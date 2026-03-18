อ่านเพิ่มเติม
15:17 · 18 มีนาคม 2026

สรุปข่าวเช้า 18 มี.ค.

-
-
Open account Download free app

ตลาดหุ้น
ตลาดหุ้นทั่วโลกกำลังฟื้นตัวต่อเนื่องเป็นวันที่สามติดต่อกัน ก่อนการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในวันนี้ (เวลา 19:00 น. และ Jerome Powell จะกล่าวสุนทรพจน์เวลา 19:30 น.) ฟิวเจอร์สของดัชนีสหรัฐและยุโรปปรับขึ้นราว 0.5% บ่งชี้ถึงโอกาสที่ตลาดจะปรับตัวขึ้นต่อเมื่อเปิดทำการ

ตลาดไม่ได้คาดหวังการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย โดยประเมินไว้ที่ประมาณ 3.75% แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นถูกปรับลดลงเล็กน้อย ขณะที่ระยะยาวมีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย

แม้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีอยู่ แต่ตลาดหุ้นดูเหมือนจะมองข้ามปัจจัยนี้ในระยะสั้น ราคาน้ำมันที่ปรับลดลง ขณะที่หุ้นปรับตัวขึ้น สะท้อนมุมมองเชิงบวกมากขึ้นของนักลงทุน

ดัชนี MSCI All Country World Index ปรับขึ้น 0.4% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องยาวนานที่สุดในรอบเกือบหนึ่งเดือน

ตลาดเอเชียปรับตัวขึ้นโดดเด่นประมาณ 2% โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เช่น Samsung ซึ่งนักลงทุนมองว่าได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางค่อนข้างจำกัด

ภาพรวมของตลาดสะท้อนถึงความเชื่อมั่นแบบระมัดระวัง มากกว่าความมั่นใจเต็มที่ เนื่องจากนักลงทุนยังคงชั่งน้ำหนักระหว่างแรงส่งของตลาดกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์

ภูมิรัฐศาสตร์
ปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคยังคงดำเนินต่อไป สหรัฐและอิสราเอลยังคงโจมตีเพิ่มเติม โดยยังไม่มีความชัดเจนว่าความขัดแย้งจะสิ้นสุดเมื่อใด

อิสราเอลรายงานว่าได้สังหาร Ali Larijani หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของอิหร่านในการปฏิบัติการช่วงกลางคืน ทำให้สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดมากขึ้น

Donald Trump ส่งสัญญาณท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้น โดยประกาศแผนขยายการโจมตีไปยังเกาะ Kharg ซึ่งเป็นศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันหลักของอิหร่าน ขณะที่ประเทศในอ่าวยังคงเผชิญการโจมตีด้วยโดรนจากอิหร่าน

ตลาดเงินและพันธบัตร
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง 0.1% เนื่องจากนักลงทุนชะลอการตัดสินใจก่อนการประกาศของ Fed

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวแข็งแกร่งขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลง 2 basis points อยู่ที่ 4.18% สะท้อนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย

โลหะมีค่า
โลหะมีค่าปรับตัวอ่อนลงเล็กน้อย โดยทองคำเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยมากกว่า 0.1% อย่างไรก็ตาม ระดับราคาที่ระบุว่า “ต่ำกว่า 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์” ดูไม่สอดคล้องกับระดับราคาทองคำทั่วไป แม้ในช่วงที่มีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความเสี่ยงเศรษฐกิจ

กราฟ
US100, OIL

 

Source: xStation5

 

Source: xStation5

 

 

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก