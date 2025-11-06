อ่านเพิ่มเติม
ตลาดเด่นวันนี้ - Gold (06.11.2025)

ทองคำฟื้นตัวทะลุ $4,000 ต่อออนซ์ กลับไปสูงสุดตั้งแต่ต้นสัปดาห์ สาเหตุหลักมาจากความผันผวนในตลาดการเงินและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจสหรัฐฯ

แม้ข้อมูล ADP และ ISM แสดงตัวเลขแข็งแกร่ง แต่ รายงาน Challenger ล่าสุดเผยจำนวนการปลดพนักงานในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจาก การปฏิวัติ AI ไม่ใช่เพียงผลกระทบจากการปิดหน่วยงานรัฐบาล

ปัจจุบันยังคงเห็นการถือทองสุทธิใน ETF ลดลง แต่การฟื้นตัวในช่วงสองวันที่ผ่านมาอาจบ่งชี้ถึง แรงซื้อกลับเข้าสู่ตลาด

  • UBS คาดทองในระยะสั้นจะถึง $4,200

  • หากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ดำเนินต่อไป อาจแตะ $4,700 ในปีหน้า

  • Morgan Stanley ประเมินราคาทองจะถึง $4,500 กลางปีหน้า

มุมมองทางเทคนิค:

  • ทองกำลัง รวมตัวในรูปแบบสามเหลี่ยม (triangle)

  • การสร้างจุดสูงสุด-ต่ำสุดใหม่ต่ำลง (lower highs & lower lows) จบลงแล้ว

  • การฟื้นตัวเหนือ $4,000 และ Fibonacci 38.2% ชี้โอกาสเกิด การทะลุขึ้น

  • หากทองยืนเหนือ แนวขึ้นล่าสุด และ Fibonacci 23.6% การปรับตัวลงล่าสุดถือว่า สิ้นสุดเต็มที่

ทองจึงอยู่ในจุดสำคัญ: พร้อมสัญญาณขาขึ้นใหม่ แต่ยังต้องจับตาแรงซื้อและความตึงเครียดทางเศรษฐกิจต่อไป

 

 

