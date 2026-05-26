Ferrari ร่วงหนักกว่า 6% 💥 — ตลาดตอบ “ไม่” ต่อรถไฟฟ้า Luce ⚡

Ferrari (RACE.IT) เพิ่งเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าล้วนรุ่นแรกของบริษัทภายใต้ชื่อ “Luce” ซึ่งออกแบบร่วมกับ Jony Ive อดีตหัวหน้าฝ่ายดีไซน์ของ Apple
ผลลัพธ์คือ ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวลดลงมากกว่า 6% ในวันนี้ที่ตลาดหุ้นมิลาน และในช่วงเปิดตลาดปรับตัวลงเกือบ 7%
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา หุ้นตัวนี้สูญเสียมูลค่าไปแล้วเกือบ 27%
รุ่น Luce ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ Ferrari
ที่มา: Ferrari Investor Relations
ปัญหาหลักนั้นเรียบง่าย: Luce ดูเหมือนรถที่แฟน Ferrari จำนวนมาก “ไม่ต้องการ” บนแพลตฟอร์ม X ผู้ใช้งานบางรายเปรียบเทียบรถราคา €550,000 คันนี้กับ Nissan Leaf ที่มีราคาเพียง $30,000 ขณะที่คอมเมนต์หนึ่งระบุว่ามันเหมือน “Fiat Panda เวอร์ชันลิมูซีน” อีกคนถึงกับถามว่า “สามารถซื้อแค่ภายในของ Luce โดยไม่เอาตัวถังได้หรือไม่”
ผู้ใช้งานหลายคนยังได้ทดลองออกแบบรถใหม่ของตัวเองผ่าน ChatGPT และ Grok ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาดูเตี้ยลง คมขึ้น และมีความเป็น Ferrari มากกว่าเดิม ในการเปรียบเทียบเหล่านี้ แม้แต่รถยนต์ไฟฟ้าจากจีนก็ยังได้รับคำวิจารณ์ที่ดีกว่า
ในแง่สเปก ตัวรถถือว่าน่าประทับใจอย่างมาก: มอเตอร์ไฟฟ้า 4 ตัว ให้กำลังรวมมากกว่า 1,000 แรงม้า เร่ง 0–100 กม./ชม. ใน 2.5 วินาที ระยะทางวิ่งราว 530 กม. พร้อมสถาปัตยกรรม 880V และรองรับการชาร์จ 350 kW
ภายในห้องโดยสารสะท้อนแนวคิดของ Jony Ive ในรูปแบบโลหะและกระจก: ใช้ปุ่มจริงแทนหน้าจอสัมผัส พวงมาลัยผลิตจากอะลูมิเนียมรีไซเคิล 19 ชิ้น และกุญแจดีไซน์พิเศษที่มีหน้าจอ E Ink ซึ่งจะค่อย ๆ “เลือนหาย” และกลมกลืนไปกับแดชบอร์ดเมื่อเสียบเข้ากับสวิตช์สตาร์ท
Jony Ive ระบุว่าหน้าจอสัมผัสในรถ “เป็นสิ่งที่เขาไม่เคยนึกถึง” เพราะมันทำให้ผู้ขับต้องละสายตามองมือแทนที่จะมองถนน
นักวิจารณ์ในอุตสาหกรรมยอมรับว่าภายในห้องโดยสารถือเป็นงานดีไซน์ที่ก้าวล้ำ แต่ในท้ายที่สุด “ตลาดซื้อด้วยสายตา ไม่ได้ซื้อด้วยสเปก”
นักลงทุนกำลังกังวลเกี่ยวกับบางสิ่งที่ลึกไปกว่ารูปลักษณ์ของรถเพียงอย่างเดียว Ferrari มีมูลค่าในระดับเดียวกับ “ความเป็น Ferrari” เอง กล่าวคือเป็นแบรนด์ที่สร้างขึ้นบน DNA ของความสปอร์ต เสียงเครื่องยนต์ และความสมบูรณ์แบบแบบไม่ประนีประนอม
แต่รุ่น Luce ถือเป็นรถซีดาน 5 ที่นั่งคันแรกในประวัติศาสตร์ของบริษัท มีน้ำหนักมากกว่า 2,300 กิโลกรัม และมุ่งเป้าไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ทั้งหมด เช่น สแกนดิเนเวีย แคลิฟอร์เนีย และในระยะยาวคือจีน
