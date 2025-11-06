อ่านเพิ่มเติม
16:13 · 6 พฤศจิกายน 2025

ข่าวเด่น: รายงาน Challenger: การปลดพนักงานในเดือนตุลาคมพุ่งสูงสุดในรอบ 20 ปี

12:30 PM GMT, สหรัฐฯ – รายงาน Challenger การปลดพนักงานเดือนตุลาคม

  • จำนวนจริง: 153,074 ตำแหน่ง (ก่อนหน้า 54,064)

  • เพิ่มขึ้น 175% YoY

  • จำนวนปลดพนักงานสะสมตั้งแต่ต้นปีทะลุ 1.09 ล้านตำแหน่ง สูงสุดถึงเดือนตุลาคมนับตั้งแต่ปี 2020 และเป็นยอดเดือนตุลาคมสูงสุดตั้งแต่ปี 2003

สาเหตุหลักของการปลดพนักงาน ได้แก่ การลดต้นทุน, การนำ AI มาใช้, ความต้องการสินค้าที่อ่อนแอ และผลกระทบจาก “DOGE Impact” ต่อภาครัฐและงานต่อเนื่อง ภาคที่ได้รับผลกระทบหนัก ได้แก่ คลังสินค้า, เทคโนโลยี, การค้าปลีก, บริการ, สินค้าอุปโภคบริโภค และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

เดือนตุลาคมยังมีการประกาศปลดพนักงานแยกหลายครั้งมากกว่าปกติสำหรับไตรมาส 4 แม้ว่าบริษัทส่วนใหญ่จะหลีกเลี่ยงการปลดในช่วงฤดูกาลวันหยุดเพื่อภาพลักษณ์ที่ดี

ในขณะเดียวกัน การจ้างงานตามแผนลดลงเหลือ 488,077 ตำแหน่ง ต่ำสุดตั้งแต่ปี 2011 สะท้อนถึงตลาดแรงงานที่เย็นตัวและแนวโน้มการจ้างงานตามฤดูกาลในปี 2025 ที่อ่อนแอ

 

 

7 พฤศจิกายน 2025, 09:23

ข่าวเด่นวันนี้
7 พฤศจิกายน 2025, 09:11

BREAKING: ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ Johnson เตือนความเสี่ยงการปิดรัฐบาลยาวขึ้น
7 พฤศจิกายน 2025, 08:53

BREAKING: ธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง
7 พฤศจิกายน 2025, 08:28

💷 GBPUSD ปรับตัวขึ้นก่อนการตัดสินใจของธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE)

