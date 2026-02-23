⛔ ภาษี Trump ผิดกฎหมาย — ภาคธุรกิจมีสิทธิ์ได้เงินคืนหลักพันล้านดอลลาร์หรือเปล่า?

- A legal “roadblock” for the White House: The Supreme Court has ruled unequivocally that the president cannot impose tariffs by invoking the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), because the power to levy taxes and tariffs belongs exclusively to Congress. This means that the broad “crisis” tariffs imposed so far have lost their legal basis, drastically limiting the president’s ability to rapidly and unrestrictedly manipulate global tariff levels.
- Billions of dollars in limbo: The ruling opens the door for importers (such as Walmart or Amazon) to recover as much as USD 180 billion, but the process will be an administrative nightmare. Companies have only 180 days to file a claim, and actual repayments may not occur for years due to disputes before the U.S. Court of International Trade—especially as the U.S. budget is grappling with a record deficit.
- The trade war continues under a new sign: Despite the court setback, the Trump administration quickly “switched” the tariffs to other legal authorities (Sections 122 and 301), raising the global rate to 15%. Although the new tariffs are temporary (a 150-day limit without congressional approval) and include numerous exemptions (e.g., pharmaceuticals or energy), they demonstrate the government’s determination to continue protectionism, sustaining market uncertainty and fuelling a rise in gold prices.
In short: The U.S. Supreme Court ruled on Donald Trump’s tariffs and found that the president overstepped his authority under the IEEPA. The Court stressed that this law allows the government, in emergencies, to regulate imports—but the decision does not order any tariff refunds. The case is expected to go to the Court of International Trade (CIT), which would then refer it to U.S. Customs, where proceedings could drag on for years. Still, as much as $180
เงินคืนที่อาจมีมูลค่ารวมหลายพันล้านดอลลาร์กำลังตกเป็นประเด็นสำคัญ โดยบริษัทต่าง ๆ มีเวลา 180 วันในการยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษี
ก่อนหน้านี้ Donald Trump ได้เริ่มเก็บภาษีนำเข้าชั่วคราว 10% ก่อนจะปรับขึ้นเป็น 15% แม้ว่าข้อตกลงการค้าที่เจรจาไว้ก่อนหน้านี้ยังคงมีผลบังคับใช้ แต่ขณะนี้สหรัฐฯ ไม่สามารถจัดเก็บภาษีภายใต้กฎหมาย IEEPA ได้อีกต่อไป
เกิดอะไรขึ้น — สาระสำคัญของคำตัดสินศาลสูง
ในเดือนสิงหาคม 2025 ผู้นำเข้าสินค้าได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐบาลกลางเพื่อขอระงับการจัดเก็บภาษี ศาลเห็นว่าภาษีดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ยังอนุญาตให้จัดเก็บต่อไปชั่วคราวระหว่างดำเนินคดี
ต่อมา Trump ได้ขอคำตัดสินขั้นสุดท้ายจาก Supreme Court of the United States
เขาใช้อำนาจตามกฎหมาย IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) ในการออกมาตรการภาษี แต่เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ศาลสูงตัดสินด้วยคะแนนเสียง 6–3 ว่า
👉 IEEPA ไม่ได้ให้อำนาจประธานาธิบดีในการเก็บภาษีศุลกากร
👉 อำนาจดังกล่าวเป็นของ “สภาคองเกรส” เท่านั้น
ประเด็นสำคัญจากคำตัดสินศาล
-
IEEPA ไม่ใช่กฎหมายภาษีศุลกากร และไม่มีคำว่า “tariffs” หรือ “duties” อยู่ในกฎหมาย
-
หากสภาคองเกรสต้องการให้ประธานาธิบดีเก็บภาษี จะต้องระบุชัดเจนในกฎหมาย พร้อมกำหนดเพดานอัตรา ขอบเขต และระยะเวลา
-
