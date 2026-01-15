ข่าวเด่นวันนี้ 15 มกราคม

- สัญญาฟิวเจอร์สสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และแรงกดดันเงินเฟ้อ
แนวโน้มตลาดหุ้น
-
US equity futures ปรับตัวลดลงอย่างชัดเจน จากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และความเป็นไปได้น้อยลงสำหรับการปรับลดดอกเบี้ยในระยะสั้น
-
US500 ร่วงกว่า 1% | US100 หุ้นเทคโนโลยีปรับลด 1.6%
-
หุ้นธนาคารผิดหวังแม้ผลประกอบการส่วนใหญ่ยังแข็งแกร่ง: Bank of America -5% | Citigroup -4% | Wells Fargo & JPMorgan ลดลงเล็กน้อย | Goldman Sachs รายงานพรุ่งนี้
ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์
-
ความกังวลเกี่ยวกับ ความเป็นไปได้ของการแทรกแซงของสหรัฐฯ ในอิหร่าน เพิ่มสูงขึ้น รายงานระบุว่ากองกำลังสหรัฐฯ บางส่วนในกาตาร์ได้รับคำสั่งให้ย้ายฐาน
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
-
ทองคำ ทำระดับเหนือ $4,600/ออนซ์ | เงิน เหนือ $90/ออนซ์ แม้มีข่าวจำกัดอุปทาน แต่สต็อก COMEX ยังใกล้ระดับสูงสุด
-
ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นจากความวิตกเกี่ยวกับความขัดแย้งสหรัฐ-อิหร่าน
แรงกดดันเงินเฟ้อ
-
PPI รายเดือน +0.1% | รายปี 3%
-
Core PPI พุ่ง 3.0% YoY สูงกว่าคาดการณ์ 2.7% หลังเพิ่ม 0.3% ต่อเดือน
-
ยอดค้าปลีกพฤศจิกายน เพิ่ม 0.6% สูงกว่าคาด 0.4% แม้อัตราเติบโตรายปีลดลงจาก 3.47% เป็น 3.3%
ค่าเงินและนโยบายการเงิน
-
EURUSD พยายามฟื้นตัว แต่ถูกกดดันจากตัวเลขเศรษฐกิจแข็งแกร่งของสหรัฐฯ และถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของ Fed Bostic และ Kashkari
ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
-
ศาลสูงสหรัฐฯ เลื่อนตัดสินเรื่องความชอบด้วยกฎหมายของภาษีของ Trump | ตลาดจับตาประกาศประมาณ 16:00 CET
-
AI IPO: Anthropic และ OpenAI เตรียมทำขั้นตอนเริ่มต้นสู่ IPO ตามรอย SpaceX
-
Energy sector: หุ้น BP ร่วง หลังข่าวค่าเสื่อมมูลค่าไตรมาส 4 ประมาณ £5 พันล้าน
-
Pharma M&A: หลังพลาด Metsera, Novo Nordisk เตรียมลุยการซื้อกิจการด้านการรักษาโรคอ้วน
-
แนวโน้มเศรษฐกิจ: Atlanta Fed GDPNow คาด Q4/2025 โตสูงสุด 5.3%
🚨ราคาทองเงินร่วง 1.5% — แนวโน้มขาขึ้นเสี่ยงถูกทำลายหรือไม่?
Morning wrap (16.01.2026)
ข่าวเด่นวันนี้ 16 มกราคม
🔎 ก๊าซธรรมชาติพยายามฟื้นตัวหลังรายงาน EIA