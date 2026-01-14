อ่านเพิ่มเติม
14 มกราคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 14 มกราคม

US Indices:

  • ดัชนีหลักปิดแดนลบ:

    • US500: -0.3%

    • US100: -0.25%

    • US30: -0.65%

  • US2000: +0.4% เป็นตัวเดียวที่ปรับตัวขึ้น เนื่องจากได้แรงหนุนจากตัวเลข Core CPI ต่ำกว่าคาด

  • แรงกดดันมากที่สุด: กลุ่มการเงิน และซอฟต์แวร์/IT services

Geopolitical News:

  • รายงานจาก USA Today อ้างเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวว่า “ปฏิบัติการที่กรีนแลนด์อาจเกิดขึ้นภายในสัปดาห์หรือเดือนข้างหน้า”

  • Trump โพสต์ในโซเชียลสนับสนุนให้ชาวอิหร่านประท้วงต่อ พร้อมกล่าวว่า “ความช่วยเหลือกำลังมา” และแนะนำให้พันธมิตรของสหรัฐฯ ออกจากอิหร่าน

  • ตัวแทนพิเศษของ Trump ประจำตะวันออกกลาง Steve Witkoff พบกับ Prince Reza Pahlavi ลูกชายของ Shah คนสุดท้ายของอิหร่าน

US Macro & Fed:

  • CPI ธันวาคมสอดคล้องคาดการณ์:

    • MoM CPI: +0.3%

    • MoM Core CPI: +0.2% (ต่ำกว่าคาด)

    • YoY CPI: 2.7%

    • YoY Core CPI: 2.6%

  • Alberto Musalem ประธาน Fed เซนต์หลุยส์ สนับสนุน พักการลดดอกเบี้ย ชี้อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันเป็นระดับกลาง พร้อมเน้นแรงกดดันเงินเฟ้อสูงและเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจเร่งตัวในปี 2026

Corporate News:

  • JPMorgan Chase (JPM): หุ้นร่วง -3.6% หลังรายงาน Q4 2025 กำไรลดลง 7% เป็น $13 พันล้าน (EPS $4.63)

    • หากตัดรายการสำคัญจาก Apple Card กำไรจะเพิ่มเป็น $14.7 พันล้าน (EPS $5.23)

    • ธุรกิจ Investment Banking ต่ำกว่าคาด

Europe:

  • ฟิวเจอร์ดัชนียุโรปส่วนใหญ่ติดลบ:

    • ITA40: -0.6%

    • DE40 / FRA40: -0.2%

    • SPA35: +0.3%

FX Market:

  • ดอลลาร์ครองตลาด (USDIDX +0.2%) รับแรงหนุนจาก ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความคิดเห็น Hawkish ของ Musalem

  • คู่เงินอ่อนที่สุด: JPY (USDJPY +0.6%) ถูกกดดันจากข่าวญี่ปุ่น

  • EURUSD: -0.15% ปิด 1.165

Commodities:

  • ทองคำ: คงที่ $4,600

  • เงิน: +2.1% ปิด $87.50

  • น้ำมัน Brent / WTI: +2.1% / +2.4%

  • Natural Gas: +1.35%

Cryptocurrencies:

  • Bitcoin: +2.7% ปิด $93,680

  • Ethereum: +3.6% ปิด $3,207

US100: Nasdaq ฟื้นตัว ขานรับคลื่นความหวังใหม่ของ AI 🤖🚀
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
⏬ ตลาดปรับตัว หลังข่าว Trump ⚡
สรุปข่าวเช้า

