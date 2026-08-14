Morning Wrap: Nasdaq 100 กลับมาเหนือ 30,000 จุด 📈 ทองคำ-เงินลดช่วงบวก

- บรรยากาศการลงทุนยังผันผวน: ตลาดหุ้นเอเชียปิดการซื้อขายแบบไร้ทิศทางที่ชัดเจน ขณะที่ฟิวเจอร์ส Wall Street ปรับตัวลงเล็กน้อย แต่ยังเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้แรงหนุนจากตัวเลขเงินเฟ้อ PPI ที่ชะลอตัวลง และความแข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
- จับตาข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญวันนี้: นักลงทุนรอติดตาม GDP ยูโรโซน, ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก University of Michigan ซึ่งอาจส่งผลต่อมุมมองแนวโน้มเศรษฐกิจและทิศทางนโยบายของธนาคารกลาง
- ทองคำและเงินปรับตัวลง: ดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนค่า ขณะที่ราคาน้ำมัน Brent ทรงตัวใกล้ระดับ 87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ท่ามกลางความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่ โดยเฉพาะสถานการณ์รอบอิหร่าน รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์น้ำมันทั่วโลก
- บรรยากาศการลงทุนยังผันผวน: ตลาดหุ้นเอเชียปิดการซื้อขายแบบไร้ทิศทางที่ชัดเจน ขณะที่ฟิวเจอร์ส Wall Street ปรับตัวลงเล็กน้อย แต่ยังเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้แรงหนุนจากตัวเลขเงินเฟ้อ PPI ที่ชะลอตัวลง และความแข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
- จับตาข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญวันนี้: นักลงทุนรอติดตาม GDP ยูโรโซน, ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก University of Michigan ซึ่งอาจส่งผลต่อมุมมองแนวโน้มเศรษฐกิจและทิศทางนโยบายของธนาคารกลาง
- ทองคำและเงินปรับตัวลง: ดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนค่า ขณะที่ราคาน้ำมัน Brent ทรงตัวใกล้ระดับ 87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ท่ามกลางความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่ โดยเฉพาะสถานการณ์รอบอิหร่าน รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์น้ำมันทั่วโลก
ท่ามกลางบรรยากาศการซื้อขายที่ผันผวนในตลาดเอเชีย โดย Hang Seng ฮ่องกงร่วงเกือบ 1% ขณะที่ KOSPI เกาหลีใต้และ Nikkei ญี่ปุ่นปรับตัวขึ้น นักลงทุนในตลาดหุ้นเริ่มทยอยขายทำกำไร หลังตลาดปรับตัวขึ้นแข็งแกร่งในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ขณะที่บรรยากาศการลงทุนทั่วโลกยังได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของ Wall Street ราคาน้ำมันที่ลดลงเล็กน้อย และตัวเลข ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ (PPI) ที่ออกมาต่ำกว่าคาด โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในเอเชียที่ปรับตัวโดดเด่น รวมถึงหุ้นเซมิคอนดักเตอร์จากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
- Nasdaq 100 futures ปรับตัวลงเล็กน้อย ราว 0.2% แต่ดัชนีสามารถปิดเหนือระดับ 30,000 จุด ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม ขณะที่ S&P 500 ทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ หลังทะยานเหนือระดับ 7,800 จุด ด้านฟิวเจอร์สดัชนีหลักของยุโรป เช่น Euro Stoxx 50 (EU50) และ DAX (DE40) เคลื่อนไหวทรงตัวเป็นส่วนใหญ่ ก่อนเข้าสู่วันที่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญหลายรายการ
- วันนี้ นักลงทุนจับตา ตัวเลขประมาณการ GDP ยูโรโซนเบื้องต้นสำหรับไตรมาส 2 (16:00 น. ตามเวลาไทย) โดยตลาดคาด GDP จะขยายตัว 1% YoY และ 0.4% QoQ ตามด้วย ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม (20:30 น. ตามเวลาไทย) ซึ่งตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.1% MoM หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนมิถุนายน รวมถึง ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ เบื้องต้นจาก University of Michigan และคาดการณ์เงินเฟ้อเดือนสิงหาคม (22:00 น. ตามเวลาไทย)
- โลหะมีค่าปรับตัวลง: ราคาเงินลดลงราว 1% ขณะที่ทองคำร่วง 0.7% ลงมาใกล้ระดับ 4,300 ดอลลาร์ จากประมาณ 4,440 ดอลลาร์เมื่อวานนี้ ด้านดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนค่า โดย EURUSD ทดสอบบริเวณ 1.154 ขณะที่ราคาน้ำมันยังทรงตัว โดย Brent (OIL) เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล นักลงทุนยังต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความเสี่ยงที่สถานการณ์รอบอิหร่านอาจทวีความรุนแรงขึ้น กับความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกที่ชะลอตัว โดยสหรัฐฯ ได้ประกาศมาตรการทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ต่อกรุงเตหะราน ขณะที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ระบุว่า การปิดกั้นทางทะเลบริเวณท่าเรือของอิหร่านอาจดำเนินต่อไปอย่างไม่มีกำหนด
