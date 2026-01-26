ทองคำพุ่งกว่า 2% เข้าใกล้ระดับ 5,100 ดอลลาร์ จากแรงกดดันของดอลลาร์ที่อ่อนค่า 📈

ราคาทองคำวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% ขึ้นไปใกล้ระดับ $5,100 ต่อออนซ์ จากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ
ตลาด Polymarket ประเมินโอกาสเกิด การปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐ (government shutdown) สูงถึง 80% หลังวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครต นำโดย Chuck Schumer ประกาศจะคัดค้านร่างงบประมาณ หากยังคงมีการจัดสรรงบให้กับ กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (DHS) ความตึงเครียดดังกล่าวยิ่งทวีความรุนแรง หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ Border Patrol สังหารพยาบาลชาวอเมริกันในรัฐมินนิโซตา ซึ่งจุดกระแสกังวลว่า DHS อาจใช้อำนาจเกินขอบเขต
- ประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump ยังคงสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ จากระดับปัจจุบันราว 3.5% ลงสู่ 1% และกำลังเป็นตัวเต็งในการชิงตำแหน่งประธาน Fed
- ขณะเดียวกัน Rick Rieder จาก BlackRock ส่งสัญญาณเชิงผ่อนคลาย (dovish) โดยระบุว่าการลดดอกเบี้ยอาจช่วยควบคุมเงินเฟ้อได้
- ความไม่แน่นอนทางการเมือง ความไร้เสถียรภาพ และความแตกแยกในสหรัฐ ยังคงกดดันค่าเงินดอลลาร์ และดึงความสนใจของตลาดไปที่ ภาระหนี้สาธารณะของสหรัฐ ซึ่งใกล้แตะระดับ $39 ล้านล้านดอลลาร์ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
- สภาพแวดล้อมดังกล่าวส่งผลให้ความต้องการ สินทรัพย์ปลอดภัย เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะทองคำ ซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งรักษามูลค่ามาอย่างยาวนาน
เงินทุนไหลเข้าสู่ทองคำอย่างชัดเจน ขณะที่ดอลลาร์ถูกเทขาย (USDIDX ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 97)
ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ทองคำดูเหมือนจะไม่เพียงสะท้อนการสูญเสียอำนาจซื้อของสกุลเงินในอดีตเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความเสี่ยงที่ค่าเงินอาจอ่อนค่าลงต่อไปในอนาคต หากธนาคารกลางจำเป็นต้องคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำเชิงโครงสร้าง แม้เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง เพื่อหลีกเลี่ยงแรงกดดันต่อระบบการคลัง
