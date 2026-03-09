ข่าวเด่นวันนี้ 9 มี.ค.

สรุปประจำวันวันศุกร์:
Wall Street ปรับตัวลดลง ท่ามกลาง ราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นกว่า 10% โดย Brent ขึ้นเหนือ 93 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023
ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงดำเนินต่อไป อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในบาห์เรนและอิรัก
Donald Trump เน้นย้ำว่าสหรัฐจะดำเนินสงครามจนกว่าจะชนะทั้งหมด เสริมความคาดหวังว่าการปฏิบัติการอาจยืดเยื้อหลายสัปดาห์ (ไม่เป็นทางการ Marco Rubio ระบุว่าอาจใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์)
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และค่าเงิน
ทองคำ ปรับขึ้นกว่า 1.5% ทะลุ 5,160 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แม้ค่าเงินดอลลาร์แข็งแกร่งและผลตอบแทนพันธบัตรสูงขึ้น
น้ำมันดิบ พุ่งต่อเนื่องกว่า 10%
รายงาน NFP สหรัฐ (ก.พ.) ออกต่ำกว่าคาดอย่างมาก
การจ้างงาน: -92k (คาด: +55k; ก่อนหน้า: +126k)
อัตราการว่างงาน: 4.4% (คาด: 4.3%; ก่อนหน้า: 4.3%)
การเติบโตค่าจ้างเฉลี่ย: 3.8% YoY (คาด: 3.7%)
ยอดขายปลีกสหรัฐ (ม.ค.)
Headline: -0.2% MoM (คาด: -0.3%)
Core: 0% MoM (คาด: +0.1%)
ตลาดคริปโต
Bitcoin ร่วงจาก 71,000 ดอลลาร์ เหลือ 68,000 ดอลลาร์
การปรับตัวลงทำให้ความหวังในการฟื้นตัวกว้างขึ้นอ่อนตัว
Ethereum ร่วงแรงกว่า 5% ต่ำกว่า 2,000 ดอลลาร์
ข้อมูลเศรษฐกิจยูโรโซน
GDP Q4 2025 (QoQ, ปรับฤดูกาลแล้ว): 0.2% (คาด: 0.3%)
รายจ่ายรัฐบาล (QoQ): 0.5%
การบริโภคครัวเรือน (QoQ): 0.4%
GDP YoY (Q4): 1.2%
การจ้างงาน (QoQ/QoQ): 0.2% / 0.7% YoY
หุ้นเด่น
Marvell Technology ขึ้นเกือบ 11% ปรับเพิ่มประมาณการรายได้ปีนี้เป็น 15.2 พันล้านดอลลาร์
Boeing ปรับตัวขึ้นกว่า 2.5% หลังรายงานว่ากำลังเจรจาจีนเรื่อง คำสั่งซื้อ 737 MAX 500 ลำ
BlackRock ร่วงเกือบ 7% ตลาดภาคการเงินยังอ่อนแอ
ภูมิรัฐศาสตร์
อิหร่านเตือน “สหภาพยุโรปจะกลายเป็นเป้าหมายที่ชอบธรรม หากยุโรปเข้าร่วมสงครามในตะวันออกกลาง” (อ้าง France24)
ฟิวเจอร์ส EU50 ยังตอบสนองต่อข่าวนี้จำกัด
ฝรั่งเศส ส่ง เรือบรรทุกเครื่องบิน ไปตะวันออกกลาง
สรุป: ตลาดเผชิญแรงกดดันจากทั้ง ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และ ข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ, ขณะที่น้ำมันและทองคำปรับขึ้นโดดเด่น ส่วนคริปโตและดัชนีหุ้นเผชิญแรงขายต่อเนื่อง
