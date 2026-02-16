อ่านเพิ่มเติม
16 กุมภาพันธ์ 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 16 ก.พ.

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • ตลาดฟื้นตัวจากการปรับตัวลดลงก่อนหน้า และรอคอยสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจาก ธนาคารกลางสหรัฐ

🔹 Wall Street

  • ดัชนีหลักของสหรัฐเพิ่มขึ้นประมาณ 0.5%

  • Russell 2000 ฟิวเจอร์สพุ่งเกือบ 2% ได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่สร้างความหวังเรื่องการปรับลดดอกเบี้ย

  • แม้วันศุกร์ตลาดปรับขึ้นดี แต่ดัชนียังคงต่ำกว่าระดับเปิดตลาดวันจันทร์อย่างชัดเจน

ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐ (BLS – มกราคม 2026):

  • เงินเฟ้อทั่วไปเพิ่ม 2.4% YoY (คาด 2.5%)

  • เดือนต่อเดือน +0.2% (คาด 0.3%)

  • เงินเฟ้อพื้นฐาน (Core) +2.5% YoY, +0.3% MoM

ฤดูกาลประกาศผลประกอบการภาคเทคฯ

  • Arista Networks +5%

  • Applied Materials +8%

🔹 ยุโรป

  • การซื้อขายผสม:

    • DAX, SMI, FTSE 100 ปรับขึ้นเล็กน้อย 0.5%

    • FTSE MIB (อิตาลี), WIG20 (โปแลนด์), IBEX 35 (สเปน) ลดลงเกิน 1.5%

    • CAC 40 ลดลงจำกัดเพียง 0.4%

ข้อมูลเศรษฐกิจ EU:

  • GDP ปีต่อปี +1.3%, ไตรมาส +0.3%

  • การจ้างงานเพิ่ม +0.7%

  • ดุลการค้าขยายตัวเป็น EUR 12.6 พันล้าน

หุ้นเด่น:

  • Ingersoll (เยอรมนี) ทำผลประกอบการเหนือคาด +6%

🔹 Commodities & FX

  • โลหะมีค่า: เงิน +3.5%, ทอง +2%

  • ค่าเงิน: GBP และ NZD แข็งค่า 0.2–0.3%

  • สกุลยุโรปกลาง-ตะวันออกปรับตัวลดเล็กน้อย

🔹 Cryptocurrency

  • Coinbase ทำผลงานโดดเด่น มูลค่าหุ้นเพิ่ม >15%

  • Bitcoin +4.5% อยู่ราว USD 69,000

  • Ethereum +6% กลับขึ้นเหนือ USD 2,000

