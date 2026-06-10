จีน: ต้นทุนการผลิตพุ่งสูง ขณะที่อุปสงค์ผู้บริโภคยังคงอ่อนแอ 🔔

ข้อมูลเงินเฟ้อของจีนในเดือนพฤษภาคมเผยให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนยิ่งขึ้นระหว่างแรงกดดันด้านต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น กับอำนาจการตั้งราคาที่จำกัดในฝั่งผู้บริโภค ซึ่งสะท้อนว่าเศรษฐกิจจีนกำลังเริ่มฟื้นตัวจากภาวะเงินฝืด แต่ยังไม่เข้าสู่ช่วงการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์อย่างแท้จริง
- ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เร่งตัวขึ้นสู่ระดับ 3.9% YoY จาก 2.8% ในเดือนเมษายน และถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2022 โดยได้รับแรงหนุนหลักจากราคาพลังงาน โลหะ และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่ปรับตัวสูงขึ้น
- ในขณะเดียวกัน ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้นเพียง 1.2% YoY เท่านั้น ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า และต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 1.3%
- เงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) ชะลอลงสู่ 1.1% จาก 1.2% ในเดือนก่อนหน้า ประเด็นสำคัญสำหรับตลาดคือ ขณะนี้จีนกำลังเผชิญกับ “เงินเฟ้อจากต้นทุน” มากกว่าการเพิ่มขึ้นของราคาที่เกิดจากอุปสงค์ในระบบเศรษฐกิจ
- สำหรับนักลงทุน สัญญาณที่สำคัญที่สุดคือช่องว่างที่กว้างขึ้นระหว่าง PPI และ CPI ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านกำไรของภาคธุรกิจจีน บริษัทต่าง ๆ ต้องเผชิญต้นทุนที่สูงขึ้นทั้งด้านเชื้อเพลิง ไฟฟ้า โลหะนอกกลุ่มเหล็ก เซมิคอนดักเตอร์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่อุปสงค์ภายในประเทศที่อ่อนแอและการแข่งขันที่รุนแรง ทำให้ไม่สามารถผลักภาระต้นทุนไปยังผู้บริโภคได้เต็มที่
- ด้านราคาสินค้าอาหารยังคงกดดันเงินเฟ้อผู้บริโภค โดยราคาหมูปรับตัวลดลงราว 16% YoY ส่งผลให้ CPI ลดลงประมาณ 0.3 จุดเปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม สินค้าที่เชื่อมโยงกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก เช่น เชื้อเพลิง อุปกรณ์โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ และโลหะ กลับมีการปรับขึ้นของราคาที่แข็งแกร่ง สะท้อนผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและกระแสการลงทุนด้าน AI ที่กำลังขยายตัว
ปฏิกิริยาของตลาดค่อนข้างระมัดระวัง แต่ยังไม่ถึงขั้นตื่นตระหนก เงินหยวนของจีนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐหลังการประกาศตัวเลข ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจีนอายุ 10 ปี ยังคงทรงตัวใกล้ระดับ 1.7%
ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยบวกต่อบางกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI อิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าโภคภัณฑ์ แต่ยังไม่เอื้อต่อตลาดหุ้นจีนโดยรวม เนื่องจากแรงกดดันด้านกำไรและอุปสงค์ภาคครัวเรือนที่อ่อนแอยังคงเป็นปัจจัยถ่วงสำคัญของเศรษฐกิจจีนในระยะนี้
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