08:29 · 9 ธันวาคม 2025

☕️ ราคากาแฟร่วง 2% หลังมีการปรับคาดการณ์การผลิตและเลื่อนกฎระเบียบ EU 📉

สัญญากาแฟร่วง 2% ทะลุ EMA100

สัญญากาแฟล่วงหน้าปรับตัว ลดลง 2% ในวันนี้ หลุดต่ำกว่า EMA100 (เส้นสีม่วงเข้ม) หลังคาดการณ์การผลิตในบราซิลและปัจจัยด้านกฎระเบียบในยุโรปช่วยลดความกังวลเรื่องอุปทาน

ปัจจัยบวกสำหรับตลาด

  • เลื่อนกฎระเบียบ EU Deforestation Regulation (EUDR) และการทบทวนเป้าหมายของสหภาพยุโรป

  • การชะลอกฎระเบียบช่วยลดความเสี่ยงที่อาจกระทบ ซัพพลายเชนอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งอาจทำให้ราคากาแฟปรับตัวขึ้น

ปัจจัยด้านอุปทาน

  • Conab (บราซิล) ปรับคาดการณ์การผลิตปี 2025/26 ขึ้นเป็น 56.5 ล้านถุง (+4.3% YoY) เป็นระดับสูงสุดเป็นอันดับสามในประวัติศาสตร์

  • ข้อมูลแตกต่างกับ USDA ที่คาดการณ์ 63 ล้านถุง โดย Arabica ลด 13.6% เหลือ 38 ล้านถุง และ Robusta เพิ่มขึ้น 19% ทำสถิติสูงสุด 25 ล้านถุง

  • สภาพอากาศที่เอื้ออำนวยยังช่วยหนุนความหวังว่า อุปทานจะฟื้นตัว

 

Source: xStation5

