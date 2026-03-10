หุ้น Live Nation ปรับตัวขึ้นหลังบรรลุข้อตกลงด้านปัญหาการผูกขาด ⚡

อ่านเพิ่มเติม
หุ้น Live Nation ปรับตัวขึ้นหลังประกาศข้อตกลงแก้คดีผูกขาด

  • สาเหตุการขึ้นของหุ้น: ข้อตกลงชั่วคราวในคดี ผูกขาด Ticketmaster และการครองตลาดบัตรคอนเสิร์ตและอีเวนต์สด

  • การสอบสวนเริ่มตั้งแต่ ปี 2024 ครอบคลุม 39 รัฐและ District of Columbia โดยตรวจสอบพฤติกรรมเช่น สัญญาเอ็กซ์คลูซีฟระยะยาว และข้อจำกัดการเข้าถึงของคู่แข่ง ซึ่งผู้กำกับดูแลระบุว่าทำให้ ราคาบัตรสูงขึ้นสำหรับผู้บริโภค

ข้อตกลงเสนอ:

  • จ่ายค่าชดเชยประมาณ 200–280 ล้านดอลลาร์

  • ปรับเปลี่ยน การดำเนินงานและโครงสร้างภายใน Ticketmaster

  • เปิดระบบขายบัตรบางส่วนให้ แพลตฟอร์มคู่แข่ง

  • จำกัด สัญญาเอ็กซ์คลูซีฟกับสถานที่จัดงานไม่เกิน 4 ปี

  • กำหนด เพดานค่าบริการสำหรับบางอีเวนต์

ผลกระทบต่อตลาด:

  • นักลงทุนมองว่าเป็น การลดความเสี่ยงทางกฎหมายสำคัญ เช่น การบังคับแยก Ticketmaster ออก ซึ่งอาจกระทบรายได้และการดำเนินงานของกลุ่ม

ข้อกังวลและความท้าทาย:

  • หลายรัฐและกลุ่มผู้บริโภควิจารณ์ว่า ข้อตกลงไม่เพียงพอ

  • อัยการรัฐนิวยอร์กและกลุ่มรัฐกว่า 25 รัฐ ประกาศจะดำเนินคดีต่อไป เพราะมองว่าข้อตกลง ไม่แก้ปัญหาการผูกขาดหลักหรือสร้างการแข่งขันเต็มที่

สำหรับนักลงทุน:

  • ต้องติดตาม การตอบสนองของศาลรัฐบาลกลาง

  • การ ดำเนินการเปลี่ยนแปลงภายใน Ticketmaster จะมีประสิทธิภาพแค่ไหน

  • ผลของ คดีระดับรัฐที่ยังดำเนินอยู่

สรุป: ราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นสะท้อนการคลายความเสี่ยงระยะสั้นจากกฎหมาย แต่ มูลค่าในอนาคตขึ้นอยู่กับการอนุมัติข้อตกลง เงื่อนไขเพิ่มเติมจากศาลและรัฐ และประสิทธิภาพการปรับปรุงการดำเนินงานของ Ticketmaster

 

