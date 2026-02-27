📈 น้ำมันดีดตัวเกือบ 2% หลังความตึงเครียดสหรัฐฯ–อิหร่านเพิ่มสูงขึ้น

ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นเกือบ 2% ในวันนี้ หลังสื่อของทางการ อิหร่าน รายงานว่าเตหะรานจะไม่อนุญาตให้นำยูเรเนียมเสริมสมรรถนะออกนอกประเทศ ส่งผลให้นักลงทุนเพิ่มการคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ของการยกระดับความขัดแย้งทางทหารในตะวันออกกลาง ซึ่ง สหรัฐอเมริกา ได้ส่งกำลังทหารจำนวนมากประจำการอยู่
การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านกลับมาเผชิญแรงกดดันอีกครั้ง โดยคำกล่าวดังกล่าวจุดชนวนความกังวลว่าการเจรจานิวเคลียร์ใน เจนีวา อาจล้มเหลว และเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของอุปทานจากประเทศผู้ผลิตในกลุ่ม OPEC
ในด้านการเมือง ความกังวลเพิ่มขึ้นก่อนเส้นตายที่ Donald Trump ตั้งไว้เพื่อให้บรรลุข้อตกลง ขณะเดียวกัน โอมาน ได้ช่วยลดความตื่นตระหนกของตลาดบางส่วน โดยผู้ไกล่เกลี่ยระบุว่าการเจรจายังเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ แม้ว่าการหารือจะกลับมาดำเนินต่อในวันนี้
ปัจจุบันราคาน้ำมันกำลังเผชิญแรงกดดันจากสองปัจจัยตรงข้าม ได้แก่ ความคาดหวังเรื่องอุปทานล้นตลาดโลก และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง
ในเวลาเดียวกัน อุปทานยังเพิ่มขึ้น โดยการส่งออกของ ซาอุดีอาระเบีย ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี และปริมาณส่งออกจาก อิรัก, คูเวต และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งจนต้องปิดช่องแคบฮอร์มุซ ราคาน้ำมันอาจพุ่งทะลุ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้
OIL (กรอบเวลา D1)
ราคาน้ำมันดิบกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยนักลงทุนจับตาการประชุม OPEC+ ในวันอาทิตย์ ซึ่งอาจพิจารณาเพิ่มกำลังการผลิตเล็กน้อยในเดือนเมษายน ขณะเดียวกัน การปรับขึ้นของราคาน้ำมันในวันนี้ดูเหมือนจะกดดันดัชนีหุ้นทั่วโลก