- สหรัฐฯ เตรียมส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George Washington ไปยังตะวันออกกลาง เพื่อเข้ามาแทนที่ USS Abraham Lincoln ตามแผนการหมุนเวียนกำลังที่วางไว้ก่อนหน้านี้ โดย Lincoln ปฏิบัติภารกิจในภูมิภาคมานานกว่า 250 วัน และใช้เวลาถึง 200 วันโดยไม่ได้เข้าเทียบท่า ซึ่งเป็นสถิติสูงสุด ส่งผลให้สมาชิกสภาคองเกรสแสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนเสบียง ความเหนื่อยล้าของลูกเรือ และปัญหาด้านเทคนิค
- เครื่องบินขับไล่ของ NATO ยิงโดรนตกเหนือพื้นที่ลัตเวีย หลังโดรนดังกล่าวละเมิดน่านฟ้าของประเทศเมื่อเช้าวันศุกร์ ขณะที่ฟินแลนด์ได้ใช้มาตรการป้องกัน โดยสั่งจำกัดการเดินทางทางอากาศและทางทะเลชั่วคราวในบางพื้นที่ของอ่าวฟินแลนด์ เนื่องจากความเสี่ยงจากกิจกรรมของโดรน
- ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้าวสาลีเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% จากความกังวลเกี่ยวกับปริมาณการขนส่งธัญพืชจากยูเครนและรัสเซียผ่านทะเลดำที่ลดลง โดยมีรายงานว่ายูเครนเสนอข้อตกลงร่วมกับรัสเซียเพื่อยุติการโจมตีเรือพลเรือนในทะเลดำ ซึ่งอาจช่วยฟื้นฟูเส้นทางส่งออกธัญพืชที่สำคัญได้ Reuters รายงานว่าข้อเสนอดังกล่าวถูกส่งผ่านคนกลาง แต่รัสเซียยังไม่ได้ตอบรับ
- S&P Dow Jones Indices ประกาศให้ Reddit เข้าสู่ดัชนี S&P 500 โดยจะเข้ามาแทนที่ AvalonBay Communities และมีผลก่อนเปิดตลาดในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม ส่งผลให้หุ้น Reddit พุ่งขึ้นมากกว่า 12% ในการซื้อขายหลังตลาดปิดเมื่อวานนี้
- JPMorgan ปรับลดคำแนะนำ Honeywell พร้อมลดราคาเป้าหมายจาก 262 ดอลลาร์เหลือ 252 ดอลลาร์ ขณะที่ Jefferies ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ Heico จาก 410 ดอลลาร์เป็น 425 ดอลลาร์ต่อหุ้น หากราคาหุ้นปรับขึ้นไปถึงระดับ 425 ดอลลาร์ จะคิดเป็น Upside ราว 15% จากระดับปัจจุบัน
- การส่งออกสินค้า ICT ของเกาหลีใต้ ซึ่งรวมถึงเซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม พุ่งขึ้น 140% YoY ในเดือนกรกฎาคม โดยการเติบโตอย่างแข็งแกร่งได้รับแรงหนุนหลักจากความต้องการชิปสำหรับการใช้งานด้าน AI ที่ยังคงอยู่ในระดับสูง
- ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐฯ เตือนว่า การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการค้าระหว่างอเมริกาเหนือที่เสนอใหม่ อาจทำให้ต้นทุนต่อปีของผู้ผลิตแต่ละรายเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 พันล้านดอลลาร์ โดย Washington ต้องการให้รถยนต์มีชิ้นส่วนที่ผลิตในสหรัฐฯ อย่างน้อย 50% จึงจะได้รับอัตราภาษีที่ต่ำลง General Motors (GM.US) ประเมินต้นทุนภาษีในปีนี้ไว้ที่ 2.5–3.5 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ Ford (F.US) คาดว่าจะได้รับผลกระทบราว 1 พันล้านดอลลาร์
- Apple เตรียมลงทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์ในโรงงานผลิตขั้นสูงแห่งใหม่ใน Houston ซึ่งได้เริ่มจัดส่งเซิร์ฟเวอร์ AI ชุดแรกแล้ว และคาดว่าจะเริ่มผลิตคอมพิวเตอร์ Mac mini ได้ภายในปีนี้
- เกิดเหตุเพลิงไหม้อีกครั้งที่ท่าเรือ Ust-Luga ของรัสเซีย ขณะที่เกาหลีเหนือออกมาเตือนว่าอาจใช้ “วิธีการใหม่ในการยับยั้ง” ก่อนการซ้อมรบร่วมระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้น
US100 กราฟ D1
Nasdaq 100 futures ฟื้นตัวเป็นรูปตัว V และหากดัชนีสามารถยืนเหนือระดับจิตวิทยาที่ 30,000 จุด ได้อย่างต่อเนื่อง อาจเป็นสัญญาณว่าฝั่งซื้อกำลังพยายามผลักดันดัชนีกลับไปทดสอบจุดสูงสุดตลอดกาลบริเวณ 30,700 จุด เช่นเดียวกับ S&P 500 futures (US500) ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม ดัชนีเคลื่อนตัวเข้าใกล้ EMA200 ก่อนที่จะสามารถรับอยู่และรักษาแนวโน้มขาขึ้นในภาพใหญ่เอาไว้ได้
Source: xStation5
เปิดบัญชีฟรี
เปิดบัญชีของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยาก การฝากและถอนเงินโดยไม่มีค่าธรรมเนียม
ปฏิทินเศรษฐกิจ 🗽 จับตา Retail Sales และ UoM สหรัฐฯ
ข่าวเด่นวันนี้ 14 ส.ค.
BREAKING: เปิดตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ อีกระลอก เผยอะไรบ้าง?
Oil ร่วง! สต็อกน้ำมันพุ่งกดดันราคา