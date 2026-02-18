อ่านเพิ่มเติม
08:30 · 18 กุมภาพันธ์ 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 18 ก.พ.

ประเด็นหลัก
  • ตลาดกำลังมองหาทิศทาง น้ำมันและโลหะอยู่ภายใต้แรงกดดัน

Wall Street / สหรัฐฯ

  • การเปิดตลาดวันแรกของสัปดาห์ ไม่สามารถชี้ทิศทางชัดเจน ดัชนีหลักส่วนใหญ่ปิดใกล้ระดับเปิด

  • ดัชนี NY Empire State Manufacturing ลดลงเหลือ 7.1 แต่ดีกว่าที่คาด

  • CB Employment Trends Index เพิ่มขึ้นเป็น 105.06

  • การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานรายสัปดาห์ (ADP) +10.3 พันตำแหน่ง

  • ข่าวบริษัทเทคโนโลยี:

    • Apple เร่งพัฒนาอุปกรณ์สวมใส่พร้อม AI → หุ้นเพิ่ม 3%

    • Anthropic เปิดตัว Sonnet รุ่น 4.6

    • Palo Alto Networks จะประกาศผลประกอบการหลังตลาดปิด คาด EPS > 9.3$ และรายได้ > 2.5 พันล้านดอลลาร์

  • การเมืองการเงิน:

    • Austan Goolsbee (Chicago Fed) กล่าวว่า Fed อาจลดดอกเบี้ยต่อเนื่องในปี 2026 หากเงินเฟ้อยังคงใกล้ 2%

ยุโรป / European Markets

  • ตลาดยุโรปส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นปานกลาง

    • DAX +0.8% นำตลาด

    • IBEX35, FTSE 100, SMI +0.7%

    • CAC40 +0.4%

    • WIG20 –1.2% (โปแลนด์)

  • ข้อมูลเศรษฐกิจ:

    • UK: อัตราว่างงานเพิ่มเป็น 5.2%

    • เยอรมนี: CPI = 2.1% ตามคาด

Forex / สกุลเงิน

  • ปอนด์อังกฤษ อ่อนค่าที่สุดวันนี้

    • แรงกดดันจากอัตราว่างงานสูง → คาดว่าจะมีการลดดอกเบี้ย

    • ปอนด์ -0.5% เทียบยูโร/ดอลลาร์, -0.6% เทียบเยน

  • ดอลลาร์นิวซีแลนด์และออสเตรเลียแข็งค่าปานกลาง

Commodity / สินค้าโภคภัณฑ์

  • น้ำมันดิบ (WTI) ลงเหลือ 62$ ต่อบาร์เรล

  • ทองคำ ปิดเล็กน้อยต่ำกว่า 4,900$ ต่อออนซ์

  • เงิน (Silver) ลดลง 3.6% เหลือ ~73$

  • สินค้าเกษตร:

    • กาแฟ & โกโก้ -4%

    • ข้าวสาลี -2%

  • โลหะอุตสาหกรรม:

    • ทองแดง & นิกเกิล -1.5%

Cryptocurrencies / สกุลเงินดิจิทัล

  • ตลาดผสม แต่ยังเอียงไปทางผู้ขาย

    • Bitcoin -1% อยู่ต่ำกว่า 68,000$

    • Ethereum +0.5% กลับขึ้นใกล้ 2,000$

19 กุมภาพันธ์ 2026, 21:41

