงความผันผวนที่สูงขึ้นใน S&P 500 ซึ่งแม้จะมีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความเสี่ยง stagflation ที่เพิ่มขึ้น ดัชนียังคงต่ำกว่า ระดับสูงสุดตลอดกาลใกล้ 7,000 จุด เพียงประมาณ 5% เท่านั้น
- สหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่าจะตอบโต้หลังเกิดการโจมตีฐานทัพใน บาห์เรน
- อิรัก รายงานว่าเกิดการโจมตีด้วยขีปนาวุธที่ ฐานทัพทาจี (Taji military base) ใกล้ สนามบินนานาชาติแบกแดด ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์การทูตสหรัฐ
- อิหร่าน ระบุว่าได้ยิงระลอกโจมตีเพิ่มเติมไปยังเป้าหมายที่กำหนดในภูมิภาค และเตือนว่าจะโจมตียุโรปหาก สหภาพยุโรปเข้าร่วมสงคราม
- โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าววันนี้ว่า ไม่มีพื้นที่สำหรับการเจรจา ชี้ว่ามีเพียง ชัยชนะทางทหารเต็มรูปแบบของสหรัฐ เท่านั้นที่เป็นทางออก ซึ่งน่าจะหมายถึงความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ พร้อมความเป็นไปได้ในการส่งกองกำลังภาคพื้นดิน
ราคาน้ำมันในตลาดโลกตอนนี้ ทะลุ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023
ฟิวเจอร์ส VIX ปรับตัวขึ้นสู่ระดับที่ไม่เคยเห็นตั้งแต่เดือนเมษายน 2025 ซึ่งในช่วงนั้นตลาดสั่นคลอนจากความกังวลเกี่ยวกับ มาตรการเก็บภาษีของ Donald Trump และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจโลก
ความต้องการ ป้องกันความเสี่ยงผ่าน VIX กำลังเพิ่มสูงขึ้นก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ เนื่องจากนักลงทุนไม่ต้องการปล่อยสถานะโดยไม่มีการป้องกันหากความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์
