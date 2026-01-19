ข่าวเด่นวันนี้ 19 มกราคม

ตลาดปิดสัปดาห์ด้วยความรู้สึกเชิงบวกในระดับปานกลาง แม้ว่าแรงซื้อในช่วงเซสชันวันศุกร์บน Wall Street จะยังจำกัด
ผู้นำการปรับตัวขึ้นคือ Russell 2000 ที่สัญญาเพิ่มขึ้นประมาณ 0.5% ดัชนีอื่น ๆ ขยับขึ้นราว 0.1%
ฤดูกาลประกาศผลกำไรของกลุ่มการเงิน
- ฤดูกาลประกาศผลกำไรของภาคการเงินกำลังจะสิ้นสุดลง และโดยรวมถือว่าประสบความสำเร็จ
- เกือบทุกบริษัทใหญ่สามารถทำผลประกอบการเหนือความคาดหมายได้
- อย่างไรก็ตาม มีความได้เปรียบชัดเจนในฝั่งกองทุนและธนาคารเพื่อการลงทุน เมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์และธนาคารรายย่อย
- ผู้นำการเติบโตในวันศุกร์ ได้แก่ PNC Financial Services และ State Street
- ขณะที่ Regions Financial Corp ทำผลงานไม่เป็นไปตามที่นักลงทุนคาดหวัง
- สัปดาห์หน้า นักลงทุนจับตาผลประกอบการของ BankCorp
ข่าวการเมือง/นโยบายสหรัฐฯ
- โดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่าเขาต้องการให้ Kevin Hasset อยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการ NEC ต่อไป
- ซึ่งทำให้โอกาสของเขาในการเป็นประธาน Fed ลดลงอย่างมาก
- ขณะเดียวกัน Kevin Warsh กลายเป็นตัวเต็งในตำแหน่งประธาน Fed
- ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังประกาศจะใช้มาตรการเก็บภาษีเพิ่มเติมกับประเทศที่ “ไม่ให้ความร่วมมือ” ในเรื่องการซื้อกรีนแลนด์ของสหรัฐฯ
ดัชนีอุตสาหกรรมสหรัฐฯ แข็งแกร่งเหนือคาด
- ข้อมูลอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่งเกินคาด
- ทั้งอุตสาหกรรมและภาคการผลิตเติบโตแบบเดือนต่อเดือน
- อัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น
- แต่การเติบโตแบบปีต่อปีลดลง
📌 ข่าวเศรษฐกิจ/การค้าโลก
-
แคนาดาเซ็นข้อตกลงการค้ากับจีน โดยลดภาษีรถยนต์ไฟฟ้าและน้ำมันคาโนลา
-
เวเนซุเอลากำลังจะกลับมาขายน้ำมันโดยใช้ดอลลาร์ ตามรายงานของ Reuters
📌 ตลาดยุโรป
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในยุโรปปลายสัปดาห์ค่อนข้างเชิงลบ
ดัชนีส่วนใหญ่ปิดลบเล็กน้อย
-
CAC40 (ฝรั่งเศส) -0.65%
-
SMI (สวิตเซอร์แลนด์) -0.5%
-
DAX (เยอรมนี) -0.3%
ในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากลับฟื้นตัวขึ้นจากการปิดตลาดของสินทรัพย์ฐาน
สเปนโดดเด่นโดย SPA35 ปรับขึ้นถึง 0.7%
เยอรมนีและอิตาลีรายงานเงินเฟ้อผู้บริโภคในกรอบคาดการณ์ที่ 1.8% และ 1.2% YoY ตามลำดับ
📌 Novo Nordisk ชนะสำคัญในตลาดยาลดน้ำหนัก
จากข้อมูลการสั่งจ่ายยาในสหรัฐฯ พบว่า ยา Wegovy ทำสถิติสั่งจ่ายมากกว่า 3,000 ครั้ง
หุ้นบริษัทพุ่งขึ้นกว่า 6%
📌 ตลาดเงิน
-
เยนแข็งค่าอย่างชัดเจน โดยระดับราคาสะท้อนความคาดหวังการแทรกแซงจาก BoJ
-
ยูโรและดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าบ้าง
-
โครนาสวีเดนอ่อนค่า
📌 ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
โลหะอุตสาหกรรมถูกกดดันอย่างชัดเจน
อุปทานล้นตลาดและความกังวลเรื่องภาษีทำให้ราคาอ่อนตัว
-
นิกเกิลลงแรงสุด -4%
-
ดีบุก -3%
-
ทองแดง -2.5%
ราคาพลังงานทรงตัว
WTI อยู่ราว 59 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ตลาดคาดว่าความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซียจะลดลงต่อ
โลหะมีค่าเริ่มปรับฐาน
-
แพลทินัมลงมากกว่า 4%
-
เงิน -3%
-
แพลาเดียม -2%
-
ทองคำลดลงไม่ถึง 1%
📌 ตลาดคริปโต
ความเชื่อมั่นเชิงลบครอบงำ
-
Bitcoin ลดประมาณ 0.5% ปิดที่ราว 94,000 ดอลลาร์
-
Ethereum ลด 0.8% อยู่เหนือ 3,250 ดอลลาร์
