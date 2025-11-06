ปฏิทินเศรษฐกิจ: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ BoE เป็นประเด็นหลักที่ครองความสนใจในวันนี้

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้แน่นขนัด โดยการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เพื่อพิจารณาอัตราดอกเบี้ยถือเป็นจุดโฟกัสหลักของตลาด ข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาก่อนหน้านี้ประกอบด้วยการเติบโตของค่าจ้างในญี่ปุ่น ดุลการค้าของออสเตรเลีย เงินเฟ้อของสวีเดน และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี นอกจากนี้ นักลงทุนยังรอฟังการกล่าวสุนทรพจน์จากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางหลายรายในการประชุมที่จัดโดย ECB
ข้อมูลจากเยอรมนีออกมาอ่อนแอกว่าคาด โดยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกันยายนฟื้นตัวเพียงเล็กน้อย ขณะที่เงินเฟ้อของสวีเดนออกมาสูงกว่าคาดการณ์ ลดความเป็นไปได้ในการปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมในประเทศนั้น
🕒 ปฏิทินเศรษฐกิจสำคัญ (ตามเวลาสหราชอาณาจักร)
08:00 🇪🇸 สเปน: ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกันยายน (ก่อนหน้า +3.4% YoY)
08:00 🇪🇺 ยูโรโซน: การกล่าวสุนทรพจน์โดย Schnabel จาก ECB
08:30 🇩🇪🇫🇷 เยอรมนีและฝรั่งเศส: ดัชนี PMI ภาคก่อสร้าง
09:00 🇳🇴 นอร์เวย์: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ Norges Bank (คาด 4.0%; ก่อนหน้า 4.0%)
10:00 🇪🇺 ยูโรโซน: ยอดค้าปลีก (คาด +0.2% MoM; ก่อนหน้า +0.1% MoM)
12:00 🇬🇧 สหราชอาณาจักร: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ BoE (คาด 4.0%; ก่อนหน้า 4.0%; คะแนนโหวตคาด 6:3 สำหรับคงดอกเบี้ย เทียบกับ 7:2 ก่อนหน้า)
12:30 🇺🇸 สหรัฐฯ: รายงานการปลดพนักงาน Challenger (ก่อนหน้า 54,000 ตำแหน่ง)
15:00 🇨🇦 แคนาดา: ดัชนี Ivey PMI (คาด 55.2; ก่อนหน้า 59.8)
16:00 🇺🇸 สหรัฐฯ: การกล่าวสุนทรพจน์โดยเจ้าหน้าที่ Fed ได้แก่ Williams และ Bar
17:00 🇺🇸 สหรัฐฯ: การอัปเดตประมาณการ GDPNow จาก Fed สาขาแอตแลนตา
19:00 🇲🇽 เม็กซิโก: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย (คาด 7.25%; ก่อนหน้า 7.5%)
19:00 🇺🇸 สหรัฐฯ: ขนาดงบดุลรวมของ Fed (ก่อนหน้า 6.587 ล้านล้านดอลลาร์)
📉 หมายเหตุ: ข้อมูลดุลการค้าของแคนาดามีแนวโน้มจะไม่ถูกเผยแพร่ เนื่องจากการระงับการทำงานของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ส่งผลต่อข้อมูลข้ามประเทศ
💼 รายงานผลประกอบการสำคัญวันนี้
-
AstraZeneca
-
ConocoPhillips
-
Airbnb
-
Rheinmetall (บริษัทด้านกลาโหมรายใหญ่ของเยอรมนี)
ข่าวเด่นวันนี้
BREAKING: ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ Johnson เตือนความเสี่ยงการปิดรัฐบาลยาวขึ้น
BREAKING: ธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง
💷 GBPUSD ปรับตัวขึ้นก่อนการตัดสินใจของธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE)