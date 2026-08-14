ปฏิทินเศรษฐกิจ 🗽 จับตา Retail Sales และ UoM สหรัฐฯ

วันนี้ปฏิทินเศรษฐกิจค่อนข้างแน่น โดยตลาดจะจับตาข้อมูลจาก ยูโรโซนและสหรัฐฯ เป็นหลัก ช่วงเช้าจะมีการประกาศประมาณการครั้งที่ 2 ของ GDP ยูโรโซนไตรมาส 2 ขณะที่ช่วงบ่าย ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ (Retail Sales) จะเป็นตัวเลขสำคัญ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเศรษฐกิจแคนาดา และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นจาก University of Michigan ประจำเดือนสิงหาคม
ปฏิทินเศรษฐกิจ (14 สิงหาคม)
- 07:45 GMT ฝรั่งเศส – CPI เดือนกรกฎาคม: ครั้งก่อน 2.1% YoY และ 0.6% MoM
- 07:45 GMT ฝรั่งเศส – HICP เดือนกรกฎาคม (Final): ครั้งก่อน 2.4% YoY และ 0.6% MoM
- 10:00 GMT ยูโรโซน – GDP ไตรมาส 2 ประมาณการครั้งที่ 2: คาดการณ์ 1.0% YoY และ 0.4% QoQ เท่ากับครั้งก่อน
- 10:00 GMT ยูโรโซน – การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานไตรมาส 2: ครั้งก่อน 0.1% QoQ
- 13:30 GMT สหรัฐฯ – ยอดค้าปลีกเดือนกรกฎาคม: คาดการณ์ +0.1% MoM จาก +0.2% MoM
- 13:30 GMT สหรัฐฯ – Core Retail Sales เดือนกรกฎาคม: คาดการณ์ +0.2% MoM จาก -0.2% MoM
- 13:30 GMT สหรัฐฯ – Retail Sales: ครั้งก่อน 6.7% YoY
- 13:30 GMT แคนาดา – ยอดค้าส่งเดือนมิถุนายน: คาดการณ์ +2.7% MoM จาก 0.0%
- 13:30 GMT แคนาดา – ยอดขายภาคการผลิตเดือนมิถุนายน: คาดการณ์ -0.1% MoM จาก +1.3%
- 15:00 GMT สหรัฐฯ – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค University of Michigan เบื้องต้นเดือนสิงหาคม: คาดการณ์ 55.0 จาก 55.2
- 15:00 GMT สหรัฐฯ – UoM Consumer Expectations: คาดการณ์ 55.2 จาก 55.4
- 15:00 GMT สหรัฐฯ – UoM Current Conditions: คาดการณ์ 54.8 จาก 54.8
- 15:00 GMT สหรัฐฯ – UoM 5-year Inflation Expectations: คาดการณ์ 3.3% จาก 3.3%
- 15:00 GMT สหรัฐฯ – UoM 1-year Inflation Expectations: คาดการณ์ 4.2% จาก 4.2%
- 15:00 GMT สหรัฐฯ – Business Inventories เดือนมิถุนายน: คาดการณ์ +0.1% MoM จาก +0.3%
EURUSD (กรอบเวลา D1)
จากปฏิทินเศรษฐกิจในวันนี้ EURUSD มีแนวโน้มเผชิญความผันผวนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหลังการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ
หาก ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าคาด อาจส่งผลให้นักลงทุนปรับลดคาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ในปีนี้ และลดโอกาสที่ Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ย โดยเฉพาะหากตัวเลขดังกล่าวมาพร้อมกับ ความเชื่อมั่นผู้บริโภค UoM ที่อ่อนแอและคาดการณ์เงินเฟ้อที่ลดลง
สำหรับ EURUSD สถานการณ์ดังกล่าวอาจเปิดทางให้คู่เงินพยายามกลับขึ้นเหนือ 1.16 และอาจทดสอบแนวต้านบริเวณ 1.155 ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญในระยะสั้น
ในทางกลับกัน หากยอดค้าปลีกออกมาแข็งแกร่งและความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น EURUSD อาจถูกกดดันและกลับเข้าสู่แนวโน้มขาลงเดิม
ส่วนประมาณการ GDP ยูโรโซนครั้งที่ 2 คาดว่าจะมีผลต่อตลาด EURUSD ค่อนข้างจำกัด เนื่องจากตลาดไม่ได้คาดหวังว่าจะมีการปรับประมาณการอย่างมีนัยสำคัญ
Source: xStation5
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