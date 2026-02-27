📉 US100 ร่วง 2%

- 🚩 หุ้นชิปอ่อนตัว ฉุด Wall Street แม้ Nvidia ทำกำไรทุบสถิติ
วันนี้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ค่อนข้างอ่อนแอ โดยปัจจัยหลักที่กดดันการเทขายมาจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งมากของ Nvidia อย่างไรก็ตาม แม้ผลประกอบการจะโดดเด่น แต่กลับไม่สามารถกระตุ้นแรงซื้อในวงกว้างได้ ส่งผลให้สัญญา Futures ของ Nasdaq 100 (US100) ปรับตัวลดลงมากกว่า 2% ขณะที่หุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ส่วนใหญ่ปรับตัวลงในวันนี้ นอกจาก Nvidia แล้ว หุ้น Big Tech เกือบทั้งหมดต่างอ่อนตัวลง โดยมีเพียง Microsoft และ Meta Platforms ที่ยังทรงตัวได้ดีกว่าเพื่อน
เราจะเห็นได้ว่า แม้ความเชื่อมั่นในกลุ่มซอฟต์แวร์และไอทีจะปรับตัวดีขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะดันตลาดฟื้นตัว ท่ามกลางแรงขายใน Wall Street โดยหุ้นอย่าง Broadcom, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ASML, Applied Materials และ Lam Research ต่างปรับตัวลดลง
ในทางกลับกัน หุ้นที่ก่อนหน้านี้ถูกขายออกอย่างหนัก เช่น Salesforce, Intuit, Accenture, CrowdStrike และ ServiceNow กลับเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น
จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ยังคงอยู่ในกรอบระดับปกติทางประวัติศาสตร์ ซึ่งสะท้อนให้นายจ้างยังชะลอการปลดพนักงานครั้งใหญ่ แม้อัตราการจ้างงานใหม่จะชะลอตัวลงก็ตาม
จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการแบบปรับฤดูกาลแล้วอยู่ที่ 212,000 ราย ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น 4,000 รายจากตัวเลขสัปดาห์ก่อนหน้าที่มีการปรับทบทวนขึ้น แต่ยังต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 215,000 รายตามการสำรวจของ Dow Jones
ในมุมมองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 4 สัปดาห์ ตัวเลขเพิ่มขึ้นเพียง 750 ราย สู่ระดับ 220,250 ราย ขณะที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการต่อเนื่อง (รายงานล่าช้า 1 สัปดาห์) ลดลง 31,000 ราย เหลือ 1.833 ล้านราย
ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า Federal Reserve อาจคงท่าทีชะลอการปรับลดดอกเบี้ยต่อไปอีกระยะ ซึ่งยิ่งกดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาด
US100 (กรอบเวลา H1)
สัญญาซื้อขายกำลังปรับฐานลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลทั้ง 200 และ 50 ช่วงเวลา และหลุดต่ำกว่าระดับจิตวิทยาสำคัญที่ 25,000 จุด
Source: xStation5
