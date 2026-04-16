ข่าวเด่นวันนี้ 16 เม.ย.

ในช่วงการซื้อขายวันพุธ ตลาดอยู่ในภาวะ “รอดูสถานการณ์” แม้ว่าภาพรวมของความเชื่อมั่นจะเอนเอียงไปทางเชิงบวกก็ตาม โดยการประเมินมูลค่าหุ้นได้รับแรงหนุนหลักจากผลประกอบการของภาคการเงิน สัญญาเพิ่มเติมในกลุ่มเทคโนโลยี และที่สำคัญที่สุดคือความเป็นไปได้ที่แท้จริงของการคลี่คลายความตึงเครียดและยุติความขัดแย้งในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย ดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐปรับตัวขึ้น แต่การเพิ่มขึ้นยังจำกัดอยู่ที่ต่ำกว่า 1% โดย NASDAQ ทำผลงานได้ดีที่สุด ขณะที่ Dow Jones เคลื่อนไหวอ่อนแอกว่า
หลังจากการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องประมาณ 2 สัปดาห์ ดัชนี S&P 500 เข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยแตะจุดสูงสุดระหว่างวันที่ 7,001 จุด
Nvidia เป็นแรงหนุนให้หุ้นกลุ่มควอนตัมปรับตัวขึ้น หลังเปิดตัวโมเดลใหม่ ส่งผลให้หุ้นในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยมากกว่า 10%
Snap ประกาศเลิกจ้างพนักงานมากกว่า 15% ของทั้งหมด แต่ราคาหุ้นกลับปรับขึ้น 6%
Tesla ปรับขึ้นมากกว่า 6% หลังซีอีโอเปิดเผยชิป AI รุ่นใหม่ “AI5”
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ
ดัชนี NY Empire State ออกมาดีกว่าคาด โดยปรับขึ้นเป็น 11 เทียบกับที่คาดไว้ -0.5 (ครั้งก่อน -0.2)
สต็อกน้ำมันและเชื้อเพลิงออกมาต่ำกว่าคาดอย่างมาก โดยน้ำมันดิบสะท้อนถึงอุปสงค์ที่อ่อนแอลง
ภาพรวมยุโรป
บรรยากาศในยุโรปอ่อนแอกว่าอย่างเห็นได้ชัด ดัชนีส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดย CAC40 ของฝรั่งเศสอ่อนตัวมากที่สุดประมาณ 0.6% ขณะที่ WIG20 ของโปแลนด์เป็นหนึ่งในไม่กี่ตลาดที่แข็งแกร่ง เพิ่มขึ้นราว 0.8%
ASML รายงานผลประกอบการดีกว่าคาดและปรับเพิ่มคาดการณ์ยอดขายสิ้นปี แต่ราคาหุ้นกลับลดลง 4%
หุ้นกลุ่ม “ลักชัวรี” ปรับตัวลงแรง โดย Hermès และ Kering ทำผลงานต่ำกว่าคาดและร่วงเกือบ 10% ขณะที่ LVMH ทรงตัวปิดตลาดใกล้ระดับเดิม
ตลาด FX
ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้น โดยเพิ่มขึ้นราว 0.5% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
ฟรังก์สวิสอ่อนค่าลงประมาณ 0.2% เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่
สินค้าโภคภัณฑ์
พลังงานยังเคลื่อนไหวในภาวะไม่ชัดเจน รอความคืบหน้าจากทั้งอิหร่านและสหรัฐ ราคาน้ำมัน WTI ปิดที่ราว 91 ดอลลาร์ ขณะที่ Brent อยู่ที่ 95 ดอลลาร์
โลหะอุตสาหกรรมและโลหะมีค่ามีการเคลื่อนไหวจำกัดราว 1% โดยแพลทินัม อะลูมิเนียม และสังกะสีปรับตัวขึ้น ขณะที่แพลเลเดียมลดลง
คริปโต
บรรยากาศโดยรวมค่อนข้างเป็นบวกเล็กน้อย Ethereum และ Solana ปรับขึ้นไม่ถึง 1% ส่วน Bitcoin อ่อนตัวเล็กน้อย โดยยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 74,000 ดอลลาร์
AllBirds: จากรองเท้าผ้าใบสู่ AI จะไปได้ไกลแค่ไหน?
“AI Layoffs” เรื่องจริงหรือแค่ข้ออ้างของการปลดคน?
BREAKING: สต็อกในสหรัฐลดลงครั้งแรกในรอบ 2 เดือน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการส่งออกที่ทำสถิติสูงสุด
หุ้นควอนตัมคอมพิวติ้งพุ่งแรง หลัง Nvidia เปิดตัวโมเดล AI โอเพนซอร์สสำหรับควอนตัม 📈