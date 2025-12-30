อ่านเพิ่มเติม
08:14 · 30 ธันวาคม 2025

US OPEN: เปิดตลาดต้นสัปดาห์ด้วยแรงกดดันเล็กน้อย ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์

ประเด็นหลัก
US100
ดัชนี
-
-
US500
ดัชนี
-
-
ประเด็นหลัก
  • ความตึงเครียดทางการทูตก่อให้เกิดความไม่แน่นอนต่อบรรดานักลงทุน
  • มูลค่าของเงินและหุ้นที่เกี่ยวข้องเผชิญแรงกดดัน
  • Intel ขายหุ้นของตนเอง

การซื้อขายต้นสัปดาห์ในสหรัฐฯ เริ่มด้วยความรู้สึกเชิงลบอย่างชัดเจน แม้ว่าจะอยู่ในช่วงที่นักลงทุนมีส่วนร่วมลดลงก็ตาม ความตึงเครียดทั้งทางภูมิรัฐศาสตร์และการเงินกำลังกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของดัชนี

การปรับตัวลงที่ชัดเจนที่สุด พบในสัญญา US100 กว่า 0.8% ส่วน S&P500 และ Russell2000 ปรับลดเล็กน้อย ประมาณ 0.4%

ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์มาจากทั้ง ตะวันออกและตะวันตก นักลงทุนยังคงพยายามประเมินผลกระทบจากการเจรจาเกี่ยวกับยูเครนภายใต้การนำของสหรัฐฯ แม้ว่าจะยังไม่เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน

ขณะเดียวกัน จีนเริ่มการฝึกซ้อมขนาดใหญ่โดยไม่แจ้งล่วงหน้า “Justice Mission 2025” และยังดำเนินมาตรการ จำกัดการส่งออกเงิน พร้อมทั้ง ลดภาษีสินค้าบางประเภท เช่น แบตเตอรี่และสินค้าทางการแพทย์

นักลงทุนรายย่อยยังคงมุ่งความสนใจไปที่ เงิน ซึ่งหลังจากปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา กำลังเผชิญกับ การปรับฐานอย่างรวดเร็ว อีกครั้ง ปัจจัยสำคัญมาจาก ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นของ CME ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการปิดสถานะเก็งกำไรจำนวนมาก

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญ:

  • Pending Home Sales (MoM) เดือนพฤศจิกายน คาดว่าจะลดลงประมาณ 1%

  • Dallas FED Index (Manufacturing) เดือนธันวาคม

  • สต็อกน้ำมัน ตลาดคาดว่าจะลดลงกว่า 2,000 ล้านบาร์เรล

  • รายงานสต็อกก๊าซรายสัปดาห์ของ EIA

US100 (D1)

 

ที่มา: xStation5

ผู้ซื้อสามารถฟื้นบางส่วนของการขาดทุนจากจุดสูงสุดล่าสุดได้ แต่ แรงขับเคลื่อนการเติบโตเริ่มอ่อนตัวชัดเจน หากความต้องการไม่สามารถปกป้องระดับประมาณ ~25,900 ได้ โอกาสที่จะเกิด รูปแบบ Double Top มีสูง สำหรับสถานการณ์นี้ การขายจึงมุ่งเป้าลงต่ำกว่า FIBO 23.6 ซึ่งถือเป็นแนวต้านสำคัญแรก

ข่าวรายบริษัท:

  • Coupang (CPNG.US) – ผู้ให้บริการอีคอมเมิร์ซเกาหลี ปรับขึ้นเกือบ 3% หลังสัญญาจะชดเชยลูกค้าหลังเกิดการรั่วไหลของข้อมูลล่าสุด

  • Coeur Mining (CDE.US) – บริษัททำเหมืองเงิน ปรับตัวลดลงตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์วันนี้ ลดลงเกิน 4%

  • Energy Fuels (UUUU.US) – ผู้ผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ปรับขึ้นกว่า 3% หลังปรับเพิ่มคาดการณ์การผลิตและยอดขาย

  • Intel (INTC.US) – ผู้ผลิตชิปขายหุ้น 214.8 ล้านหุ้น ให้กับ Nvidia เป็นมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์

31 ธันวาคม 2025, 09:34

⏫ GOLD และ SLIVER พุ่งขึ้น
30 ธันวาคม 2025, 08:20

ข่าวเด่นวันนี้
19 ธันวาคม 2025, 08:42

BREAKING: ธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) ปรับลดดอกเบี้ย – GBPUSD ฟื้นตัว
18 ธันวาคม 2025, 08:24

DE40: ข้อมูลมาก แต่การเคลื่อนไหวของตลาดน้อย

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก