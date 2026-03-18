สรุปข่าวเช้า 18 มี.ค.

ตลาดหุ้น
ตลาดหุ้นทั่วโลกกำลังฟื้นตัวต่อเนื่องเป็นวันที่สามติดต่อกัน ก่อนการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในวันนี้ (เวลา 19:00 น. และ Jerome Powell จะกล่าวสุนทรพจน์เวลา 19:30 น.) ฟิวเจอร์สของดัชนีสหรัฐและยุโรปปรับขึ้นราว 0.5% บ่งชี้ถึงโอกาสที่ตลาดจะปรับตัวขึ้นต่อเมื่อเปิดทำการ
ตลาดไม่ได้คาดหวังการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย โดยประเมินไว้ที่ประมาณ 3.75% แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นถูกปรับลดลงเล็กน้อย ขณะที่ระยะยาวมีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย
แม้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีอยู่ แต่ตลาดหุ้นดูเหมือนจะมองข้ามปัจจัยนี้ในระยะสั้น ราคาน้ำมันที่ปรับลดลง ขณะที่หุ้นปรับตัวขึ้น สะท้อนมุมมองเชิงบวกมากขึ้นของนักลงทุน
ดัชนี MSCI All Country World Index ปรับขึ้น 0.4% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องยาวนานที่สุดในรอบเกือบหนึ่งเดือน
ตลาดเอเชียปรับตัวขึ้นโดดเด่นประมาณ 2% โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เช่น Samsung ซึ่งนักลงทุนมองว่าได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางค่อนข้างจำกัด
ภาพรวมของตลาดสะท้อนถึงความเชื่อมั่นแบบระมัดระวัง มากกว่าความมั่นใจเต็มที่ เนื่องจากนักลงทุนยังคงชั่งน้ำหนักระหว่างแรงส่งของตลาดกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์
ภูมิรัฐศาสตร์
ปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคยังคงดำเนินต่อไป สหรัฐและอิสราเอลยังคงโจมตีเพิ่มเติม โดยยังไม่มีความชัดเจนว่าความขัดแย้งจะสิ้นสุดเมื่อใด
อิสราเอลรายงานว่าได้สังหาร Ali Larijani หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของอิหร่านในการปฏิบัติการช่วงกลางคืน ทำให้สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดมากขึ้น
Donald Trump ส่งสัญญาณท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้น โดยประกาศแผนขยายการโจมตีไปยังเกาะ Kharg ซึ่งเป็นศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันหลักของอิหร่าน ขณะที่ประเทศในอ่าวยังคงเผชิญการโจมตีด้วยโดรนจากอิหร่าน
ตลาดเงินและพันธบัตร
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง 0.1% เนื่องจากนักลงทุนชะลอการตัดสินใจก่อนการประกาศของ Fed
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวแข็งแกร่งขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลง 2 basis points อยู่ที่ 4.18% สะท้อนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
โลหะมีค่า
โลหะมีค่าปรับตัวอ่อนลงเล็กน้อย โดยทองคำเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยมากกว่า 0.1% อย่างไรก็ตาม ระดับราคาที่ระบุว่า “ต่ำกว่า 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์” ดูไม่สอดคล้องกับระดับราคาทองคำทั่วไป แม้ในช่วงที่มีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความเสี่ยงเศรษฐกิจ