ประธานาธิบดีไม่สามารถตีความอำนาจแบบไม่จำกัด (เก็บเท่าไรก็ได้ นานแค่ไหนก็ได้ กับใครก็ได้)
-
ภาษีถือเป็น “อำนาจด้านการจัดเก็บภาษี” ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นหน้าที่ของสภาคองเกรส
-
คำว่า “ควบคุมการนำเข้า (regulate imports)” หมายถึงเครื่องมืออย่างโควตา ใบอนุญาต หรือการคว่ำบาตร ไม่ใช่การเก็บภาษี
-
ผู้พิพากษาบางรายย้ำว่า ประธานาธิบดีต้องมีอำนาจที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงจากสภาคองเกรส พร้อมเหตุฉุกเฉินที่ชัดเจน
ผลกระทบ
คำตัดสินนี้หมายความว่า ประธานาธิบดี ไม่มีอำนาจทางกฎหมายในการเก็บภาษีภายใต้ IEEPA
ดังนั้น ภาษีวงกว้างที่เรียกเก็บในอัตราสูงกับแคนาดา เม็กซิโก และประเทศอื่น ๆ ขาดฐานทางกฎหมาย และไม่สามารถจัดเก็บต่อได้
อย่างไรก็ตาม คำตัดสินนี้มุ่งเป้าไปที่ “ภาษีแบบครอบคลุมวงกว้าง” ไม่ได้หมายความว่ามาตรการภาษีทั้งหมดภายใต้กฎหมายการค้าอื่น ๆ จะเป็นโมฆะ
แม้ว่า Donald Trump จะออกมาตรการภาษีใหม่ แต่ ขาดดุลงบประมาณสหรัฐฯ ยังคงสูงมาก อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินที่เก็บได้จากภาษีศุลกากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ตัวเลข 284 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อ้างถึงช่วง 12 เดือนล่าสุดที่มีข้อมูล และครอบคลุม ภาษีทั้งหมดที่จัดเก็บ ไม่ใช่เฉพาะภาษีที่ออกตาม IEEPA
ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
แม้ความสำคัญของภาษีศุลกากรจะเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังถือเป็น แหล่งรายได้ของรัฐบาลที่เล็กเมื่อเทียบกับช่องทางรายได้อื่น
ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
ความเห็นของเสียงข้างน้อย
ผู้พิพากษา 3 คน (Thomas, Kavanaugh, Alito) สนับสนุนตำแหน่งของ Trump โดยโต้แย้งว่า:
-
ประธานาธิบดีมีดุลยพินิจกว้างขวางในนโยบายการค้าและการคว่ำบาตร
-
วลี “regulate importation” สามารถตีความได้กว้าง รวมถึงการใช้ภาษีศุลกากรเป็นเครื่องมือกำกับ
-
พวกเขาวิจารณ์การใช้หลักการ “major questions doctrine” ในกรณีการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผลกระทบของคำตัดสินศาลสูง
ผลทันที: IEEPA ถูกตัดออกจากชุดเครื่องมือภาษีศุลกากร
-
หลังคำตัดสินนี้ IEEPA ไม่สามารถใช้เป็นฐานทางกฎหมายในการจัดเก็บภาษีได้อีกต่อไป
-
ประธานาธิบดีและประธานาธิบดีคนต่อไปจะต้อง:
-
ใช้กฎหมายการค้าแบบดั้งเดิม (เช่น Section 301, Section 232 ฯลฯ)
-
หรือสภาคองเกรสต้องออกกฎหมายใหม่/ให้สิทธิ์พิเศษ
-
การคืนเงิน: ปัญหาทางกฎหมายและการบริหารจัดการ
ศาลสูง ไม่ได้แก้ปัญหาการคืนเงินหรือค่าชดเชย ทิ้งให้ศาลชั้นล่างและหน่วยงานรัฐจัดการต่อ
-
ขั้นต่อไป: คดีไปยัง Court of International Trade (CIT)
-
CIT จะมอบรายละเอียดการดำเนินการให้ Customs and Border Protection (CBP) ออกแบบกระบวนการคืนเงิน
-
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น:
-
ใครได้คืน: ผู้นำเข้าสินค้าหรือผู้รับภาระจริง (ผู้บริโภค/ตัวแทนจำหน่าย)
-
ใครเป็นผู้รับภาระเศรษฐกิจของภาษี และจะพิสูจน์อย่างไร
-
-
กระบวนการนี้อาจกินเวลาหลายเดือนหรือหลายปี โดยเฉพาะเมื่อ CBP มีภาระงานสูง
การดำเนินนโยบายต่อ: Trump ใช้มาตรการภาษีใหม่ภายใต้กฎหมายอื่น
-
รัฐบาลเริ่มจัดเก็บ ภาษีนำเข้า 10% ตาม Section 122 ของ Trade Act 1974
-
ปรับขึ้นเป็น 15% ในช่วงสุดสัปดาห์
-
สามารถใช้ภาษีนี้ได้สูงสุด 150 วันโดยไม่ต้องอนุมัติจากสภาคองเกรส
-
ดำเนินการเพิ่มเติมภายใต้ Section 301 (ตอบโต้การค้าไม่เป็นธรรม)
-
ใช้มาตรการการค้าแบบคลาสสิกอื่น ๆ ต่อไป
-
ข้อตกลงการค้าที่เจรจาไว้ก่อนหน้านี้ยังมีผล ทำให้สภาคองเกรสอาจต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
ความเป็นไปได้ของ Trump
-
ศาลสูงไม่ได้ยุตินโยบายการค้ารัดกุมของ Trump
-
แม้จะมีข้อจำกัดมากขึ้น เขาจะพยายามดำเนินนโยบายผ่านเส้นทางกฎหมายอื่นที่ซับซ้อนกว่า
การคืนเงินภาษี: ใครได้เท่าไหร่?
