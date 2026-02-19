หุ้นของ Western Digital พุ่งขึ้น 8% ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล 📈

หุ้นของ Western Digital (WDC.US) กลายเป็นจุดสนใจของตลาด หลังมีพัฒนาการสำคัญ 2 ประเด็น ได้แก่ บริษัทขายกำลังการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) สำหรับปี 2026 ได้หมดแล้วล่วงหน้า และเร่งขายหุ้นที่เหลืออยู่ใน SanDisk (SNDK.US) มูลค่าราว 3 พันล้านดอลลาร์ ทั้งสองข่าวสะท้อนภาพเดียวกันคือ บริษัทกำลังได้ประโยชน์จากกระแส AI ควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งใหญ่ ส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นกว่า 8% ในวันนี้
AI ดูดซับกำลังการผลิต HDD
Western Digital ระบุว่ากำลังการผลิต HDD สำหรับปี 2026 ถูกจองเต็มทั้งหมดแล้ว สะท้อนความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์และกลุ่ม hyperscaler ที่เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ AI
ประเด็นสำคัญ:
-
การจองเต็มล่วงหน้าทำให้รายได้ในช่วงหลายไตรมาสข้างหน้ามีความชัดเจนมากขึ้น
-
คาดว่าสัญญาระยะยาว (LTA) จะขยายไปถึงปี 2027–2028 ช่วยเสถียรภาพด้านปริมาณขายและมาร์จิ้น
-
สัดส่วนรายได้หลักมาจากกลุ่มคลาวด์/ดาต้าเซ็นเตอร์ ขณะที่กลุ่มผู้บริโภคมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย
-
แม้ SSD จะแข่งขันสูง แต่ HDD ยังจำเป็นสำหรับการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ต้นทุนต่ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ AI ต้องการอย่างมาก
สำหรับนักลงทุน ภาพนี้ทำให้ Western Digital ถูกมองว่าเป็นหุ้น “โครงสร้างพื้นฐาน AI” มากกว่าหุ้นฮาร์ดแวร์ผู้บริโภคแบบเดิม โดยปัจจุบันค่า Forward P/E ขยับขึ้นมาอยู่ราว 34 เท่า
การขายหุ้น SanDisk
ขณะเดียวกัน บริษัทกำลังเร่งขายหุ้นที่เหลือทั้งหมดใน SanDisk มูลค่าประมาณ 3.09 พันล้านดอลลาร์ ผ่านการเสนอขายหุ้นรอง (secondary offering)
รายละเอียดสำคัญ:
-
ราคาขายมีส่วนลดจากราคาปิดล่าสุด
-
โครงสร้างดีลเป็นการแลกหุ้น SanDisk กับหนี้ที่ถือโดยธนาคาร เช่น JPMorgan Chase และ Bank of America ก่อนกระจายต่อให้ผู้จัดจำหน่าย
-
จังหวะขายใกล้ครบรอบ 1 ปีหลังการแยกธุรกิจ อาจมีผลเชิงภาษี
-
เงินที่ได้เข้าบริษัท Western Digital ไม่ใช่ SanDisk จึงเป็นการขายสินทรัพย์เพื่อเสริมงบดุล ไม่ใช่การเพิ่มทุนของบริษัทที่แยกออกไป
ตลาดมองว่าดีลนี้อาจช่วยปรับโครงสร้างงบดุล ลดภาระหนี้ และเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน
ตลาดตีความอย่างไร
เมื่อรวมทั้งสองประเด็น จะเห็นภาพชัดเจนว่า:
-
เชิงปฏิบัติการ: บริษัทได้อานิสงส์จากวัฏจักรการลงทุน AI และมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่ดาต้าเซ็นเตอร์
-
เชิงการเงิน: กำลังทำให้งบการเงินเรียบง่ายขึ้นหลัง spin-off
-
เชิงกลยุทธ์: วางตำแหน่งตัวเองเป็นผู้รับประโยชน์โดยตรงจากการลงทุน AI infrastructure
ความเสี่ยงที่ต้องระวัง
-
“ขายหมด” ไม่ได้แปลว่ากำไรจะเพิ่มเสมอไป ยังขึ้นกับต้นทุนและเงื่อนไขสัญญา
-
การลงทุน AI มีลักษณะเป็นวัฏจักร หาก hyperscaler ชะลอใช้จ่าย แนวโน้มอาจเปลี่ยนเร็ว
-
การขายหุ้น SanDisk จำนวนมากอาจกดดันราคาหุ้นในระยะสั้น
-
หุ้นธีม AI หลายตัวมีมูลค่าสูงแล้ว ทำให้ไวต่อการเปลี่ยนแปลง sentiment
โดยสรุป Western Digital กำลังใช้แรงหนุนจาก AI เพื่อล็อกดีมานด์ระยะยาว พร้อมปิดฉากการแยกธุรกิจ SanDisk เพื่อเสริมงบดุล เป็นการผสมระหว่าง “สตอรี่การเติบโต” และ “สตอรี่การปรับโครงสร้าง” ซึ่งอาจกำหนดทิศทางราคาหุ้นในช่วงหลายไตรมาสข้างหน้า
