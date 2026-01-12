สรุปตลาดเช้าวันนี้ (12.01.2026) – Jerome Powell ถูกสอบสวน; ความตึงเครียดใน อิหร่าน/กรีนแลนด์ เป็นปัจจัยกดดันในฉากหลัง 🚨

ตลาดหุ้นเอเชียเปิดสัปดาห์ด้วยบรรยากาศเชิงบวก:
Hang Seng +1.25%
Shanghai Composite +0.75%
ASX 200 +0.41%
ตลาดญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องในวันหยุดธนาคาร ความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นได้รับแรงหนุนจากข้อมูลการค้าจีนที่ออกมาดีขึ้น รวมถึงการกำหนดค่าเงินหยวน (fixing) ของธนาคารกลางจีน (PBOC)
ฝั่งวอลล์สตรีท สัญญาฟิวเจอร์สชี้ไปทางปรับตัวลดลง หลังเกิดความตึงเครียดเกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) นักลงทุนเริ่มเข้าสู่โหมดป้องกันความเสี่ยง ก่อนการประกาศดัชนี CPI และการเปิดฤดูกาลรายงานผลประกอบการ กระแส “ลดความเสี่ยง” ยังลามมาถึงยุโรป โดยฟิวเจอร์สของตลาดยุโรปอ่อนตัวลงเช่นกัน
Exxon ตกเป็นศูนย์กลางของพายุการเมือง หลังโดนัลด์ ทรัมป์ ขู่ว่าจะขัดขวางการลงทุนในเวเนซุเอลา ภายหลังซีอีโอของบริษัทวิจารณ์ว่าเวเนซุเอลาเป็นตลาดที่ “ไม่สามารถลงทุนได้”
Jerome Powell เปิดเผยว่าเขาได้รับหมายเรียกจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ซึ่งยิ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการแทรกแซงนโยบายการเงินจากฝ่ายบริหารของทรัมป์
อัยการรัฐบาลกลางได้เปิดการสอบสวนประธาน Fed โดยประเด็นวิจารณ์หลักอยู่ที่ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสำนักงานใหญ่ของ Fed ในกรุงวอชิงตัน รวมถึงความไม่พอใจของทำเนียบขาวต่อจังหวะการปรับลดดอกเบี้ยที่ล่าช้า
วุฒิสมาชิก Thom Tillis ประกาศว่าจะขัดขวางการแต่งตั้งตำแหน่งใน Fed จนกว่าการสอบสวนจะสิ้นสุดลง ส่งผลให้ความไม่แน่นอนเชิงสถาบันในสหรัฐเพิ่มสูงขึ้น
ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรง:
สหรัฐกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินการกับอิหร่าน
ยุโรปเสริมกำลังการปรากฏตัวของ NATO ในเขตอาร์กติก หลังทรัมป์ใช้ถ้อยคำข่มขู่เกี่ยวกับกรีนแลนด์
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างชัดเจน หลังเกิดประเด็นอื้อฉาวเกี่ยวกับ Fed:
USD Index ลดลงราว 0.2%
นักลงทุนเพิ่มการถือครอง ทองคำ (+1.4%), เงิน (+5.6%) และ ฟรังก์สวิส (USDCHF -0.35%) ซึ่งปรับตัวขึ้นแรงในวันนี้
ธนาคารกลางจีน (PBOC) กำหนดค่า USD/CNY fixing ที่ 7.0108 สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 6.9849 สะท้อนความต้องการจำกัดการแข็งค่าของเงินหยวน ท่ามกลางการเติบโตที่อ่อนแอและแรงกดดันเงินฝืด
น้ำมันดิบ Brent ปรับตัวขึ้น จากความไม่สงบในอิหร่าน ซึ่งอาจคุกคามการส่งออกน้ำมันสูงถึง 1.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน
ในกลุ่มโลหะมีค่า เงิน (Silver) นำการปรับขึ้น จากความผันผวนของดอลลาร์ที่เพิ่มขึ้นและแรงเก็งกำไร
บรรยากาศในตลาดคริปโตเป็นบวก:
Bitcoin เพิ่มขึ้นเกือบ 1.65% ระหว่างวัน ซื้อขายใกล้ระดับ £92,000
Ethereum ปรับขึ้น 1.59% อยู่ที่ประมาณ £3,158
US100: Nasdaq ฟื้นตัว ขานรับคลื่นความหวังใหม่ของ AI 🤖🚀
