Indra Sistemas และ Puma อยู่ในจุดสนใจ

- ขณะที่ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นได้แรงหนุนจาก Nvidia
เซสชันการซื้อขายวันพฤหัสบดีในตลาดยุโรปเป็นไปในทิศทางบวกอย่างชัดเจน ดัชนีหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยดัชนีที่ปรับขึ้นโดดเด่นที่สุดคือ CAC 40 ของฝรั่งเศส และ DAX ของเยอรมนี ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.94% และ 0.45% ตามลำดับในตลาดแคช
กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อเป็นแรงหนุนหลักให้ STOXX Europe 600 ปรับตัวขึ้น (+0.2%) ขณะที่หุ้นกลุ่มพลังงานอ่อนตัวลงตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลง
แรงหนุนสำคัญมาจากผลกำไรที่แข็งแกร่งมากของ Nvidia ซึ่งรายงานหลังตลาดวอลล์สตรีทปิดเมื่อวานนี้
อีกหนึ่งกลุ่มที่โดดเด่นคือกลุ่มอุตสาหกรรมอาวุธและกลาโหม จากผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่งของ Indra Sistemas โดยหุ้นของบริษัทพุ่งขึ้นมากกว่า 19% หลังประกาศผลประกอบการไตรมาส 4 จากยอดคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างมากสู่ 8.329 พันล้านยูโร ส่วนใหญ่จากระบบป้องกันภัยทางอากาศ ยานพาหนะภาคพื้นดิน และโครงการ Eurofighter ทำให้มูลค่างานในมือด้านกลาโหมเพิ่มเป็น 11.336 พันล้านยูโร สูงกว่าเป้าหมาย 10 พันล้านยูโรในปีนี้
รายได้ไตรมาส 4 อยู่ที่ 1.845 พันล้านยูโร สูงกว่าคาดการณ์ ขณะที่ EBIT อยู่ที่ 199 ล้านยูโร แม้เผชิญแรงกดดันจากค่าเงิน สำหรับปีงบประมาณ 2026 บริษัทคาดรายได้มากกว่า 7 พันล้านยูโร และ EBIT มากกว่า 700 ล้านยูโร พร้อมย้ำความพร้อมในการเป็นผู้นำโครงการกลาโหมยุโรป
ในเยอรมนี ผลประกอบการของ Puma กลายเป็นประเด็นหลัก บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬารายงานผลปี 2025 ขาดทุนสุทธิน้อยกว่าคาดที่ 68 ล้านยูโร รายได้ 9.365 พันล้านยูโร และ EBIT 290 ล้านยูโร ซึ่งดีกว่าประมาณการตลาด บริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์ EBIT ปี 2026 เป็น 660–740 ล้านยูโร และยืนยันการเติบโตรายได้ 5–7% อย่างไรก็ตาม ตลาดตอบรับแบบผสม แม้หุ้นพุ่งช่วงเปิดตลาด แต่แรงซื้ออ่อนลงจากอุปสงค์ที่ชะลอในเยอรมนีและแรงกดดันค่าเงิน
ด้าน Schneider Electric ผู้ผลิตอุปกรณ์ศูนย์ข้อมูล รายงานผลประกอบการปี 2025 ดีกว่าคาด (EBITA ปรับปรุงแล้ว 7.52 พันล้านยูโร รายได้ 40.15 พันล้านยูโร +5.2% YoY) จากความต้องการฮาร์ดแวร์ AI ส่งผลให้หุ้นเพิ่มขึ้น 3.7% พร้อมคาดการณ์การเติบโต EBITA แบบออร์แกนิก 10–15% ในปี 2026
ขณะที่ London Stock Exchange Group ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 3 พันล้านปอนด์จนถึงกุมภาพันธ์ 2027 ภายใต้แรงกดดันจากนักลงทุนแอคทิวิสต์ Elliott Management ส่งผลให้หุ้นพุ่งขึ้น 6.1%
สุดท้าย Engie บริษัทพลังงานฝรั่งเศส เตรียมเข้าซื้อ UK Power Networks มูลค่า 10.5 พันล้านปอนด์ จาก CK Infrastructure Holdings ส่งผลให้หุ้น Engie ปรับขึ้น 7.2%
