📌 สรุปตลาดเช้า | 10.06.2026

- สหรัฐอเมริกาและอิหร่านได้ทำการโจมตีทางทหารโดยตรงในช่วงข้ามคืน ซึ่งถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มสงคราม
- อิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์ Apache ของสหรัฐฯ ตกเหนือช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้สหรัฐฯ ตอบโต้ด้วยการโจมตีระบบป้องกันทางอากาศ เรดาร์ และศูนย์บัญชาการของอิหร่าน
- ต่อมาเตหะรานได้เปิดฉากโจมตีตอบโต้ฐานทัพสหรัฐฯ ในบาห์เรน คูเวต และจอร์แดน ความขัดแย้งได้ขยายตัวออกนอกพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุซอย่างชัดเจน และพัฒนาไปสู่ความขัดแย้งระดับภูมิภาคที่กว้างขึ้น
- อิหร่านอ้างว่าได้โจมตีรวมทั้งหมด 21 จุดที่เกี่ยวข้องกับฐานทัพอากาศและฐานทัพเรือของสหรัฐฯ ทั่วตะวันออกกลาง โดยเป้าหมายที่สำคัญที่สุดรายงานว่าอยู่ที่ฐานทัพอากาศ Al-Azraq ในจอร์แดน ซึ่งรวมถึงโรงเก็บเครื่องบินรบ F-35 และโครงสร้างศูนย์บัญชาการ นอกจากนี้ยังมีรายงานการโจมตีด้วยโดรนที่ฐานทัพ Ali Al Salem ในคูเวต และสำนักงานใหญ่กองเรือที่ 5 ของสหรัฐฯ ในบาห์เรน ซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมของเตหะรานในการโจมตีสินทรัพย์ทางทหารเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ที่กระจายอยู่หลายประเทศในภูมิภาค
- กองกำลังสหรัฐฯ ได้ดำเนินการโจมตีแบบแม่นยำ 3 ระลอกต่อเป้าหมายทางทหารของอิหร่านบริเวณใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ โดยเป้าหมายรวมถึงฐานบนเกาะ Qeshm รวมถึงพื้นที่ใน Sirik, Jask และ Bandar Abbas ซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการทางเรือหลักของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ที่รับผิดชอบปฏิบัติการในฮอร์มุซ
- แม้จะเกิดการยกระดับทางทหารอย่างมีนัยสำคัญ แต่ราคาน้ำมันในเอเชียปรับขึ้นเพียงประมาณ 1% และขณะนี้กลับลดลงราว 0.60–0.70% โดย WTI และ Brent ซื้อขายใกล้ระดับ 88 ดอลลาร์และ 91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลตามลำดับ การตอบสนองที่ค่อนข้างจำกัดนี้สะท้อนว่านักลงทุนกำลังรอการยืนยันข้อมูล ประเมินความเสียหาย หรือสัญญาณว่าช่องทางการทูตยังคงเปิดอยู่
- สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 8 ติดต่อกัน โดยข้อมูล API เมื่อวานนี้แสดงการลดลง 9.12 ล้านบาร์เรล ขณะที่สต็อกน้ำมันเบนซินก็ลดลงเช่นกัน สะท้อนว่าตลาดพลังงานของสหรัฐฯ กำลังตึงตัวมากขึ้น แม้ก่อนเหตุการณ์ความขัดแย้งล่าสุด
- อัตราเงินเฟ้อราคาขายส่งของญี่ปุ่นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 ในเดือนพฤษภาคม โดยราคานำเข้าในรูปเงินเยนเพิ่มขึ้น 25.5% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นอัตราเร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 สถานการณ์นี้สร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจที่พึ่งพาการนำเข้าพลังงานเป็นหลัก
- ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของจีนเพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อเทียบรายปีในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ 4 ปี และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้
- ในขณะเดียวกัน เงินเฟ้อผู้บริโภค (CPI) อยู่ที่ 1.2% ต่ำกว่าคาดการณ์ ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานชะลอตัวลงต่อเนื่อง สะท้อนแรงกดดันด้านต้นทุนในระดับต้นน้ำที่ยังแข็งแกร่ง แต่ความสามารถในการส่งผ่านต้นทุนไปยังผู้บริโภคยังมีจำกัด ซึ่งอาจทำให้แรงกดดันด้านราคาค่อย ๆ ส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานโลกในระยะต่อไป
📅 ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาเงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ ท่ามกลางความตึงเครียดที่ยกระดับในช่องแคบฮอร์มุซ ⚔️
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ข่าวเด่นวันนี้ 10 มิ.ย.