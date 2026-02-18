ข่าวเด่นวันนี้ 18 ก.พ.

- ตลาดกำลังมองหาทิศทาง น้ำมันและโลหะอยู่ภายใต้แรงกดดัน
- ตลาดกำลังมองหาทิศทาง น้ำมันและโลหะอยู่ภายใต้แรงกดดัน
Wall Street / สหรัฐฯ
การเปิดตลาดวันแรกของสัปดาห์ ไม่สามารถชี้ทิศทางชัดเจน ดัชนีหลักส่วนใหญ่ปิดใกล้ระดับเปิด
ดัชนี NY Empire State Manufacturing ลดลงเหลือ 7.1 แต่ดีกว่าที่คาด
CB Employment Trends Index เพิ่มขึ้นเป็น 105.06
การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานรายสัปดาห์ (ADP) +10.3 พันตำแหน่ง
ข่าวบริษัทเทคโนโลยี:
Apple เร่งพัฒนาอุปกรณ์สวมใส่พร้อม AI → หุ้นเพิ่ม 3%
Anthropic เปิดตัว Sonnet รุ่น 4.6
Palo Alto Networks จะประกาศผลประกอบการหลังตลาดปิด คาด EPS > 9.3$ และรายได้ > 2.5 พันล้านดอลลาร์
การเมืองการเงิน:
Austan Goolsbee (Chicago Fed) กล่าวว่า Fed อาจลดดอกเบี้ยต่อเนื่องในปี 2026 หากเงินเฟ้อยังคงใกล้ 2%
ยุโรป / European Markets
ตลาดยุโรปส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นปานกลาง
DAX +0.8% นำตลาด
IBEX35, FTSE 100, SMI +0.7%
CAC40 +0.4%
WIG20 –1.2% (โปแลนด์)
ข้อมูลเศรษฐกิจ:
UK: อัตราว่างงานเพิ่มเป็น 5.2%
เยอรมนี: CPI = 2.1% ตามคาด
Forex / สกุลเงิน
ปอนด์อังกฤษ อ่อนค่าที่สุดวันนี้
แรงกดดันจากอัตราว่างงานสูง → คาดว่าจะมีการลดดอกเบี้ย
ปอนด์ -0.5% เทียบยูโร/ดอลลาร์, -0.6% เทียบเยน
ดอลลาร์นิวซีแลนด์และออสเตรเลียแข็งค่าปานกลาง
Commodity / สินค้าโภคภัณฑ์
น้ำมันดิบ (WTI) ลงเหลือ 62$ ต่อบาร์เรล
ทองคำ ปิดเล็กน้อยต่ำกว่า 4,900$ ต่อออนซ์
เงิน (Silver) ลดลง 3.6% เหลือ ~73$
สินค้าเกษตร:
กาแฟ & โกโก้ -4%
ข้าวสาลี -2%
โลหะอุตสาหกรรม:
ทองแดง & นิกเกิล -1.5%
Cryptocurrencies / สกุลเงินดิจิทัล
ตลาดผสม แต่ยังเอียงไปทางผู้ขาย
Bitcoin -1% อยู่ต่ำกว่า 68,000$
Ethereum +0.5% กลับขึ้นใกล้ 2,000$