ในมุมของบริษัท สิ่งนี้อาจดูเหมือนเป็นการขยายตลาด แต่ตลาดมองต่างออกไป โดยมองว่าเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้ “ความพรีเมียม” ของแบรนด์ถูกเจือจางลง เพราะมูลค่าของ Ferrari ขึ้นอยู่กับความพิเศษและการเข้าถึงที่จำกัดมาโดยตลอด
ปัจจัยสำคัญต่อไปคือการตอบสนองของลูกค้าในภูมิภาค EMEA และทวีปอเมริกา ซึ่งเป็นฐานรายได้หลักของแบรนด์ ว่าจะมองรถรุ่นนี้อย่างไร
ที่มา: Ferrari Investor Relations
ท่ามกลางบริบทนี้ การตัดสินใจของ Ferrari ยิ่งดู “กล้าหาญ” มากขึ้น เมื่อทั้งอุตสาหกรรมกำลังเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้าม
Lamborghini ได้ยกเลิกแผนการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าล้วนและหันกลับไปเน้นไฮบริด ขณะที่ Porsche ปรับลดเป้าหมายด้าน EV ลง หลังเผชิญกับอุปสงค์ที่อ่อนแอทั้งในจีนและสหรัฐฯ ส่วน Jaguar ก็เคยเผชิญวิกฤตด้านภาพลักษณ์หลังการรีแบรนด์สู่รถไฟฟ้าไปแล้วเช่นกัน
Ferrari กำลังเดินสวนกระแส แต่เมื่อพิจารณาว่าปัจจุบันรถยนต์ประมาณ 1 ใน 4 คันที่ขายทั่วโลกเป็น EV (รวมถึงไฮบริด) ก็อาจทำให้กลยุทธ์นี้กลายเป็น “ตลาดเฉพาะที่ทำกำไรสูง” สำหรับแบรนด์จากมาราเนลโลในอนาคตได้เช่นกัน
ที่มา: Statista
CEO Benedetto Vigna ยืนยันว่า Luce คือ “บทใหม่ของประวัติศาสตร์บริษัท” และกล่าวว่าเครื่องยนต์ทุกตัว “มีเอกลักษณ์ของเสียงตัวเอง”
บางทีในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า อาจพิสูจน์ได้ว่าเขาพูดถูก และ Luce จะถูกมองว่าเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่เปลี่ยนเกมของอุตสาหกรรม
แต่ในตอนนี้ ตลาดได้ “ลงคะแนนด้วยการขาย” ไปแล้ว และระดับราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ $519 ดูเหมือนจะเป็นเพียงความทรงจำของยุคสมัยที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง
แนวโน้มขาลงของ RACE ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่ราคาพุ่งขึ้นทำจุดสูงสุดที่ 477 ยูโรในช่วงฤดูร้อนปี 2024 ราคาหุ้นได้ปรับตัวลงไปแล้วเกือบ 40% และการพยายามรีบาวด์ทุกครั้งตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็มักจะสิ้นสุดลงที่ระดับเดิม
โดยระดับดังกล่าวคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (100-day EMA) ซึ่งแสดงเป็นเส้นสีม่วง และทำหน้าที่เป็น “เพดานแข็ง” ที่ราคายังไม่สามารถทะลุผ่านได้มานานหลายเดือน
ที่มา: xStation
Mateusz Czyżkowski
นักวิเคราะห์ตลาดการเงินที่ XTB
ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาค: ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์เป็นจุดโฟกัส (25.05.2026)
Morning Wrap: สหรัฐฯ โจมตีอิหร่าน — แล้วการเจรจาจะเดินหน้าต่ออย่างไร? (25.05.2026)
Market Wrap: ความคึกคักในตลาดพุ่งแรง 💥 นักลงทุนกำลังเดิมพันว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะยุติลงหรือไม่ ❓
📈 Market Wrap: หุ้นเทคโนโลยียังเป็นแรงพยุงหลักให้ตลาดยุโรป 💡