ตลาดเด่นวันนี้ - Gold (06.11.2025)

ทองคำฟื้นตัวทะลุ $4,000 ต่อออนซ์ กลับไปสูงสุดตั้งแต่ต้นสัปดาห์ สาเหตุหลักมาจากความผันผวนในตลาดการเงินและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
แม้ข้อมูล ADP และ ISM แสดงตัวเลขแข็งแกร่ง แต่ รายงาน Challenger ล่าสุดเผยจำนวนการปลดพนักงานในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจาก การปฏิวัติ AI ไม่ใช่เพียงผลกระทบจากการปิดหน่วยงานรัฐบาล
ปัจจุบันยังคงเห็นการถือทองสุทธิใน ETF ลดลง แต่การฟื้นตัวในช่วงสองวันที่ผ่านมาอาจบ่งชี้ถึง แรงซื้อกลับเข้าสู่ตลาด
UBS คาดทองในระยะสั้นจะถึง $4,200
หากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ดำเนินต่อไป อาจแตะ $4,700 ในปีหน้า
Morgan Stanley ประเมินราคาทองจะถึง $4,500 กลางปีหน้า
มุมมองทางเทคนิค:
ทองกำลัง รวมตัวในรูปแบบสามเหลี่ยม (triangle)
การสร้างจุดสูงสุด-ต่ำสุดใหม่ต่ำลง (lower highs & lower lows) จบลงแล้ว
การฟื้นตัวเหนือ $4,000 และ Fibonacci 38.2% ชี้โอกาสเกิด การทะลุขึ้น
หากทองยืนเหนือ แนวขึ้นล่าสุด และ Fibonacci 23.6% การปรับตัวลงล่าสุดถือว่า สิ้นสุดเต็มที่
ทองจึงอยู่ในจุดสำคัญ: พร้อมสัญญาณขาขึ้นใหม่ แต่ยังต้องจับตาแรงซื้อและความตึงเครียดทางเศรษฐกิจต่อไป
ข่าวเด่นวันนี้
Cocoa ร่วง 3%
สัญญาล่วงหน้ากาแฟปรับตัวลดลง เนื่องจากการขนส่งปริมาณมากจากบราซิลไปยังยุโรปช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน
คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลงท่ามกลางความเชื่อมั่นที่อ่อนแอในวอลล์สตรีท 📉