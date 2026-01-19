อ่านเพิ่มเติม
ข่าวเด่นวันนี้ 19 มกราคม

ตลาดปิดสัปดาห์ด้วยความรู้สึกเชิงบวกในระดับปานกลาง แม้ว่าแรงซื้อในช่วงเซสชันวันศุกร์บน Wall Street จะยังจำกัด
ผู้นำการปรับตัวขึ้นคือ Russell 2000 ที่สัญญาเพิ่มขึ้นประมาณ 0.5% ดัชนีอื่น ๆ ขยับขึ้นราว 0.1%

 ฤดูกาลประกาศผลกำไรของกลุ่มการเงิน

  • ฤดูกาลประกาศผลกำไรของภาคการเงินกำลังจะสิ้นสุดลง และโดยรวมถือว่าประสบความสำเร็จ
  • เกือบทุกบริษัทใหญ่สามารถทำผลประกอบการเหนือความคาดหมายได้
  • อย่างไรก็ตาม มีความได้เปรียบชัดเจนในฝั่งกองทุนและธนาคารเพื่อการลงทุน เมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์และธนาคารรายย่อย
  • ผู้นำการเติบโตในวันศุกร์ ได้แก่ PNC Financial Services และ State Street
  • ขณะที่ Regions Financial Corp ทำผลงานไม่เป็นไปตามที่นักลงทุนคาดหวัง
  • สัปดาห์หน้า นักลงทุนจับตาผลประกอบการของ BankCorp

ข่าวการเมือง/นโยบายสหรัฐฯ

  • โดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่าเขาต้องการให้ Kevin Hasset อยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการ NEC ต่อไป
  • ซึ่งทำให้โอกาสของเขาในการเป็นประธาน Fed ลดลงอย่างมาก
  • ขณะเดียวกัน Kevin Warsh กลายเป็นตัวเต็งในตำแหน่งประธาน Fed
  • ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังประกาศจะใช้มาตรการเก็บภาษีเพิ่มเติมกับประเทศที่ “ไม่ให้ความร่วมมือ” ในเรื่องการซื้อกรีนแลนด์ของสหรัฐฯ

 ดัชนีอุตสาหกรรมสหรัฐฯ แข็งแกร่งเหนือคาด

  • ข้อมูลอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่งเกินคาด
  • ทั้งอุตสาหกรรมและภาคการผลิตเติบโตแบบเดือนต่อเดือน
  • อัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น
  • แต่การเติบโตแบบปีต่อปีลดลง

📌 ข่าวเศรษฐกิจ/การค้าโลก

  • แคนาดาเซ็นข้อตกลงการค้ากับจีน โดยลดภาษีรถยนต์ไฟฟ้าและน้ำมันคาโนลา

  • เวเนซุเอลากำลังจะกลับมาขายน้ำมันโดยใช้ดอลลาร์ ตามรายงานของ Reuters

📌 ตลาดยุโรป

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในยุโรปปลายสัปดาห์ค่อนข้างเชิงลบ
ดัชนีส่วนใหญ่ปิดลบเล็กน้อย

  • CAC40 (ฝรั่งเศส) -0.65%

  • SMI (สวิตเซอร์แลนด์) -0.5%

  • DAX (เยอรมนี) -0.3%
    ในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากลับฟื้นตัวขึ้นจากการปิดตลาดของสินทรัพย์ฐาน
    สเปนโดดเด่นโดย SPA35 ปรับขึ้นถึง 0.7%

เยอรมนีและอิตาลีรายงานเงินเฟ้อผู้บริโภคในกรอบคาดการณ์ที่ 1.8% และ 1.2% YoY ตามลำดับ

📌 Novo Nordisk ชนะสำคัญในตลาดยาลดน้ำหนัก

จากข้อมูลการสั่งจ่ายยาในสหรัฐฯ พบว่า ยา Wegovy ทำสถิติสั่งจ่ายมากกว่า 3,000 ครั้ง
หุ้นบริษัทพุ่งขึ้นกว่า 6%

📌 ตลาดเงิน

  • เยนแข็งค่าอย่างชัดเจน โดยระดับราคาสะท้อนความคาดหวังการแทรกแซงจาก BoJ

  • ยูโรและดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าบ้าง

  • โครนาสวีเดนอ่อนค่า

📌 ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

โลหะอุตสาหกรรมถูกกดดันอย่างชัดเจน
อุปทานล้นตลาดและความกังวลเรื่องภาษีทำให้ราคาอ่อนตัว

  • นิกเกิลลงแรงสุด -4%

  • ดีบุก -3%

  • ทองแดง -2.5%

ราคาพลังงานทรงตัว
WTI อยู่ราว 59 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ตลาดคาดว่าความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซียจะลดลงต่อ

โลหะมีค่าเริ่มปรับฐาน

  • แพลทินัมลงมากกว่า 4%

  • เงิน -3%

  • แพลาเดียม -2%

  • ทองคำลดลงไม่ถึง 1%

📌 ตลาดคริปโต

ความเชื่อมั่นเชิงลบครอบงำ

  • Bitcoin ลดประมาณ 0.5% ปิดที่ราว 94,000 ดอลลาร์

  • Ethereum ลด 0.8% อยู่เหนือ 3,250 ดอลลาร์

21 มกราคม 2026, 08:52

ข่าวเด่นวันนี้ 21 มกราคม 2026
21 มกราคม 2026, 08:46

ธนาคารหวั่น Trump 📉 สหรัฐฯ กำลังเข้าสู่ยุค “การวางแผนกลาง” หรือไม่?
20 มกราคม 2026, 08:17

ข่าวเด่นวันนี้ 20 มกราคม
20 มกราคม 2026, 08:14

แนวรบใหม่ในสงครามการค้า: กรีนแลนด์ ❄️ ทองคำจะขึ้นต่อได้อีกหรือไม่❓

