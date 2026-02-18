ผลประกอบการ Palo Alto Networks – ความคุ้มค่าของหุ้นหลังรายงาน 🔐

Palo Alto Networks (PANW) – ผลประกอบการล่าสุดและปฏิกิริยาหุ้น 🔐
-
หลังปิดตลาดวันอังคาร: หุ้นร่วงกว่า 6% ในช่วง after-hours แม้ผลประกอบการดีกว่าคาด
ผลประกอบการหลัก:
-
EPS: $1.03 (คาด $0.94) → โต 20% YoY
-
รายได้: $2.6 พันล้าน (คาด $2.58 พันล้าน) → โตกว่า 10% YoY
ประเด็นสำคัญจากการประกาศ:
-
แพลตฟอร์มเชิงรุก (Platformization): รวมโซลูชันความปลอดภัยไซเบอร์ทั้งหมดเข้ากับแพลตฟอร์มเดียว
-
การรองรับ AI: ปรับตัวเร็วต่อกลุ่มลูกค้าที่ใช้งาน AI อย่างหนัก
-
การซื้อกิจการ CyberArk: เพิ่มระบบ identity protection & verification จากอิสราเอล
เหตุผลที่หุ้นร่วง:
-
ปรับลดคาดการณ์ EPS FY2026: จาก $3.8–$3.9 → $3.65–$3.7 (ต่ำกว่าค่า consensus $3.87)
-
ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้: จาก $10.5 พันล้าน → $11.3 พันล้าน
-
สาเหตุหลักคือ ต้นทุนการพัฒนาและนำเสนอโซลูชันใหม่สูงกว่าคาด ส่งผลให้ กำไรต่อหุ้นอาจชะลอตัวแม้รายได้เติบโต
แนวโน้มและมุมมองนักวิเคราะห์:
-
Morgan Stanley และ BTIG ยังคงมอง Upside สำหรับ PANW
-
การลงทุนยังคง เน้นการเติบโตระยะกลาง-ยาว โดยคาดว่าการขยายแพลตฟอร์มและ AI จะสร้างมูลค่าเพิ่ม
กราฟ D1 PANW.US แสดงหุ้นมีความผันผวนระยะสั้น แต่ แนวโน้มพื้นฐานยังสนับสนุนการเติบโต แม้ EPS Guidance ถูกปรับลด
Technical Update – Key Levels for the Market (as of 18.02.2026) 📊
-
Correction peak: ราคาลดลงมากกว่า 30% จากจุดสูงสุด
-
Support short-term: ระดับ Fibonacci 78.6% ช่วยหนุนราคาในระยะสั้น
-
แนวโน้มวันนี้: หลังตลาดเปิด ราคามีโอกาส ทดสอบระดับ $150
-
การ ปกป้องแนวรับ $150 จะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการกลับสู่แนวโน้มขาขึ้น
-
-
ปัจจัย bearish: การ cross ของ EMA 100 และ EMA 200
-
โอกาส bullish: หากราคาสามารถ กลับขึ้นไปยังพื้นที่ Fibonacci 50% อาจเกิด แรงซื้อกลับ คล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นปลายปี 2022
