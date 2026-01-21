ทองคำพุ่งแรง 2% 📈 โลหะมีค่ากำลังจะพักฐานหรือไม่?

โลหะมีค่ายังคงเดินหน้าขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดย ทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาลในวันนี้ และขยับเข้าใกล้บริเวณ 4,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ เงิน (Silver) ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดยซื้อขายใกล้ระดับ 95 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- แรงหนุนหลักมาจาก การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถูกกดดันจากแนวนโยบายที่ “คาดเดาได้ยาก” ของรัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์ รวมถึงความกังวลในระยะยาวเกี่ยวกับความต้องการถือครองหนี้สหรัฐฯ
- ดูเหมือนว่าแนวโน้มการ “ลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์” ในบางประเทศกลุ่ม BRICS จะยังดำเนินต่อไป โดยได้แรงเร่งจากการ “ใช้ดอลลาร์เป็นเครื่องมือทางการเมือง” (weaponization of the reserve currency) และท่าทีเชิงรุกมากขึ้นของทำเนียบขาว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสถานะ สินทรัพย์ปลอดภัย (safe haven) ของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
- นอกจากนี้ ท่าทีของสหรัฐฯ ที่เปลี่ยนไป—และในบางช่วงค่อนข้างเผชิญหน้า—ต่อประเทศพันธมิตร อาจยิ่งกระตุ้นให้ ธนาคารกลางหลักในโลกตะวันตก ชะลอ หรืออย่างน้อยลดสัดส่วนการซื้อพันธบัตรสหรัฐฯ และโยกเงินสำรองบางส่วนไปยัง ทองคำ
- แน่นอนว่านี่ยังไม่ใช่ “กรณีฐาน” ที่เห็นได้ชัดเจนในปัจจุบัน แต่ตลาดมักจะพยายาม “ตั้งราคาอนาคต” (price the future) และข้อสรุปโดยรวมยังคงเดิม คือ ในระยะที่พอมองเห็นได้ ราคาของโลหะมีค่ายังคงมีแรงพยุงและมีอคติไปทางขาขึ้น
กราฟทองคำ (กรอบเวลา D1)
อย่างไรก็ตาม คำถามสำคัญคือ การปรับขึ้นรอบนี้จะไปได้ไกลและเร็วแค่ไหน โดยขณะนี้ RSI รายวันอยู่ใกล้ระดับ 80 ซึ่งบ่งชี้ชัดเจนว่าทองคำกำลังเข้าใกล้ภาวะ ซื้อมากเกินไป (overbought)
หากพิจารณาจากพฤติกรรมราคา มีความเป็นไปได้ที่การพักฐานจะดึงราคาทองคำกลับลงมาบริเวณ 4,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นตำแหน่งของ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (EMA50 – เส้นสีส้ม) บนกราฟรายวัน โดยฉากทัศน์นี้จะสอดคล้องกับการปรับฐานแบบ 1:1 เนื่องจากมีการปรับลงในขนาดใกล้เคียงกันเกิดขึ้นแล้วในไตรมาส 4 ปี 2025
แม้ในวันนี้ยังไม่อาจสรุปได้ว่าแรงซื้อจะพาทองคำไป “แตะ” ระดับ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หรือไม่ แต่หากโมเมนตัมรอบปัจจุบันมีโครงสร้าง 1:1 ใกล้เคียงกับขาขึ้นช่วงฤดูร้อน–ฤดูใบไม้ร่วงของปีที่แล้ว การปรับขึ้นอาจเริ่มชะลอบริเวณ 4,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก่อนจะเผชิญแรงพักฐานกลับลงมาที่แถว 4,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์
