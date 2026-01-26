อ่านเพิ่มเติม
21:29 · 26 มกราคม 2026

ทองคำพุ่งกว่า 2% เข้าใกล้ระดับ 5,100 ดอลลาร์ จากแรงกดดันของดอลลาร์ที่อ่อนค่า 📈

-
-
Open account Download free app

ราคาทองคำวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% ขึ้นไปใกล้ระดับ $5,100 ต่อออนซ์ จากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ
ตลาด Polymarket ประเมินโอกาสเกิด การปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐ (government shutdown) สูงถึง 80% หลังวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครต นำโดย Chuck Schumer ประกาศจะคัดค้านร่างงบประมาณ หากยังคงมีการจัดสรรงบให้กับ กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (DHS) ความตึงเครียดดังกล่าวยิ่งทวีความรุนแรง หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ Border Patrol สังหารพยาบาลชาวอเมริกันในรัฐมินนิโซตา ซึ่งจุดกระแสกังวลว่า DHS อาจใช้อำนาจเกินขอบเขต

  • ประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump ยังคงสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ จากระดับปัจจุบันราว 3.5% ลงสู่ 1% และกำลังเป็นตัวเต็งในการชิงตำแหน่งประธาน Fed
  • ขณะเดียวกัน Rick Rieder จาก BlackRock ส่งสัญญาณเชิงผ่อนคลาย (dovish) โดยระบุว่าการลดดอกเบี้ยอาจช่วยควบคุมเงินเฟ้อได้
  • ความไม่แน่นอนทางการเมือง ความไร้เสถียรภาพ และความแตกแยกในสหรัฐ ยังคงกดดันค่าเงินดอลลาร์ และดึงความสนใจของตลาดไปที่ ภาระหนี้สาธารณะของสหรัฐ ซึ่งใกล้แตะระดับ $39 ล้านล้านดอลลาร์ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
  • สภาพแวดล้อมดังกล่าวส่งผลให้ความต้องการ สินทรัพย์ปลอดภัย เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะทองคำ ซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งรักษามูลค่ามาอย่างยาวนาน

เงินทุนไหลเข้าสู่ทองคำอย่างชัดเจน ขณะที่ดอลลาร์ถูกเทขาย (USDIDX ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 97)

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ทองคำดูเหมือนจะไม่เพียงสะท้อนการสูญเสียอำนาจซื้อของสกุลเงินในอดีตเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความเสี่ยงที่ค่าเงินอาจอ่อนค่าลงต่อไปในอนาคต หากธนาคารกลางจำเป็นต้องคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำเชิงโครงสร้าง แม้เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง เพื่อหลีกเลี่ยงแรงกดดันต่อระบบการคลัง

Source: Polymarket

 


Source: xStation5

28 มกราคม 2026, 18:29

US500 ทำระดับสูงสุดก่อน Fed 🗽 BigTech จะยังหนุนต่อได้ไหม?
28 มกราคม 2026, 17:47

ทองคำพุ่งแรง 2% ทดสอบระดับ $5,300 ท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ 📈
28 มกราคม 2026, 17:39

AUDUSD: RBA จะกลับมาขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่?
28 มกราคม 2026, 09:22

📈 ดัชนี US100 ปรับขึ้น 0.8%

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก