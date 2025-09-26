ข่าวเด่นวันนี้: ความเชื่อมั่นบนวอลล์สตรีทอ่อนตัว 📉 บิทคอยน์ร่วงต่ำกว่า 110,000 ดอลลาร์

- ในยุโรป ดัชนีหลักปรับตัวลดลง DAX ร่วงมากกว่า 0.5% ขณะที่ FTSE ของสหราชอาณาจักรลดลงเกือบ 0.4% หุ้นของ H&M ประเทศสวีเดนปรับตัวขึ้นเกือบ 7% หลังรายงานกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบปีต่อปี ขณะเดียวกัน หุ้นของแบรนด์หรู Brunello Cucinelli ร่วงลงอย่างหนัก หลังจาก Morpheus Capital ออกบทวิเคราะห์ชี้ถึงมูลค่าสูง ความต้องการอ่อนตัว และการดำเนินงานต่อเนื่องในรัสเซีย
- ดัชนีสหรัฐร่วงตั้งแต่ช่วงต้นวันหลังจากข้อมูลเศรษฐกิจแข็งแกร่ง และยังคงต่ำต่อเนื่อง สองชั่วโมงก่อนปิดตลาด Nasdaq 100 และ S&P 500 ลดลงเกือบ 1% ขณะที่ Russell 2000 ร่วงมากที่สุด
- GDP และคำสั่งซื้อสินค้าคงทนปรับตัวขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งขึ้น ขณะที่ความคาดหวังเรื่องการลดดอกเบี้ยของ Fed ลดลง GDP ไตรมาส 2 เติบโตเร็วที่สุดในรอบเกือบสองปีที่ 3.8% เมื่อเทียบปีต่อปี เทียบกับที่คาดการณ์ 3.3% ส่วนคำสั่งซื้อสินค้าคงทนเพิ่มขึ้น 2.9% ต่อเดือน เทียบกับคาดการณ์ -0.3%
- จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานลดลงเหลือ 217,000 ต่ำกว่ารอบก่อน 233,000 และต่ำกว่าที่คาดอย่างมาก ข้อมูล Fed เขต Kansas City และยอดขายบ้านมือสองก็สูงกว่าคาด
- ตลอดทั้งวัน เจ้าหน้าที่ Fed หลายคนแสดงความคิดเห็น Stephen Miran เน้นย้ำว่าระดับนโยบายปัจจุบันตึงตัวเกินไป โดยสูงกว่าระดับเป็นกลาง 150–200 จุด แต่ความคิดเห็นจาก Goolsbee และ Schmid มีท่าทีระมัดระวังมากกว่า
- ในตลาดเงินดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์แคนาดาเป็นสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุด ขณะที่ดอลลาร์นิวซีแลนด์และปอนด์อังกฤษอ่อนค่า zloty โปแลนด์ก็ได้รับแรงกดดันจากความตึงเครียดระหว่าง “ตะวันตก” กับรัสเซีย
- นักวิเคราะห์ Rothschild & Co Redburn แนะนำ ‘ขาย’ หุ้นยักษ์เทคโนโลยีสหรัฐ Oracle เนื่องจากคาดการณ์การเติบโตของยอดขายสูงเกินจริงและมูลค่าหุ้นสูงสุดขีด หุ้นลดลงเกือบ 5% ขณะที่ Intel เพิ่มขึ้น 6% หลังมีข่าวว่า Apple อาจเข้าถือหุ้นในบริษัท
- สกุลเงินดิจิทัลถูกกดดันจากดอลลาร์แข็ง Bitcoin ร่วงต่ำกว่า $110,000 ก่อนการหมดอายุออปชันสำคัญพรุ่งนี้ และซื้อขายต่ำกว่าระดับสำคัญบนเครือข่ายราว 2% แสดงว่านักลงทุนระยะสั้นส่วนใหญ่กำลังเผชิญกับความขาดทุน
- ราคาคาเคา ลดลงเกือบ 2% ต่ำกว่า $7,000 ต่อตัน ตามการคาดการณ์ฝนตกในแอฟริกาตะวันตก Rabobank คาดว่าตลาดคาเคาจะเกินดุลในฤดูเก็บเกี่ยวที่จะถึง ขณะที่ความกังวลด้านอุปสงค์ยังคงครอบงำ
- ราคาน้ำมันปรับขึ้นเล็กน้อยวันนี้และมุ่งไปสู่ราคาปิดสูงสุดตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน ตามรายงาน EIA ปริมาณก๊าซธรรมชาติในสหรัฐสูงกว่าที่คาดเล็กน้อย สัญญา NATGAS ฟิวเจอร์สลบกำไรช่วงต้นวันหลังการหมุนเวียนสัญญา
- เครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ของรัสเซียละเมิดน่านฟ้าสหรัฐเหนืออลาสก้า และถูกสกัดโดย F-16 จำนวน 4 ลำ ระหว่างการประชุมกับ Erdogan Donald Trump กล่าวว่าถึงเวลาที่รัสเซียควรยุติสงคราม และยังแสดงความมั่นใจว่าสหรัฐสามารถชักชวนตุรกีให้หยุดซื้อปิโตรเลียมรัสเซียได้