⏫น้ำมันพุ่งขึ้น 2% จากความไม่แน่นอนด้านอุปทาน

กลยุทธ์เวเนซุเอลา: ปิดล้อมทางทะเลจริง หรือแค่เกมการเมือง?
ราคาน้ำมันเริ่มทรงตัวได้ในวันอังคาร หลังโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศมาตรการ “ปิดล้อมเรือบรรทุกน้ำมันที่ถูกคว่ำบาตรทั้งหมด” ซึ่งขนส่งน้ำมันดิบจากเวเนซุเอลา โดยเปิดเผยผ่าน Truth Social เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม เป้าหมายคือการตัดแหล่งรายได้ทางการเงินของรัฐบาลนิโกลัส มาดูโร ขณะที่ทำเนียบขาวกล่าวหาว่ารายได้จากน้ำมันถูกนำไปสนับสนุนการก่อการร้ายและขบวนการค้ามนุษย์
คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังจากการยึดเรือบรรทุกน้ำมันนอกชายฝั่งเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ก่อน และส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการระดมกองกำลังทางเรือครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในน่านน้ำอเมริกาใต้ แม้สหรัฐฯ จะมีการปรับกำลังทางทหารในภูมิภาคนี้มาหลายเดือนแล้ว แต่ก็ยังมีข้อสงสัยถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินการปิดล้อมทางกายภาพอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
อุตสาหกรรมน้ำมันของเวเนซุเอลาในปัจจุบันหดตัวลงอย่างมาก จากกำลังการผลิตราว 3 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2000 ลดลงเหลือเพียง 300,000 บาร์เรลต่อวันในปี 2020 จากการขาดการลงทุนเชิงโครงสร้างและผลของมาตรการคว่ำบาตร ล่าสุดการผลิตฟื้นตัวขึ้นมาใกล้ระดับ 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน แต่ประมาณครึ่งหนึ่งของการส่งออกมุ่งหน้าไปยังจีน โดยมักใช้เรือบรรทุกน้ำมันที่จีนเป็นเจ้าของ
หากกองทัพเรือสหรัฐฯ เข้าแทรกแซงทางกายภาพจริง จะเท่ากับท้าทายความมั่นคงด้านพลังงานของจีนโดยตรง แม้มาตรการปิดล้อมที่ได้ผลจะช่วยตึงตัวอุปทานในตลาดที่กำลังเผชิญภาวะอุปทานล้นอย่างหนัก แต่ผลกระทบต่อปัจจัยพื้นฐานของตลาดโลกอาจถูกจำกัดลงจากแรงเสียดทานทางภูมิรัฐศาสตร์เหล่านี้
Venezuela produces nearly 1 million barrels of crude oil per day and has dropped out of the top 10 oil producers. Nearly half of this amount is exported to China. Source: Bloomberg Finance LP, XTB
คำขาดของทรัมป์ต่อมอสโก
ในเวลาเดียวกัน วอชิงตันกำลังเตรียมชุดมาตรการคว่ำบาตรอย่างเข้มงวดต่อภาคพลังงานของรัสเซีย มาตรการเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่ “กองเรือเงา” ของเรือบรรทุกน้ำมันและผู้ค้าผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งรายงานว่า ขึ้นอยู่กับท่าทีตอบสนองของวลาดิมีร์ ปูตินต่อข้อเสนอสันติภาพสำหรับยูเครน
ความพยายามทางการทูตทวีความเข้มข้นหลังจากการเจรจาสองวันที่เบอร์ลิน (14–15 ธันวาคม) ระหว่างประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี และผู้แทนทรัมป์ สตีฟ วิตคอฟฟ์ และจาเร็ด คุชเนอร์ แม้จะมีการหารือเรื่องการรับประกันความมั่นคงเบื้องต้นสำหรับยูเครน ซึ่งอิงตามมาตรฐาน NATO แต่เครมลินยังคงดื้อรั้น เรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจร มากกว่าการหยุดยิงชั่วคราว
ปฏิทินทางการทูตตอนนี้แน่นมาก หลังจากทรัมป์ระบุว่าข้อตกลง “ใกล้กว่าที่เคย” ข้อเสนอสันติภาพคาดว่าจะถูกนำเสนออย่างเป็นทางการต่อมอสโกภายในวันที่ 20 ธันวาคม หากปูตินปฏิเสธเงื่อนไข ข้อจำกัดมาตรการคว่ำบาตรที่เข้มขึ้นอาจช่วยสร้างระดับราคาพื้นระยะสั้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอินเดียและจีนยังคงเป็นผู้ซื้อหลักน้ำมัน Urals ของรัสเซีย ผู้เข้าร่วมตลาดจึงยังคงสงสัยว่าการส่งออกของรัสเซียสามารถถูกตัดออกจากตลาดได้อย่างสมบูรณ์ในปี 2026
แนวโน้มทางเทคนิค: การทดสอบระดับต่ำ
น้ำมันดิบ WTI เพิ่งร่วงลงใกล้ 55 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทำจุดต่ำสุดเกือบห้าปี ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นในวันนี้ นักวิเคราะห์เทคนิคระบุว่าหากปิดเหนือ 56.50 ดอลลาร์ อาจเกิดรูปแบบ “bullish engulfing” ซึ่งเปิดโอกาสให้เกิดการปรับตัวขึ้นกลับไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 25 วัน และ 50 วัน ใกล้ 58 ดอลลาร์
ในทางกลับกัน หากรัสเซียแสดงท่าทีปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของพันธมิตรตะวันตก “เงินปันผลสันติภาพ” อาจทำให้ราคาทะลุแนวรับ 55 ดอลลาร์ นำไปสู่การทดสอบ Fibonacci retracement 61.8% ของการปรับตัวขึ้นปี 2020–2022 ซึ่งอยู่ต่ำกว่า 53 ดอลลาร์อย่างใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) ยังคงมุมมองเชิงลบสำหรับปีหน้า โดยคาดว่าราคาจะเฉลี่ยต่ำกว่า 52 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปี 2026
