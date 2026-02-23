EU ระงับข้อตกลงการค้าครั้งสำคัญ – ทองคำปรับขึ้น 2% 📈

อ่านเพิ่มเติม
สภายุโรประงับการให้สัตยาบันข้อตกลงการค้า EU–US

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา สภายุโรป ระงับกระบวนการให้สัตยาบันข้อตกลงการค้าระหว่าง EU และสหรัฐฯ ที่เรียกว่า “Turnberry Agreement” สัญญาณของความตึงเครียดครั้งใหญ่ในความสัมพันธ์ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก

การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นหลังจากช่วงสุดสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยความปั่นป่วนทางกฎหมายและการเมืองในวอชิงตัน

  • ศาลสูงสหรัฐฯ (SCOTUS) ตัดสินเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ ว่า ภาษีเดิมของ Trump ภายใต้ IEEPA ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

  • Trump ตอบโต้ทันทีโดยใช้อำนาจตาม Section 122 ของ Trade Act 1974 กำหนด ภาษีโลก 15%

คำตัดสินศาลสูง (SCOTUS)

  • ศาลตัดสิน 6–3 ว่า Trump เกินอำนาจประธานาธิบดี

  • Chief Justice John Roberts ชี้ว่า IEEPA ไม่ให้อำนาจประธานาธิบดีในการกำหนดภาษีเพียงฝ่ายเดียว

  • การเก็บภาษีเดิมซึ่งสร้างรายได้แล้ว 130–180 พันล้านดอลลาร์ ถูกยกเลิก

การตอบโต้ของ Trump: Section 122

  • Trump ลงนามคำสั่งผู้บริหารกำหนด ภาษีโลก 10% ภายใต้ Section 122 และปรับขึ้นเป็น 15%

  • มีผลบังคับใช้ 24 กุมภาพันธ์–23 กรกฎาคม 2026 โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากสภาคองเกรส

  • Trump เตือนว่า: “ใครก็ตามที่เล่นเกมกับคำตัดสินศาลสูง จะเจอภาษีที่สูงกว่าและรุนแรงกว่า”

  • ยืนยันว่า ไม่จำเป็นต้องขออนุมัติจากสภา และสัญญาจะประกาศโครงสร้างภาษีใหม่ในอีกไม่กี่เดือน

การตอบสนองของบรัสเซลส์

  • การให้สัตยาบัน Turnberry ถูกระงับเป็นครั้งที่สอง

  • Bernd Lange (ประธานคณะกรรมาธิการการค้า สภายุโรป) เรียกประชุมฉุกเฉิน

  • ความกังวลหลัก: ภาษี 15% อาจบวกกับอัตรา MFN เดิม ทำให้อัตราแท้จริงของสินค้า EU สูงกว่า 15%

  • European Commission เตือนว่า “ข้อตกลงคือข้อตกลง” และการเก็บภาษีไม่คาดคิด ทำลายเสถียรภาพตลาด

ผลกระทบเชิงตัวเลขภาษี

  • คำถามสำคัญ: ภาษี Section 122 แทนที่หรือเสริมอัตรา Turnberry

  • หากเสริม อัตราภาษี EU อาจสูงถึง 30%

  • Yale Budget Lab ประเมินว่าภาษี Section 122 เต็มรูปแบบ อาจทำให้ อัตราภาษีเฉลี่ยสหรัฐฯ สูงถึง 24.1% สูงกว่า 16.9% ในช่วง IEEPA

ปฏิกิริยาตลาด: ทองคำพุ่ง

  • ทองคำพุ่งเกือบ 2% แตะราว $5,200/oz

  • นักลงทุนมองทองคำเป็นที่หลบภัย amid ความตึงเครียดข้ามแอตแลนติก

  • คู่เงิน EURUSD และดัชนียุโรป ยังทรงตัวค่อนข้างนิ่ง แสดงว่าตลาดยังประเมินผลกระทบเต็มรูปแบบของ “tariff-upon-tariff” ไม่ครบ

The coming weeks will be decisive. While the US House of Representatives recently passed a resolution rejecting tariffs on Canada—indicating growing domestic opposition—Mr. Trump appears undeterred. For European exporters, the risk of a doubled tariff burden remains the primary threat to the 2026 economic outlook.

