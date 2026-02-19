ข่าวเด่นวันนี้ 19 ก.พ.

- หุ้นวอลล์สตรีทและน้ำมันปรับตัวขึ้น 📈 ขณะที่ EURUSD ร่วง 0.5%
ดัชนี US100 ปรับตัวขึ้นกว่า 1% โดยดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวหลังจากแรงขายเมื่อวันพุธ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตั้งแต่ใบอนุญาตก่อสร้าง การผลิตอุตสาหกรรม ไปจนถึงคำสั่งซื้อสินค้าคงทน ออกมาดีกว่าคาดหนุนค่าเงินดอลลาร์
ตามข้อมูลของ Citadel Securities นักลงทุนรายย่อยซื้อหุ้นซอฟต์แวร์ในอัตราสูงสุดเป็นประวัติการณ์บนแพลตฟอร์มของ Citadel โดย “มูลค่ารวมสุทธิบนแพลตฟอร์มสูงถึงระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อน” การซื้อที่มีขนาดใหญ่ ต่อเนื่อง และครอบคลุมเกินกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้า แสดงให้นักลงทุนรายย่อยเป็นแหล่งความต้องการหลักในช่วงต้นปี 2026 ปริมาณซื้อหุ้นรายวันเฉลี่ย (2 ม.ค.–13 ก.พ.) สูงกว่าสถิติเดิมปี 2021 ประมาณ 25% และสูงกว่าค่าเฉลี่ยปี 2020–2025 ประมาณ 2 เท่า
แรงซื้อยังส่งผลถึงตลาดออปชันด้วย นักลงทุนรายย่อยมีส่วนร่วมสูงกว่าประวัติการณ์ ปริมาณออปชันรายวันเฉลี่ยปีนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยปี 2020–2025 เกือบ 50% และสูงกว่าปีที่แล้วกว่า 15% นักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ซื้อสุทธิใน 41 จาก 42 สัปดาห์ที่ผ่านมา แสดงถึงความต้องการความเสี่ยงต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงชั่วคราว
แม้ดัชนีดอลลาร์แข็งค่าขึ้น และ EURUSD ร่วงเกือบ 0.5% โลหะมีค่ากลับปรับตัวขึ้น ทองคำพุ่งเกือบ 2.5% พยายามผ่านระดับจิตวิทยา 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่เงินพุ่งเกือบ 5% ซึ่งอาจสะท้อนการไหลของเงินทุนจากนักลงทุนรายย่อยด้วย
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุด:
-
การผลิตอุตสาหกรรม (เดือน/เดือน): 0.7% (คาด 0.4%; ก่อนหน้า 0.4%; ปรับปรุง 0.2%)
-
การผลิตอุตสาหกรรม (ปี/ปี): 2.3% (ก่อนหน้า 1.99%)
-
ผลผลิตภาคการผลิต (เดือน/เดือน): 0.6% (คาด 0.4%; ก่อนหน้า 0.2%)
-
อัตราใช้กำลังการผลิต: 76.2% (คาด 76.6%; ก่อนหน้า 77.3%; ปรับปรุง 75.7%)
-
คำสั่งซื้อสินค้าคงทน (เดือน/เดือน): -1.4% (คาด -1.8%; ก่อนหน้า 5.4%)
-
คำสั่งซื้อสินค้าคงทนหลัก (เดือน/เดือน): 0.9% (คาด 0.3%; ก่อนหน้า 0.4%)
-
คำสั่งซื้อสินค้าคงทนไม่รวมกลาโหม (เดือน/เดือน): -2.5% (ก่อนหน้า 6.6%)
-
คำสั่งซื้อสินค้าคงทนไม่รวมการขนส่ง (เดือน/เดือน): 0.9% (คาด 0.3%; ก่อนหน้า 0.4%)
-
ใบอนุญาตก่อสร้าง: 1.448 ล้าน (คาด 1.400 ล้าน; ก่อนหน้า 1.411 ล้าน)
-
การเริ่มก่อสร้างที่อยู่อาศัย: 1.404 ล้าน (คาด 1.310 ล้าน; ก่อนหน้า 1.272 ล้าน)
ราคาคาเคา (Cocoa) ปรับตัวลงแรงกว่า 6% ราคาปีนี้ลดลงมากกว่า 45% โดย Ghana ลดราคาที่โรงงานเกือบ 30% สัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ Ivory Coast ระบุว่าจะไม่ปรับราคาจนสิ้นฤดูกาลหลัก (31 มี.ค.) แม้มีรายงานว่ากำลังพิจารณาลดราคา
ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น หลังสหรัฐฯ ส่งอุปกรณ์ทางทหารเพิ่มเติมไปยังภูมิภาค ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นกว่า 3.5%
Source: xStation5
