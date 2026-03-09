อ่านเพิ่มเติม
08:32 · 9 มีนาคม 2026

🚨 BREAKING: อิหร่านส่งสัญญาณว่า ยุโรปจะกลายเป็น “เป้าหมายที่ชอบธรรม” หากสหภาพยุโรปเข้าร่วม

-
-
ตามรายงานของ France24 อ้างอิงจากกระทรวงต่างประเทศอิหร่าน อิหร่านระบุว่า:

“สหภาพยุโรปจะกลายเป็นเป้าหมายที่ชอบธรรม หากยุโรปเข้าร่วมสงครามในตะวันออกกลาง”

จนถึงขณะนี้ ฟิวเจอร์ส EU50 แสดงปฏิกิริยาต่อคำกล่าวนี้เพียงเล็กน้อย ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ฝรั่งเศส ได้เคลื่อนย้าย เรือบรรทุกเครื่องบิน ไปยังตะวันออกกลาง สะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมทางทหารที่เพิ่มขึ้นของประเทศยุโรปในภูมิภาคนี้

10 มีนาคม 2026, 23:35

