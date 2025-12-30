อ่านเพิ่มเติม
08:17 · 30 ธันวาคม 2025

BREAKING: สต็อกก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ ปรับตัวลงเล็กน้อยต่ำกว่าที่คาดการณ์ 🔥

NATGAS
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-

29.12 – EIA รายงานสต็อกก๊าซธรรมชาติ (รายสัปดาห์)

  • ตัวเลขจริง: -166 พันล้านลูกบาศก์ฟุต

  • คาดการณ์: -168 พันล้านลูกบาศก์ฟุต

  • ก่อนหน้า: -167 พันล้านลูกบาศก์ฟุต

📉 สรุป: ปริมาณสต็อกต่ำกว่าที่คาดเล็กน้อย นับเป็นครั้งที่สองติดต่อกัน แม้ว่าซัพพลายเพิ่มขึ้น แต่ยังน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ด้วยความเซอร์ไพรส์ที่จำกัด ราคาก๊าซยังคงปรับตัวขึ้น แต่เป็นการขึ้นในระดับ ปานกลาง

NATGAS (M1)

 

Source: xStation5

