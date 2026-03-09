📉 Bitcoin สูญเสียโมเมนตัมอีกครั้ง Ethereum ร่วง 5%

วันนี้ Bitcoin กำลังปรับตัวลดลง ราคาถอยจากประมาณ 71,000 ดอลลาร์ เหลือราว 68,000 ดอลลาร์ การร่วงลงครั้งนี้ทำให้ความหวังในการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องอ่อนตัวลง เนื่องจากการปรับตัวขึ้นล่าสุดหยุดอยู่ใกล้ระดับ 74,000–75,000 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นระดับสำคัญจากมุมมองของตำแหน่งผู้ค้าหุ้น
ในขณะเดียวกัน Ethereum ปรับตัวลงแรงยิ่งกว่า โดยสกุลเงินดิจิทัลอันดับสองตามมูลค่าตลาดร่วงมากกว่า 5% และต่ำกว่า 2,000 ดอลลาร์
แรงกดดันมาจาก ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น, ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่เพิ่มขึ้น และ ราคาน้ำมันพุ่งสูง ทำให้ความสนใจในสินทรัพย์ดิจิทัลลดลง แม้จะมีแรงซื้อชั่วคราวผ่าน Crypto ETFs แต่คริปโตยังคงต่อสู้กับแรงซื้อที่อ่อนแอและแรงกดดันด้านอุปทานสูง
Bitcoin (กราฟ H1)
Bitcoin พบแรงต้านสำคัญใกล้ 75,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุด 38.2% Fibonacci retracement ของแรงขาขึ้นล่าสุด และเป็นจุดที่ตำแหน่งผู้ค้าส่งสัญญาณแรงต้าน
ปัจจุบัน BTC หลุด EMA 200 ชั่วโมง เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์–ต้นเดือนมีนาคม สัญญาณนี้อาจบ่งชี้ถึงการกลับมาของแรงขาย
หากนักลงทุนกระทิงไม่สามารถดันราคากลับเหนือ 70,000 ดอลลาร์ ได้ ตลาดอาจเผชิญ แรงกดดันขาลงอีกครั้ง โดยแนวรับถัดไปอาจอยู่ใกล้ 60,000 ดอลลาร์
Source: xStation5
Ethereum ลบกำไรหลายวันที่ผ่านมาและร่วงต่ำกว่า 2,000 ดอลลาร์ อีกครั้ง ส่งผลให้แนวโน้มขาลงที่มีอยู่ในตลาดแข็งแกร่งขึ้น
Source: xStation5
ข่าวเด่นวันนี้ 11 มี.ค.
📈 US100 ฟื้นตัวกลับเหนือค่า EMA 100 วัน
Market Wrap: หุ้นพลังงานร่วง หลังตลาดหวังสงครามอิหร่านใกล้จบ 🌍
คลาดเด่นวันนี้: JP225 พุ่งแรง หลัง GDP ปรับเพิ่มเหนือความคาดหมาย 🇯🇵 📈 ญี่ปุ่นกลับมาลุยแล้ว❓