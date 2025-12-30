BREAKING: สต็อกก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ ปรับตัวลงเล็กน้อยต่ำกว่าที่คาดการณ์ 🔥

29.12 – EIA รายงานสต็อกก๊าซธรรมชาติ (รายสัปดาห์)
-
ตัวเลขจริง: -166 พันล้านลูกบาศก์ฟุต
-
คาดการณ์: -168 พันล้านลูกบาศก์ฟุต
-
ก่อนหน้า: -167 พันล้านลูกบาศก์ฟุต
📉 สรุป: ปริมาณสต็อกต่ำกว่าที่คาดเล็กน้อย นับเป็นครั้งที่สองติดต่อกัน แม้ว่าซัพพลายเพิ่มขึ้น แต่ยังน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ด้วยความเซอร์ไพรส์ที่จำกัด ราคาก๊าซยังคงปรับตัวขึ้น แต่เป็นการขึ้นในระดับ ปานกลาง
NATGAS (M1)
Source: xStation5
ก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ ปรับลด 4% 🌡️ สภาพอากาศเย็นลงกดดันในวันทำการสุดท้ายของปี 2025
📊 การวิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin
⏬ แพลตตินัมปรับตัวลดลง 7.5%
FTSE 100 ทำสถิติสูงสุดใหม่ 📈 3 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักหนุนหุ้นอังกฤษ