-
รัฐบาลไม่ได้ให้ตัวเลขชัดเจน
-
Trump ปรับเปลี่ยนนโยบายหลายครั้ง ทำให้คำนวณยาก
-
ประมาณการโดยใช้ข้อมูลอัตราภาษีและระดับประเทศ: อย่างน้อย 130 พันล้านดอลลาร์ (เป็นค่าต่ำสุด)
-
Penn-Wharton Budget Model: ประมาณ 175 พันล้านดอลลาร์ อาจมีสิทธิ์ขอคืนเงิน
ที่มา: Bloomberg, Reuters, XTB
อย่างน้อย 130 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ถูกเก็บเป็นภาษีภายใต้ IEEPA
ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
ศาลสูงสหรัฐฯ ไม่ได้ตัดสินเรื่องการคืนเงิน คำตัดสินเกี่ยวกับ IEEPA มีความยาวราว 150 หน้า หากศาลพยายามคำนวณจำนวนเงินคืนและระบุผู้มีสิทธิ์รับเงิน การตัดสินอาจกินเวลาหลายปีและยาวเป็นพันหน้ากระดาษ นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยัง ไม่มีเงินเพียงพอสำหรับการคืนเงิน แม้ว่าจะมีรายได้จากภาษีสูง แต่ขาดดุลงบประมาณก็อยู่ในระดับสูงสุด (ไม่รวมช่วงโควิด-19)
เกณฑ์ความมีสิทธิ์ขอคืนเงิน (ยังไม่ได้เริ่มกระบวนการอย่างเป็นทางการ)
-
บริษัทต้องจ่ายภาษีภายใต้ IEEPA (ไม่รวมภาษีอื่น เช่น Section 232/301)
-
ต้องมีเอกสาร: ACE (Automated Commercial Environment) entry summary และหลักฐานชำระภาษี IEEPA
-
การนำเข้าต้องอยู่ในสถานะ liquidated (CBP สรุปเรียบร้อย) หรือ unliquidated (ยังไม่สรุป)
-
ผู้นำเข้าสามารถยื่นคำร้องกับ CBP ภายใน 180 วัน จากนั้นอาจฟ้องต่อ Court of International Trade (CIT)
-
มีรายงานว่าบริษัทบางแห่งยื่นคำร้องก่อนคำตัดสินศาล
ตัวอย่างบริษัทที่ได้รับผลกระทบ
-
รายใหญ่: Walmart, Target, Amazon (สินค้า e‑commerce จากจีน/สหภาพยุโรป), Home Depot
-
ขนาดกลาง: อิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้า ของเล่น อาหารนำเข้า (จีน, EU, เม็กซิโก)
-
รายเล็ก: ผู้นำเข้าที่จดทะเบียนนำเข้าสินค้าภายใต้ภาษี IEEPA (เช่น อินเดีย, บราซิล)
ขนาดตลาด
-
IEEPA ครอบคลุมการนำเข้าจากทั่วโลก (ยกเว้นบางประเทศตาม USMCA)
-
ภายในธันวาคม 2025, CBP เก็บเงินได้ราว 133 พันล้านดอลลาร์ จากผู้นำเข้า
-
ประมาณ 60% ของภาษียุค Trump เกี่ยวข้องกับ IEEPA (~175 พันล้านดอลลาร์เป็นเงินคืนที่อาจเกิดขึ้น)
CBP อาจประกาศ โปรแกรมคืนเงินพิเศษ คล้ายขั้นตอน Harbor Maintenance แต่ยังไม่ชัดเจนว่าคืนเงินอย่างไรและใครจะได้รับเงิน รวมถึงอาจมีการเก็บภาษีเงินคืน
ภาษีที่ยังมีผลบังคับใช้
-
Section 232: เหล็ก, อลูมิเนียม, ทองแดง, รถยนต์, ไม้, บางเฟอร์นิเจอร์
-
Section 301: ส่วนใหญ่กับจีน (IP, subsidies) และอาจรวมประเทศอื่นที่เสร็จสิ้นการสอบสวน
-
ภาษีมาตรฐาน: WTO MFN, anti-dumping, countervailing duties
-
ภาษีโลกใหม่: 10% → 15% บนเกือบทุกการนำเข้า (Section 122 Trade Act 1974) ชั่วคราว (สูงสุด 150 วันโดยไม่ต้องขออนุมัติจาก Congress)
-
