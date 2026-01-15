อ่านเพิ่มเติม
15 มกราคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 15 มกราคม

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • สัญญาฟิวเจอร์สสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และแรงกดดันเงินเฟ้อ

แนวโน้มตลาดหุ้น

  • US equity futures ปรับตัวลดลงอย่างชัดเจน จากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และความเป็นไปได้น้อยลงสำหรับการปรับลดดอกเบี้ยในระยะสั้น

  • US500 ร่วงกว่า 1% | US100 หุ้นเทคโนโลยีปรับลด 1.6%

  • หุ้นธนาคารผิดหวังแม้ผลประกอบการส่วนใหญ่ยังแข็งแกร่ง: Bank of America -5% | Citigroup -4% | Wells Fargo & JPMorgan ลดลงเล็กน้อย | Goldman Sachs รายงานพรุ่งนี้

ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์

  • ความกังวลเกี่ยวกับ ความเป็นไปได้ของการแทรกแซงของสหรัฐฯ ในอิหร่าน เพิ่มสูงขึ้น รายงานระบุว่ากองกำลังสหรัฐฯ บางส่วนในกาตาร์ได้รับคำสั่งให้ย้ายฐาน

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

  • ทองคำ ทำระดับเหนือ $4,600/ออนซ์ | เงิน เหนือ $90/ออนซ์ แม้มีข่าวจำกัดอุปทาน แต่สต็อก COMEX ยังใกล้ระดับสูงสุด

  • ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นจากความวิตกเกี่ยวกับความขัดแย้งสหรัฐ-อิหร่าน

แรงกดดันเงินเฟ้อ

  • PPI รายเดือน +0.1% | รายปี 3%

  • Core PPI พุ่ง 3.0% YoY สูงกว่าคาดการณ์ 2.7% หลังเพิ่ม 0.3% ต่อเดือน

  • ยอดค้าปลีกพฤศจิกายน เพิ่ม 0.6% สูงกว่าคาด 0.4% แม้อัตราเติบโตรายปีลดลงจาก 3.47% เป็น 3.3%

ค่าเงินและนโยบายการเงิน

  • EURUSD พยายามฟื้นตัว แต่ถูกกดดันจากตัวเลขเศรษฐกิจแข็งแกร่งของสหรัฐฯ และถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของ Fed Bostic และ Kashkari

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

  • ศาลสูงสหรัฐฯ เลื่อนตัดสินเรื่องความชอบด้วยกฎหมายของภาษีของ Trump | ตลาดจับตาประกาศประมาณ 16:00 CET

  • AI IPO: Anthropic และ OpenAI เตรียมทำขั้นตอนเริ่มต้นสู่ IPO ตามรอย SpaceX

  • Energy sector: หุ้น BP ร่วง หลังข่าวค่าเสื่อมมูลค่าไตรมาส 4 ประมาณ £5 พันล้าน

  • Pharma M&A: หลังพลาด Metsera, Novo Nordisk เตรียมลุยการซื้อกิจการด้านการรักษาโรคอ้วน

  • แนวโน้มเศรษฐกิจ: Atlanta Fed GDPNow คาด Q4/2025 โตสูงสุด 5.3%

