ข่าวเด่นวันนี้ 15 มิ.ย.

ตลาดหุ้น
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นในวันสุดท้ายของสัปดาห์ โดย Dow Jones เพิ่มขึ้นเกือบ 0.7% และ Nasdaq 100 ขยับขึ้น 0.2% ได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ยังคงนำตลาด เช่น Intel, AMD, SanDisk และ Arm ขณะที่ธีม AI Infrastructure ยังแข็งแกร่งต่อเนื่อง นอกจากนี้ SpaceX ยังคงเป็นไฮไลต์หลังพุ่งกว่า 28% นับตั้งแต่เข้าตลาด
- ฝั่งยุโรปก็แข็งแกร่งเช่นกัน โดย Euro Stoxx 50 เพิ่มขึ้นกว่า 2.1% และ DAX เยอรมนีเพิ่มขึ้น 1.7% นำโดยหุ้นกลุ่มลักชัวรีอย่าง Hermès และ Kering รวมถึงกลุ่มธนาคารที่ปรับตัวขึ้นตามภาพรวมเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง
เศรษฐกิจมหภาค
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนออกมาที่ 48.9 สูงกว่าคาดและดีขึ้นจากเดือนก่อน โดยความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น 9% จากราคาน้ำมันที่ลดลงและแรงหนุนในทุกกลุ่มรายได้ อย่างไรก็ตาม ระดับความเชื่อมั่นยังต่ำกว่าปีก่อนและยังสะท้อนความกังวลเรื่องค่าครองชีพ
- คาดการณ์เงินเฟ้อ 1 ปีลดลงจาก 4.8% เหลือ 4.6% และคาดการณ์ระยะยาวลดลงจาก 3.9% เหลือ 3.4% แต่ยังสูงกว่าช่วงปกติในปี 2024
ตลาดพลังงาน
- ราคาน้ำมันปรับตัวลงมาใกล้ระดับ 87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์เริ่มคลี่คลายจากสัญญาณการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน โดยราคาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญ ตลาดเริ่มประเมินโอกาสที่ risk premium จะหายไป หากข้อตกลงเกิดขึ้นจริง
สินค้าโภคภัณฑ์
- ทองคำปรับขึ้น 0.5% ไปที่ 4,230 ดอลลาร์ ขณะที่เงิน (Silver) เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% จากแรงหนุนของความไม่แน่นอนในตลาดโดยรวม
- โกโก้ปรับขึ้นมากกว่า 2% ส่วนก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ (NATGAS) เพิ่มขึ้นเกือบ 1%
ตลาดคริปโต
- บิตคอยน์ซื้อขายบริเวณ 63,500 ดอลลาร์ โดยย่อตัวลงบางส่วนหลังจากช่วงบวกก่อนหน้า แต่ยังเคลื่อนไหวในกรอบค่อนข้างทรงตัว ท่ามกลางบรรยากาศ risk-on ในตลาดหุ้นและการอ่อนตัวของดอลลาร์ในช่วงก่อนหน้า
US30, SPCX.US (interval H1, M1)
ที้มา: xStation5
ที่มา: xStation5
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