วันที่สำคัญ: 24 กรกฎาคม ครบ 150 วัน นับจาก 24 กุมภาพันธ์ (เริ่ม 15%) Congress อาจขยายอัตราใหม่
-
สินค้าภายใต้ USMCA จากแคนาดาและเม็กซิโกยกเว้นภาษีใหม่ แต่บางสินค้าโภคภัณฑ์และรถยนต์ยังมีผล
สำหรับผู้นำเข้า:
-
เส้นทาง IEEPA ถูกตัด แต่ระดับภาษีสูงยังอยู่ผ่านกฎหมายอื่น (232, 301, 122)
-
การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงคือ ฐานกฎหมายและความเสี่ยงการคืนเงิน ไม่ใช่การกลับไปสู่ยุค “ไม่มีภาษี”
ผลต่อการลงทุนและตลาด
ทองคำแข็งแกร่ง ดอลลาร์อ่อนค่า
-
นโยบายการค้าของ Trump มีเป้าหมายให้ดอลลาร์แข็ง แต่เกิดความไม่แน่นอนต่อขั้นตอนถัดไปจากหน่วยงานสหรัฐฯ
-
การกระจายสำรองจากดอลลาร์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะไปยังทองคำ
-
ความไม่แน่นอนจากภาษีใหม่ช่วยดันทองคำไป ทำจุดสูงสุดใหม่
-
ปัจจัยสำคัญที่หนุนทองคำในปี 2025: ความไม่แน่นอนด้านการค้า และความต้องการดอลลาร์ที่ลดลง
ตลาดทองคำ
ความไม่แน่นอนด้านการค้า ร่วมกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้ ทองคำหลุดรูปสามเหลี่ยมทางเทคนิค ปัจจุบันราคาทองคำซื้อขายสูงสุดตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคม–กุมภาพันธ์
ที่มา: xStation5
ตลาด FX
-
สกุลเงินยุโรป ตอบสนองไวต่อผลกระทบของการค้าระหว่างประเทศ ต่อราคา
-
แม้สกุลเงินส่วนใหญ่จะแข็งค่าขึ้นเมื่อประกาศคำตัดสินของศาลสูงสหรัฐฯ แต่การเคลื่อนไหว ไม่มากนัก
-
แม้ว่าศาลตัดสินแล้ว แต่ อัตราภาษีโดยรวมไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และรายได้จากศุลกากรอาจเพิ่มขึ้นได้
-
ภายใต้กรอบใหม่นี้ จีนดูเหมือนจะได้เปรียบ แม้ว่าภาษีบางรายการยังคงมีผลบังคับ
-
ในขณะเดียวกัน สหราชอาณาจักรอาจเสียเปรียบ เพราะอัตราภาษีที่มีผลบังคับจริงอาจสูงขึ้นจาก 10% เป็น 15%
-
สำหรับ สหภาพยุโรป อัตราอาจสูงขึ้นเล็กน้อย หากข้อตกลงการค้ากว้างถูกท้าทายหรือถูกลดสิทธิ์บางส่วน (รวมถึงข้อยกเว้นเฉพาะบางภาคส่วน)
ตลาดเงินยุโรป
ยูโร, โครนาสวีเดน, โครนานอร์เวย์ และฟรังก์สวิส มีความเสี่ยงสูงต่อ ภาวะชะลอตัวทางการค้า แม้ว่า CHF จะยังคงตอบสนองในฐานะสกุลเงินปลอดภัย
ที่มา: Bloomberg Finance LP
ผลกระทบต่อบริษัทยุโรป
-
หากเกิด การชะงักของข้อตกลงการค้า EU–US อาจทำให้อัตราภาษีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
-
ขณะเดียวกัน ภาษีสินค้าจากจีนลดลงในสหรัฐฯ อาจทำให้ส่วนหนึ่งของการส่งออกยุโรปกลับไปยังสหรัฐฯ อีกครั้ง
-
สิ่งนี้อาจทำให้ สินค้ายุโรปกลับมาดูน่าสนใจในตลาดสหรัฐฯ
-
ทั้งนี้ หุ้นยุโรปยังคง ทำผลตอบแทนเหนือหุ้นสหรัฐฯ ตั้งแต่ต้นปี แม้การเปิดตลาดวันจันทร์ Euro Stoxx 50 จะปรับตัวลดลง
The EU50 index is up year-to-date, while the US500 is showing almost no change (close to flat).
Source: xStation5.
