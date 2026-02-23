EU ระงับข้อตกลงการค้าครั้งสำคัญ – ทองคำปรับขึ้น 2% 📈

สภายุโรประงับการให้สัตยาบันข้อตกลงการค้า EU–US
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา สภายุโรป ระงับกระบวนการให้สัตยาบันข้อตกลงการค้าระหว่าง EU และสหรัฐฯ ที่เรียกว่า “Turnberry Agreement” สัญญาณของความตึงเครียดครั้งใหญ่ในความสัมพันธ์ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก
การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นหลังจากช่วงสุดสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยความปั่นป่วนทางกฎหมายและการเมืองในวอชิงตัน
ศาลสูงสหรัฐฯ (SCOTUS) ตัดสินเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ ว่า ภาษีเดิมของ Trump ภายใต้ IEEPA ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
-
Trump ตอบโต้ทันทีโดยใช้อำนาจตาม Section 122 ของ Trade Act 1974 กำหนด ภาษีโลก 15%
คำตัดสินศาลสูง (SCOTUS)
-
ศาลตัดสิน 6–3 ว่า Trump เกินอำนาจประธานาธิบดี
-
Chief Justice John Roberts ชี้ว่า IEEPA ไม่ให้อำนาจประธานาธิบดีในการกำหนดภาษีเพียงฝ่ายเดียว
-
การเก็บภาษีเดิมซึ่งสร้างรายได้แล้ว 130–180 พันล้านดอลลาร์ ถูกยกเลิก
การตอบโต้ของ Trump: Section 122
-
Trump ลงนามคำสั่งผู้บริหารกำหนด ภาษีโลก 10% ภายใต้ Section 122 และปรับขึ้นเป็น 15%
-
มีผลบังคับใช้ 24 กุมภาพันธ์–23 กรกฎาคม 2026 โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากสภาคองเกรส
-
Trump เตือนว่า: “ใครก็ตามที่เล่นเกมกับคำตัดสินศาลสูง จะเจอภาษีที่สูงกว่าและรุนแรงกว่า”
-
ยืนยันว่า ไม่จำเป็นต้องขออนุมัติจากสภา และสัญญาจะประกาศโครงสร้างภาษีใหม่ในอีกไม่กี่เดือน
การตอบสนองของบรัสเซลส์
-
การให้สัตยาบัน Turnberry ถูกระงับเป็นครั้งที่สอง
-
Bernd Lange (ประธานคณะกรรมาธิการการค้า สภายุโรป) เรียกประชุมฉุกเฉิน
-
ความกังวลหลัก: ภาษี 15% อาจบวกกับอัตรา MFN เดิม ทำให้อัตราแท้จริงของสินค้า EU สูงกว่า 15%
-
European Commission เตือนว่า “ข้อตกลงคือข้อตกลง” และการเก็บภาษีไม่คาดคิด ทำลายเสถียรภาพตลาด
ผลกระทบเชิงตัวเลขภาษี
-
คำถามสำคัญ: ภาษี Section 122 แทนที่หรือเสริมอัตรา Turnberry
-
หากเสริม อัตราภาษี EU อาจสูงถึง 30%
-
Yale Budget Lab ประเมินว่าภาษี Section 122 เต็มรูปแบบ อาจทำให้ อัตราภาษีเฉลี่ยสหรัฐฯ สูงถึง 24.1% สูงกว่า 16.9% ในช่วง IEEPA
ปฏิกิริยาตลาด: ทองคำพุ่ง
-
ทองคำพุ่งเกือบ 2% แตะราว $5,200/oz
-
นักลงทุนมองทองคำเป็นที่หลบภัย amid ความตึงเครียดข้ามแอตแลนติก
-
คู่เงิน EURUSD และดัชนียุโรป ยังทรงตัวค่อนข้างนิ่ง แสดงว่าตลาดยังประเมินผลกระทบเต็มรูปแบบของ “tariff-upon-tariff” ไม่ครบ
The coming weeks will be decisive. While the US House of Representatives recently passed a resolution rejecting tariffs on Canada—indicating growing domestic opposition—Mr. Trump appears undeterred. For European exporters, the risk of a doubled tariff burden remains the primary threat to the 2026 economic outlook.
