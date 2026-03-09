อ่านเพิ่มเติม
08:38 · 9 มีนาคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 9 มี.ค.

สรุปประจำวันวันศุกร์:

  • Wall Street ปรับตัวลดลง ท่ามกลาง ราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นกว่า 10% โดย Brent ขึ้นเหนือ 93 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023

  • ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงดำเนินต่อไป อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในบาห์เรนและอิรัก

  • Donald Trump เน้นย้ำว่าสหรัฐจะดำเนินสงครามจนกว่าจะชนะทั้งหมด เสริมความคาดหวังว่าการปฏิบัติการอาจยืดเยื้อหลายสัปดาห์ (ไม่เป็นทางการ Marco Rubio ระบุว่าอาจใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์)

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และค่าเงิน

  • ทองคำ ปรับขึ้นกว่า 1.5% ทะลุ 5,160 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แม้ค่าเงินดอลลาร์แข็งแกร่งและผลตอบแทนพันธบัตรสูงขึ้น

  • น้ำมันดิบ พุ่งต่อเนื่องกว่า 10%

  • รายงาน NFP สหรัฐ (ก.พ.) ออกต่ำกว่าคาดอย่างมาก

    • การจ้างงาน: -92k (คาด: +55k; ก่อนหน้า: +126k)

    • อัตราการว่างงาน: 4.4% (คาด: 4.3%; ก่อนหน้า: 4.3%)

    • การเติบโตค่าจ้างเฉลี่ย: 3.8% YoY (คาด: 3.7%)

  • ยอดขายปลีกสหรัฐ (ม.ค.)

    • Headline: -0.2% MoM (คาด: -0.3%)

    • Core: 0% MoM (คาด: +0.1%)

ตลาดคริปโต

  • Bitcoin ร่วงจาก 71,000 ดอลลาร์ เหลือ 68,000 ดอลลาร์

  • การปรับตัวลงทำให้ความหวังในการฟื้นตัวกว้างขึ้นอ่อนตัว

  • Ethereum ร่วงแรงกว่า 5% ต่ำกว่า 2,000 ดอลลาร์

ข้อมูลเศรษฐกิจยูโรโซน

  • GDP Q4 2025 (QoQ, ปรับฤดูกาลแล้ว): 0.2% (คาด: 0.3%)

  • รายจ่ายรัฐบาล (QoQ): 0.5%

  • การบริโภคครัวเรือน (QoQ): 0.4%

  • GDP YoY (Q4): 1.2%

  • การจ้างงาน (QoQ/QoQ): 0.2% / 0.7% YoY

หุ้นเด่น

  • Marvell Technology ขึ้นเกือบ 11% ปรับเพิ่มประมาณการรายได้ปีนี้เป็น 15.2 พันล้านดอลลาร์

  • Boeing ปรับตัวขึ้นกว่า 2.5% หลังรายงานว่ากำลังเจรจาจีนเรื่อง คำสั่งซื้อ 737 MAX 500 ลำ

  • BlackRock ร่วงเกือบ 7% ตลาดภาคการเงินยังอ่อนแอ

ภูมิรัฐศาสตร์

  • อิหร่านเตือน “สหภาพยุโรปจะกลายเป็นเป้าหมายที่ชอบธรรม หากยุโรปเข้าร่วมสงครามในตะวันออกกลาง” (อ้าง France24)

  • ฟิวเจอร์ส EU50 ยังตอบสนองต่อข่าวนี้จำกัด

  • ฝรั่งเศส ส่ง เรือบรรทุกเครื่องบิน ไปตะวันออกกลาง

สรุป: ตลาดเผชิญแรงกดดันจากทั้ง ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และ ข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ, ขณะที่น้ำมันและทองคำปรับขึ้นโดดเด่น ส่วนคริปโตและดัชนีหุ้นเผชิญแรงขายต่อเนื่อง

