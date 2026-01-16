ข่าวเด่นวันนี้ 16 มกราคม

- Wall Street พุ่งขึ้น ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวลง 🗽
ตลาดหุ้นยุโรป
ช่วงเซสชันยุโรป แนวโน้มเป็นบวก
DAX +0.26%
FTSE +0.54%
CAC40 -0.4%
ASML พุ่งกว่า 6% หลัง TSMC รายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง
Richemont ร่วงเกือบ 2.5% แม้รายงานผลประกอบการดี
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
Nasdaq 100 (US100) futures +1% แตะใกล้ 26,000 จุด ขับเคลื่อนโดยหุ้นเซมิคอนดักเตอร์
S&P 500 (US500) futures +0.7%
หุ้นบริษัทการลงทุนขนาดใหญ่
BlackRock +6% หลัง EPS และรายได้เกินคาด และ AUM ทะลุ $14T
Goldman Sachs +4% หลังรายงานผลประกอบการ Q4
Morgan Stanley +0.2% แม้รายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง
ดอลลาร์สหรัฐฯ และข้อมูลเศรษฐกิจ
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ สนับสนุนดอลลาร์
Export Prices m/m: +0.5%
Import Prices m/m: +0.4%
Initial Jobless Claims: 198k
Continued Jobless Claims: 1.884M
Philly Fed Business Index: 12.6
NY Fed Manufacturing Index: 7.7
EUR/USD -0.3% ใกล้ 1.16 ใกล้ EMA200 วัน จุดเทคนิคสำคัญ
เซมิคอนดักเตอร์
TSMC รายงาน รายได้โต 35% y/y
หุ้น KLA Corp +9% หลัง Wells Fargo และ Morgan Stanley มุมมองบวก
พลังงาน
ราคาน้ำมันดิบลง ~3% หลัง Trump ยกเลิกแผนโจมตีอิหร่าน
Brent < $64 ต่อบาร์เรล
Henry Hub NATGAS ฟื้นตัว หลังข้อมูล EIA แสดง สต็อกลด 71 bcf ต่ำกว่าคาด 91 bcf
คริปโตเคอร์เรนซี
Bitcoin -1% ต่ำกว่า $96,000 แม้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ แข็งแกร่ง
ETFs: BlackRock + Fidelity รวม $770M, Ethereum ETFs +$175M
ข้อมูล on-chain ชี้ ดีมานด์ spot ดีขึ้น ขายจาก long-term holders ลดลง
ข่าวการเมือง / นโยบาย
โฆษกทำเนียบขาว Karoline Leavitt ระบุว่า Trump จะตัดสินใจเรื่อง ประธาน Fed คนใหม่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ และต้องการ ลดค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตจากบริษัทสหรัฐฯ
