09:25 · 16 มกราคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 16 มกราคม

ประเด็นหลัก
  • Wall Street พุ่งขึ้น ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวลง 🗽

ตลาดหุ้นยุโรป

  • ช่วงเซสชันยุโรป แนวโน้มเป็นบวก

    • DAX +0.26%

    • FTSE +0.54%

    • CAC40 -0.4%

  • ASML พุ่งกว่า 6% หลัง TSMC รายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง

  • Richemont ร่วงเกือบ 2.5% แม้รายงานผลประกอบการดี

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

  • Nasdaq 100 (US100) futures +1% แตะใกล้ 26,000 จุด ขับเคลื่อนโดยหุ้นเซมิคอนดักเตอร์

  • S&P 500 (US500) futures +0.7%

  • หุ้นบริษัทการลงทุนขนาดใหญ่

    • BlackRock +6% หลัง EPS และรายได้เกินคาด และ AUM ทะลุ $14T

    • Goldman Sachs +4% หลังรายงานผลประกอบการ Q4

    • Morgan Stanley +0.2% แม้รายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง

ดอลลาร์สหรัฐฯ และข้อมูลเศรษฐกิจ

  • ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ สนับสนุนดอลลาร์

    • Export Prices m/m: +0.5%

    • Import Prices m/m: +0.4%

    • Initial Jobless Claims: 198k

    • Continued Jobless Claims: 1.884M

    • Philly Fed Business Index: 12.6

    • NY Fed Manufacturing Index: 7.7

  • EUR/USD -0.3% ใกล้ 1.16 ใกล้ EMA200 วัน จุดเทคนิคสำคัญ

เซมิคอนดักเตอร์

  • TSMC รายงาน รายได้โต 35% y/y

  • หุ้น KLA Corp +9% หลัง Wells Fargo และ Morgan Stanley มุมมองบวก

พลังงาน

  • ราคาน้ำมันดิบลง ~3% หลัง Trump ยกเลิกแผนโจมตีอิหร่าน

  • Brent < $64 ต่อบาร์เรล

  • Henry Hub NATGAS ฟื้นตัว หลังข้อมูล EIA แสดง สต็อกลด 71 bcf ต่ำกว่าคาด 91 bcf

คริปโตเคอร์เรนซี

  • Bitcoin -1% ต่ำกว่า $96,000 แม้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ แข็งแกร่ง

  • ETFs: BlackRock + Fidelity รวม $770M, Ethereum ETFs +$175M

  • ข้อมูล on-chain ชี้ ดีมานด์ spot ดีขึ้น ขายจาก long-term holders ลดลง

ข่าวการเมือง / นโยบาย

  • โฆษกทำเนียบขาว Karoline Leavitt ระบุว่า Trump จะตัดสินใจเรื่อง ประธาน Fed คนใหม่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ และต้องการ ลดค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตจากบริษัทสหรัฐฯ

Source: xStation5

