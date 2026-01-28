อ่านเพิ่มเติม
ทองคำพุ่งแรง 2% ทดสอบระดับ $5,300 ท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ 📈

ประเด็นหลัก
-
-
  • ทองคำกำลังทำกำไร 20 วันแรงที่สุดในรอบ 26 ปี

ทองคำปรับตัวขึ้นเกือบ 2% ในวันนี้ และกำลังทดสอบระดับใกล้ $5,300 ต่อออนซ์ ส่งผลให้เกิดแรงบวกในตลาดโลหะกว้างขึ้น รวมถึงหุ้นของบริษัทเหมืองทองอย่าง Newmont Corp, Barrick Gold, และ AngloGold Ashanti

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงก่อนการประชุม Fed ในวันนี้ ซึ่งกำหนดเวลา 18:00 GMT และการกล่าวสุนทรพจน์ของ ประธาน Fed Powell เวลา 18:30 GMT

ทองคำ (กรอบเวลา D1)

เมื่อดูกราฟ GOLD ในกรอบเวลา รายวัน (D1) ตัวชี้วัด RSI ปรับตัวขึ้นไปอยู่ราว 88 บ่งชี้ถึงสภาพ overbought สูงสุด
ครั้งก่อนที่ระดับ RSI ใกล้เคียงนี้ในเดือนตุลาคม ทองคำก็เกิดการ ปรับตัวลงอย่างรุนแรง หลังจากนั้น ในขณะนั้นทองคำมีค่า RSI อยู่ที่ 90

แหล่งข้อมูล: xStation5

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ในช่วง 26 ปีที่ผ่านมา ทองคำไม่เคยทำกำไรในรอบ 20 วันทำการได้แรงเท่ากับการปรับตัวขึ้นครั้งนี้

Source: XTB Research, xStation5

Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

