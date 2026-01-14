ข่าวเด่นวันนี้ 14 มกราคม

US Indices:
-
ดัชนีหลักปิดแดนลบ:
-
US500: -0.3%
-
US100: -0.25%
-
US30: -0.65%
-
-
US2000: +0.4% เป็นตัวเดียวที่ปรับตัวขึ้น เนื่องจากได้แรงหนุนจากตัวเลข Core CPI ต่ำกว่าคาด
-
แรงกดดันมากที่สุด: กลุ่มการเงิน และซอฟต์แวร์/IT services
Geopolitical News:
-
รายงานจาก USA Today อ้างเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวว่า “ปฏิบัติการที่กรีนแลนด์อาจเกิดขึ้นภายในสัปดาห์หรือเดือนข้างหน้า”
-
Trump โพสต์ในโซเชียลสนับสนุนให้ชาวอิหร่านประท้วงต่อ พร้อมกล่าวว่า “ความช่วยเหลือกำลังมา” และแนะนำให้พันธมิตรของสหรัฐฯ ออกจากอิหร่าน
-
ตัวแทนพิเศษของ Trump ประจำตะวันออกกลาง Steve Witkoff พบกับ Prince Reza Pahlavi ลูกชายของ Shah คนสุดท้ายของอิหร่าน
US Macro & Fed:
-
CPI ธันวาคมสอดคล้องคาดการณ์:
-
MoM CPI: +0.3%
-
MoM Core CPI: +0.2% (ต่ำกว่าคาด)
-
YoY CPI: 2.7%
-
YoY Core CPI: 2.6%
-
-
Alberto Musalem ประธาน Fed เซนต์หลุยส์ สนับสนุน พักการลดดอกเบี้ย ชี้อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันเป็นระดับกลาง พร้อมเน้นแรงกดดันเงินเฟ้อสูงและเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจเร่งตัวในปี 2026
Corporate News:
-
JPMorgan Chase (JPM): หุ้นร่วง -3.6% หลังรายงาน Q4 2025 กำไรลดลง 7% เป็น $13 พันล้าน (EPS $4.63)
-
หากตัดรายการสำคัญจาก Apple Card กำไรจะเพิ่มเป็น $14.7 พันล้าน (EPS $5.23)
-
ธุรกิจ Investment Banking ต่ำกว่าคาด
-
Europe:
-
ฟิวเจอร์ดัชนียุโรปส่วนใหญ่ติดลบ:
-
ITA40: -0.6%
-
DE40 / FRA40: -0.2%
-
SPA35: +0.3%
-
FX Market:
-
ดอลลาร์ครองตลาด (USDIDX +0.2%) รับแรงหนุนจาก ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความคิดเห็น Hawkish ของ Musalem
-
คู่เงินอ่อนที่สุด: JPY (USDJPY +0.6%) ถูกกดดันจากข่าวญี่ปุ่น
-
EURUSD: -0.15% ปิด 1.165
Commodities:
-
ทองคำ: คงที่ $4,600
-
เงิน: +2.1% ปิด $87.50
-
น้ำมัน Brent / WTI: +2.1% / +2.4%
-
Natural Gas: +1.35%
Cryptocurrencies:
-
Bitcoin: +2.7% ปิด $93,680
-
Ethereum: +3.6% ปิด $3,207
US100: Nasdaq ฟื้นตัว ขานรับคลื่นความหวังใหม่ของ AI 🤖🚀
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
⏬ ตลาดปรับตัว หลังข่าว Trump ⚡
สรุปข่าวเช้า