ข่าวเด่นวันนี้ 18 ส.ค.

ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนความผันผวนของตลาด: ความผันผวนในตลาดขณะนี้เกิดจากการปะทะกันระหว่างความเชื่อมั่นเชิงบวกต่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจทวีความรุนแรงขึ้น ด้านหนึ่ง ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทเทคโนโลยีกำลังสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน แต่อีกด้านหนึ่ง ความไม่แน่นอนในภูมิภาคที่เป็นแหล่งผลิตทรัพยากรสำคัญยังคงเตือนถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ด้วยเหตุนี้ ตลาดจึงดูเหมือนกำลังยอมรับความไม่แน่นอนนี้ให้เป็น “ความปกติใหม่” ซึ่งเห็นได้จากระดับดัชนีความผันผวนที่ยังอยู่ในระดับสูง
ภูมิรัฐศาสตร์: สถานการณ์ในตะวันออกกลางตึงเครียดมากขึ้น ขณะที่ข้อตกลงหยุดยิง 60 วันระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านกำลังใกล้สิ้นสุด การเจรจาหยุดชะงัก และการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญแทบหยุดชะงักโดยสิ้นเชิง Donald Trump ยิ่งเพิ่มความตึงเครียดด้วยการขู่ว่าจะโจมตีโอมานหากขัดขวางผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ขณะที่เจ้าหน้าที่อิหร่านประกาศว่าจะเปลี่ยนไปใช้กลยุทธ์เชิงรุกหากการเจรจาทางการทูตล้มเหลว
แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค: ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวังและตัวเลขเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับปานกลางกำลังลดความเป็นไปได้ที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันตลาดคาดว่าการตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกอาจเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม ขณะที่แคนาดา อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภครายปีเร่งตัวขึ้นอย่างไม่คาดคิดสู่ 3% ในเดือนกรกฎาคม สูงกว่าคาดการณ์ของตลาด โดยมีสาเหตุหลักจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและต้นทุนบริการด้านการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
ดัชนี: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลง โดย S&P 500 ลดลง 0.2% ขณะที่ Nasdaq ซึ่งเน้นหุ้นเทคโนโลยี ลดลง 0.1% และ Dow Jones ร่วงลง 200 จุด ด้านตลาดยุโรปการซื้อขายค่อนข้างสงบและเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดย WIG20 ของโปแลนด์ปรับตัวลงเกือบ 0.9%
หุ้น: หุ้น Intuitive Machines เพิ่มขึ้นอีก 9% หลังได้รับไฟเขียวสำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานดาวเทียมมูลค่าสูง ขณะที่หุ้นโรงกลั่นน้ำมันของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งและทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากค่าการกลั่นที่เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน EyePoint Pharmaceuticals ร่วงลง 70% หลังผลการทดลองทางคลินิกล้มเหลว ด้านหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวขึ้น หลังมีรายงานว่ารัฐบาลของ Donald Trump คัดค้านการที่ Apple จะซื้อชิปจากจีน
ค่าเงิน: ดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนค่าจากข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอและความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยที่ลดลง ส่งผลให้ EUR/USD ทะลุแนวต้านทางเทคนิคสำคัญที่เส้น EMA200 และขึ้นเหนือระดับ 1.16 ชั่วคราว ขณะที่เงินเยนยังอยู่ภายใต้แรงกดดันจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย โดยนักลงทุนรอการดำเนินการที่ชัดเจนจากธนาคารกลางญี่ปุ่น ด้านดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าขึ้นหลังข้อมูลเงินเฟ้อในประเทศออกมาดีกว่าคาด
สินค้าโภคภัณฑ์: ข้อจำกัดด้านการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น โดย WTI ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1% ทะลุ 83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ Brent เพิ่มขึ้น 1% และทะลุ 89 ดอลลาร์ ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงยังเป็นปัจจัยหนุนโลหะมีค่า โดยทองคำและเงินปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
คริปโตเคอร์เรนซี: ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเคลื่อนไหวในแดนบวกวันนี้ ตามบรรยากาศเชิงบวกในหุ้นเทคโนโลยีบางกลุ่ม Bitcoin เพิ่มขึ้น 1.15% สู่ 63,680 ดอลลาร์ ขณะที่ Ethereum เพิ่มขึ้น 1.7% สู่ 1,908 ดอลลาร์ต่อเหรียญ
Volatility observed just before 8 pm on selected instruments. Source: xStation
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