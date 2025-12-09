☕️ ราคากาแฟร่วง 2% หลังมีการปรับคาดการณ์การผลิตและเลื่อนกฎระเบียบ EU 📉

สัญญากาแฟร่วง 2% ทะลุ EMA100
สัญญากาแฟล่วงหน้าปรับตัว ลดลง 2% ในวันนี้ หลุดต่ำกว่า EMA100 (เส้นสีม่วงเข้ม) หลังคาดการณ์การผลิตในบราซิลและปัจจัยด้านกฎระเบียบในยุโรปช่วยลดความกังวลเรื่องอุปทาน
ปัจจัยบวกสำหรับตลาด
-
เลื่อนกฎระเบียบ EU Deforestation Regulation (EUDR) และการทบทวนเป้าหมายของสหภาพยุโรป
-
การชะลอกฎระเบียบช่วยลดความเสี่ยงที่อาจกระทบ ซัพพลายเชนอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งอาจทำให้ราคากาแฟปรับตัวขึ้น
ปัจจัยด้านอุปทาน
-
Conab (บราซิล) ปรับคาดการณ์การผลิตปี 2025/26 ขึ้นเป็น 56.5 ล้านถุง (+4.3% YoY) เป็นระดับสูงสุดเป็นอันดับสามในประวัติศาสตร์
-
ข้อมูลแตกต่างกับ USDA ที่คาดการณ์ 63 ล้านถุง โดย Arabica ลด 13.6% เหลือ 38 ล้านถุง และ Robusta เพิ่มขึ้น 19% ทำสถิติสูงสุด 25 ล้านถุง
-
สภาพอากาศที่เอื้ออำนวยยังช่วยหนุนความหวังว่า อุปทานจะฟื้นตัว
Source: xStation5
