ข่าวเด่นวันนี้ 16 ก.พ.

- ตลาดฟื้นตัวจากการปรับตัวลดลงก่อนหน้า และรอคอยสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจาก ธนาคารกลางสหรัฐ
🔹 Wall Street
ดัชนีหลักของสหรัฐเพิ่มขึ้นประมาณ 0.5%
Russell 2000 ฟิวเจอร์สพุ่งเกือบ 2% ได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่สร้างความหวังเรื่องการปรับลดดอกเบี้ย
แม้วันศุกร์ตลาดปรับขึ้นดี แต่ดัชนียังคงต่ำกว่าระดับเปิดตลาดวันจันทร์อย่างชัดเจน
ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐ (BLS – มกราคม 2026):
เงินเฟ้อทั่วไปเพิ่ม 2.4% YoY (คาด 2.5%)
เดือนต่อเดือน +0.2% (คาด 0.3%)
เงินเฟ้อพื้นฐาน (Core) +2.5% YoY, +0.3% MoM
ฤดูกาลประกาศผลประกอบการภาคเทคฯ
Arista Networks +5%
Applied Materials +8%
🔹 ยุโรป
การซื้อขายผสม:
DAX, SMI, FTSE 100 ปรับขึ้นเล็กน้อย 0.5%
FTSE MIB (อิตาลี), WIG20 (โปแลนด์), IBEX 35 (สเปน) ลดลงเกิน 1.5%
CAC 40 ลดลงจำกัดเพียง 0.4%
ข้อมูลเศรษฐกิจ EU:
GDP ปีต่อปี +1.3%, ไตรมาส +0.3%
การจ้างงานเพิ่ม +0.7%
ดุลการค้าขยายตัวเป็น EUR 12.6 พันล้าน
หุ้นเด่น:
Ingersoll (เยอรมนี) ทำผลประกอบการเหนือคาด +6%
🔹 Commodities & FX
โลหะมีค่า: เงิน +3.5%, ทอง +2%
ค่าเงิน: GBP และ NZD แข็งค่า 0.2–0.3%
สกุลยุโรปกลาง-ตะวันออกปรับตัวลดเล็กน้อย
🔹 Cryptocurrency
Coinbase ทำผลงานโดดเด่น มูลค่าหุ้นเพิ่ม >15%
Bitcoin +4.5% อยู่ราว USD 69,000
Ethereum +6% กลับขึ้นเหนือ USD 2,000
📉 ทองคำร่วงกว่า 2.5% ท่ามกลางการเจรจาสหรัฐฯ – อิหร่านและแรงหนุนของดอลลาร์
น้ำมันดิ่งเกิน 2% หลังตลาดจับตาความเป็นไปได้ของดีลอิหร่าน 🛢️
ฮอลลีวูดตึงเครียด: การต่อสู้รอบใหม่เพื่อควบคุม Warner Bros
อัตราเงินเฟ้อใน Canada ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้! 📉