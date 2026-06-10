Oracle ปรับตัวลง 3% ก่อนประกาศผลประกอบการ 📉 นี่คือบททดสอบสำคัญของตลาดกระทิง AI หรือไม่?

Oracle (ORCL.US) ปรับตัวลงก่อนการประกาศผลประกอบการไตรมาส 4 แต่ Bank of America ยังคงมองเห็นศักยภาพขาขึ้นราว 20% หลังจากที่หุ้นปิดลดลง 3% ในวันก่อนหน้า ปัจจุบันราคาหุ้นยังซื้อขายต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลราว 40% ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2025
คำถามสำคัญสำหรับนักลงทุนคือ Oracle จะสามารถเป็นแรงหนุนให้ Nasdaq กลับมาเร่งตัวอีกครั้ง หรือจะกลายเป็นสัญญาณของจุดสูงสุดระยะสั้นของกระแส AI กันแน่
ประเด็นสำคัญ (Key Takeaways)
แม้จะมีแรงกดดันในระยะสั้น แต่ BofA Securities ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ Oracle จาก 200 ดอลลาร์เป็น 240 ดอลลาร์ต่อหุ้น พร้อมคงคำแนะนำ “ซื้อ” โดยราคาเป้าหมายใหม่สะท้อนศักยภาพขาขึ้นประมาณ 20% จากระดับปัจจุบัน
ตามมุมมองของ BofA ความเชื่อมั่นนักลงทุนดีขึ้น หลังจากที่ Oracleคลายความกังวลด้านเงินทุน ด้วยการระดมทุนรวม 50,000 ล้านดอลลาร์ ผ่านทั้งหนี้และการเพิ่มทุน
แรงขับเคลื่อนหลักยังคงมาจากความต้องการโซลูชัน Cloud และ AI โดยเฉพาะ Oracle Cloud Infrastructure (OCI)
วอลล์สตรีทคาดว่า Oracle จะรายงานรายได้ไตรมาส 4 ที่ 19.19 พันล้านดอลลาร์ เติบโตประมาณ 20% เมื่อเทียบกับปีก่อน
กำไรต่อหุ้น (EPS) แบบปรับปรุงคาดอยู่ที่ 1.96 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นราว 15% YoY
ประเด็นสำคัญในการประชุมผลประกอบการ
นักลงทุนจะจับตาเป็นพิเศษในเรื่อง:
- ความเร็วในการขยายศูนย์ข้อมูล (Data Center)
- จังหวะการรับรู้รายได้จากสัญญา AI
- ความต้องการเงินทุนเพื่อรองรับการเติบโตระยะถัดไป
Morningstar มองว่า OCI กำลังอยู่ “ศูนย์กลางของยุค AI” จากความร่วมมือกับบริษัทอย่าง OpenAI, Meta และ xAI
พร้อมคาดการณ์ว่า รายได้ของ Oracle อาจเติบโตเฉลี่ย 30% ต่อปีใน 5 ปีข้างหน้า ขณะที่รายได้จาก OCI อาจโตเร็วกว่า อยู่ที่ประมาณ 78% ต่อปี
ความเสี่ยงหลัก
ความเสี่ยงสำคัญยังอยู่ที่ความสามารถในการจัดหา GPU ให้เพียงพอ และการนำโครงสร้างพื้นฐาน Data Center ใหม่เข้าสู่ระบบได้ทันต่อความต้องการที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว
อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องจับตาคือการพึ่งพาลูกค้า AI รายใหญ่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ OpenAI
ประเด็นเสี่ยงด้านหนี้ (The Key Risk: Debt)
งบไตรมาสนี้อาจไม่ได้ถูกมองแค่ผลประกอบการรายไตรมาส แต่เป็นคำถามใหญ่กว่า ว่า Oracle สามารถแปลง “ความต้องการ AI มหาศาล” ให้กลายเป็นรายได้จริงได้หรือไม่
ท่ามกลางโมเมนตัมของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่เริ่มอ่อนแรง นักลงทุนอาจตอบสนองอย่างรุนแรง หากบริษัทพลาดคาดการณ์แม้เพียงบางตัวชี้วัดสำคัญ
Oracle มีภาระสัญญารายได้ในอนาคต (RPO) อยู่ที่ 553 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นถึง 325% YoY สะท้อนดีมานด์โครงสร้างพื้นฐาน AI ที่แข็งแกร่งมาก
คำถามสำคัญคือ บริษัทจะสามารถแปลง backlog ขนาดมหาศาลนี้เป็นรายได้จริงได้เร็วแค่ไหน
ภาพการเงิน
- หนี้ระยะยาว: มากกว่า 124 พันล้านดอลลาร์
- ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น ~32% YoY
- กระแสเงินสดอิสระ 12 เดือนล่าสุด: ติดลบ ~25 พันล้านดอลลาร์
- ความต้องการระดมทุนเพิ่มเติมอาจสูงถึง 50 พันล้านดอลลาร์
- ภาระสัญญาเช่าศูนย์ข้อมูล: ~261 พันล้านดอลลาร์
การแข่งขันและทิศทางระยะยาว
Oracle กำลังแข่งขันโดยตรงกับ AWS, Microsoft และ Google ในตลาดโครงสร้างพื้นฐาน AI
ในระยะยาว บริษัทตั้งเป้าเปลี่ยนไปเน้นงาน AI ที่มี margin สูง แทนการเป็นผู้ให้บริการ infrastructure แบบดั้งเดิมเพียงอย่างเดียว
ความเสี่ยงใหญ่ที่สุด: Execution
ความท้าทายหลักไม่ใช่ “การลงทุนมากแค่ไหน” แต่คือ:
การเปลี่ยนเงินลงทุนมหาศาลให้กลายเป็น
- การเติบโตของรายได้
- การขยาย margin
- และการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแรง
ให้ทันกับขนาดของเงินทุนที่กำลังถูกทุ่มลงไป
ORCL.US (D1): มุมมองทางเทคนิค
ราคาหุ้น Oracle กำลังซื้อขายใกล้ระดับ EMA200 อย่างมีนัยสำคัญ โดยโซน 200 ดอลลาร์ทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญของแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว
หากราคาหลุดระดับนี้อย่างชัดเจน ตลาดอาจตีความว่าเป็นสัญญาณเตือนว่า “วงจรการลงทุน AI infrastructure” กำลังเผชิญแรงกดดัน และตั้งคำถามต่อความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจากการขยายตัวเชิงรุกของบริษัทในระยะยาว
Source: xStation5
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