สรุปข่าวเช้า 16 ก.พ.

เราเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ในตลาดการเงินโลกแล้ว
เซสชันวันนี้ค่อนข้างพิเศษ เนื่องจากมีวันหยุดธนาคารในจีน สหรัฐฯ และแคนาดา ทำให้ตลาดเงินสด (cash markets) ปิดทำการ ซึ่งอาจส่งผลให้ความผันผวนในหลายตลาดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
ที่น่าสนใจคือ วันหยุดในจีนจะยาวต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นสัปดาห์ จากการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน
ด้วยเหตุนี้ ตลาดเอเชียวันนี้จึงเคลื่อนไหวค่อนข้างเงียบ โดยดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเพียง 0.02% ขณะที่ Nifty 50 ของอินเดียปรับตัวขึ้น 0.2%
สัปดาห์นี้ เงินดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นจุดสนใจหลักของตลาด นักลงทุนกำลังเล่นตามธีม “USD rebalancing” โดย Credit Agricole คาดว่าดอลลาร์จะเคลื่อนไหวในกรอบสะสมตัวมากกว่าจะเกิดเทรนด์ใหญ่ เว้นแต่จะมีข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอกว่าคาด หรือสัญญาณผ่อนคลายจากธนาคารกลางสหรัฐ
ตัวเลขสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่
-
Core PCE เดือนธันวาคม
-
PMI เบื้องต้นเดือนกุมภาพันธ์
-
รายงานการประชุม FOMC
-
รายงาน TIC เดือนธันวาคม เพื่อดูว่าแรงซื้อพันธบัตรและหุ้นสหรัฐจากนักลงทุนต่างชาติเริ่มชะลอลงหรือไม่
นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงความผันผวนนอกปฏิทิน จากคำตัดสินที่อาจเกิดขึ้นของศาลสูงสหรัฐเกี่ยวกับมาตรการภาษีในวันที่ 20 กุมภาพันธ์
ปัจจัยทั้งหมดนี้อาจทำให้ช่วงปลายสัปดาห์ ค่าเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมีความผันผวนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหากข้อมูลออกมาผิดจากที่ตลาดคาดการณ์
อย่างไรก็ตาม วันนี้สกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในตลาด Forex คือดอลลาร์ออสเตรเลีย ขณะที่เงินเยนอ่อนค่ามากที่สุด
เงินเยนอ่อนตัวหลังตัวเลข GDP ออกมาเติบโตเพียง 0.2% แบบ annualised (หรือ 0.1% MoM) ต่ำกว่าคาดอย่างชัดเจน สะท้อนถึงการฟื้นตัวที่เปราะบาง รวมถึงภาคส่งออกและการลงทุนที่ยังอ่อนแอ
การเติบโตที่ชะลอแต่เงินเฟ้อยังสูง ทำให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นไม่มีความมั่นใจพอที่จะขึ้นดอกเบี้ยเชิงรุก และเพิ่มโอกาสที่นโยบายจะคงเดิมนานขึ้น ซึ่งตลาดมองเป็นปัจจัยลบต่อเงินเยน
ขณะเดียวกัน การพบกันระหว่างนายกรัฐมนตรี Takaichi และผู้ว่าการ Ueda ยังสร้างความกังวลว่ารัฐบาลอาจผลักดันให้การปรับนโยบายเป็นไปอย่างระมัดระวังมากขึ้น กดดันค่าเงินเพิ่มเติม
ในนิวซีแลนด์ ภาคบริการยังขยายตัว (PSI 50.9) แต่โมเมนตัมเริ่มชะลอลง การจ้างงานและสินค้าคงคลังหดตัว สะท้อนความระมัดระวังของภาคธุรกิจ และจำกัดโอกาสการแข็งค่าของ NZD
การใช้จ่ายผ่านบัตรชำระเงินเดือนมกราคมลดลง 1.1% MoM แม้ยังเพิ่มขึ้นเล็กน้อย YoY ยืนยันการชะลอตัวตามฤดูกาลหลังช่วงวันหยุด ซึ่งจำกัดความคาดหวังการลดดอกเบี้ย และช่วยให้เศรษฐกิจทรงตัวมากกว่าเร่งตัว
ในตลาดโลหะ เงิน (Silver) ลดลง 1.2% และทองคำ (Gold) ลดลง 0.83% ปรับตัวอ่อนแอ
แต่สินทรัพย์ที่ร่วงแรงที่สุดคือก๊าซธรรมชาติ (NatGas) หลังนักลงทุนตอบสนองต่อพยากรณ์อากาศที่อุ่นกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 8–14 วันข้างหน้า ส่งผลให้ราคาลดลงเกือบ 7%
ขณะที่ Bitcoin ลดลง 1% เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 68,000 ปอนด์
Heatmap of volatility on the FX market at present. Source: xStation
ไมเคิล เบอร์รี่ และ Palantir: นักวิเคราะห์ชื่อดังตั้งข้อกล่าวหาหนัก
สรุปตลาด 🚩 ตลาดยุโรปและ EUR/USD ปรับตัวลง ท่ามกลางความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์สหรัฐฯ–อิหร่านที่ตึงเครียดสูงขึ้น
น้ำมัน (OIL): ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น ท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงระหว่าง สหรัฐอเมริกา และ อิหร่าน ⚔️
สรุปข่าวเช้า 19 ก.พ.