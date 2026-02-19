ไมเคิล เบอร์รี่ และ Palantir: นักวิเคราะห์ชื่อดังตั้งข้อกล่าวหาหนัก

แม้จะมีผลประกอบการที่แข็งแกร่งอย่างผิดปกติ Palantir เพิ่งประสบปัญหาในการดันมูลค่าหุ้นกลับไปสู่ระดับที่เคยซื้อขายกันอย่างสม่ำเสมอในปี 2025
ไมเคิล เบอร์รี่ นักวิเคราะห์ระดับตำนาน และหนึ่งในผู้วิจารณ์ Palantir อย่างตรงไปตรงมาที่สุด ใช้ประโยชน์จากความอ่อนแอของมูลค่าหุ้นนี้ ข้อกล่าวหาของเบอร์รี่มีน้ำหนักอย่างมาก
ความขัดแย้งระหว่างเบอร์รี่กับ Palantir ไม่ใช่เรื่องใหม่ อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าฝ่ายที่รุกยังคงเป็นบริษัทจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้จากเดนเวอร์ และตอนนี้จากฟลอริดา Palantir ยังคงรักษามูลค่าหุ้นให้อยู่ในระดับสูง แม้จะมีการปรับฐานเมื่อไม่นานมานี้ และผลประกอบการรายไตรมาสยังคงแสดงการเติบโตมหาศาล ซึ่งมักสูงกว่าที่คาดการณ์
ก่อนหน้านี้ เบอร์รี่เคยโต้แย้งว่า โมเดลธุรกิจของ Palantir ไม่สามารถขยายได้ เพราะการรวมระบบแต่ละครั้งเป็น “แบบสั่งทำพิเศษ” และบริษัทไม่ได้มีโซลูชัน AI ของตัวเอง แต่พึ่งพาโซลูชันสำเร็จรูปจาก OpenAI, Google และอื่น ๆ Palantir เป็นบริษัทที่ “ปิด” อย่างยิ่ง และเบอร์รี่ไม่สามารถนำหลักฐานมาสนับสนุนคำกล่าวของเขาได้ อย่างไรก็ตาม เขายืนยันว่าบริษัทเป็นเหมือนบริษัทให้คำปรึกษาที่แสร้งทำเป็น SaaS และพยายามสวมรอยเป็นบริษัท AI
แต่ไม่กี่วันที่ผ่านมา เบอร์รี่ได้เผยแพร่การวิเคราะห์เพิ่มเติม โดยโต้แย้งไม่เพียงแค่ว่าโมเดลธุรกิจไม่เหมาะสมหรือมูลค่าหุ้นไม่สมเหตุสมผล แต่ยังอ้างถึง การฉ้อโกงทางบัญชี โดยตรง
เบอร์รี่กล่าวหา Palantir ใช้เทคนิคที่เรียกว่า “channel stuffing” หรือการรับรู้รายได้แบบ “ก้าวร้าว” และ “สร้างสรรค์” ซึ่งอาจทำให้รายงานผลประกอบการสูงกว่าความเป็นจริง “สัญญาณ” หนึ่งของวิธีนี้คือ ลูกหนี้การค้าเติบโตเร็วกว่ารายได้ ในกรณีของ Palantir ลูกหนี้เติบโตเร็วกว่ารายได้ใน 9 จาก 12 ไตรมาสที่ผ่านมา ช่วงเวลาที่ตรวจสอบ ลูกหนี้เพิ่มขึ้นถึง 20 เท่า ในขณะที่รายได้เพิ่มเพียง 6 เท่า และจำนวนวันขายค้างชำระเพิ่มจาก 20 วันเป็น 67 วัน
อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการวิเคราะห์ทางการเงินแล้ว นักวิเคราะห์ควรใช้ “มีดของออคคัม (Occam’s razor)” เป็นเครื่องมือด้วย การวิเคราะห์ของเบอร์รี่แสดงเพียงว่าระยะเวลาในการรับชำระเงินยาวขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งลบในตัวเอง แต่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทกำลังเสื่อมสภาพ Palantir กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และสัญญาของบริษัทมีขนาดใหญ่และซับซ้อน ทุกอย่างบ่งชี้ว่าบริษัทเพียงแต่ เติบโตเร็วกว่าที่สามารถรวมระบบกับลูกค้าใหม่ได้ ซึ่งเป็นสัญญาณของ “ความมั่งคั่งล้นพลัง” มากกว่าการล่มสลายที่ใกล้จะเกิดขึ้น โครงสร้างกระแสเงินสดของ Palantir อาจคล้ายกับผู้รับเหมารับงานด้านกลาโหมมากกว่าบริษัทเทคโนโลยีทั่วไป
สุดท้ายแล้ว ข้อเสนอของไมเคิล เบอร์รี่ อาจพิสูจน์ว่าถูกต้อง แต่หลักฐานที่มีอยู่จนถึงตอนนี้ยัง ไม่เพียงพอที่จะยืนยัน
