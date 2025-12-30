US OPEN: เปิดตลาดต้นสัปดาห์ด้วยแรงกดดันเล็กน้อย ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์

- ความตึงเครียดทางการทูตก่อให้เกิดความไม่แน่นอนต่อบรรดานักลงทุน
- มูลค่าของเงินและหุ้นที่เกี่ยวข้องเผชิญแรงกดดัน
- Intel ขายหุ้นของตนเอง
การซื้อขายต้นสัปดาห์ในสหรัฐฯ เริ่มด้วยความรู้สึกเชิงลบอย่างชัดเจน แม้ว่าจะอยู่ในช่วงที่นักลงทุนมีส่วนร่วมลดลงก็ตาม ความตึงเครียดทั้งทางภูมิรัฐศาสตร์และการเงินกำลังกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของดัชนี
การปรับตัวลงที่ชัดเจนที่สุด พบในสัญญา US100 กว่า 0.8% ส่วน S&P500 และ Russell2000 ปรับลดเล็กน้อย ประมาณ 0.4%
ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์มาจากทั้ง ตะวันออกและตะวันตก นักลงทุนยังคงพยายามประเมินผลกระทบจากการเจรจาเกี่ยวกับยูเครนภายใต้การนำของสหรัฐฯ แม้ว่าจะยังไม่เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน
ขณะเดียวกัน จีนเริ่มการฝึกซ้อมขนาดใหญ่โดยไม่แจ้งล่วงหน้า “Justice Mission 2025” และยังดำเนินมาตรการ จำกัดการส่งออกเงิน พร้อมทั้ง ลดภาษีสินค้าบางประเภท เช่น แบตเตอรี่และสินค้าทางการแพทย์
นักลงทุนรายย่อยยังคงมุ่งความสนใจไปที่ เงิน ซึ่งหลังจากปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา กำลังเผชิญกับ การปรับฐานอย่างรวดเร็ว อีกครั้ง ปัจจัยสำคัญมาจาก ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นของ CME ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการปิดสถานะเก็งกำไรจำนวนมาก
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญ:
Pending Home Sales (MoM) เดือนพฤศจิกายน คาดว่าจะลดลงประมาณ 1%
Dallas FED Index (Manufacturing) เดือนธันวาคม
สต็อกน้ำมัน ตลาดคาดว่าจะลดลงกว่า 2,000 ล้านบาร์เรล
รายงานสต็อกก๊าซรายสัปดาห์ของ EIA
US100 (D1)
ที่มา: xStation5
ผู้ซื้อสามารถฟื้นบางส่วนของการขาดทุนจากจุดสูงสุดล่าสุดได้ แต่ แรงขับเคลื่อนการเติบโตเริ่มอ่อนตัวชัดเจน หากความต้องการไม่สามารถปกป้องระดับประมาณ ~25,900 ได้ โอกาสที่จะเกิด รูปแบบ Double Top มีสูง สำหรับสถานการณ์นี้ การขายจึงมุ่งเป้าลงต่ำกว่า FIBO 23.6 ซึ่งถือเป็นแนวต้านสำคัญแรก
ข่าวรายบริษัท:
Coupang (CPNG.US) – ผู้ให้บริการอีคอมเมิร์ซเกาหลี ปรับขึ้นเกือบ 3% หลังสัญญาจะชดเชยลูกค้าหลังเกิดการรั่วไหลของข้อมูลล่าสุด
Coeur Mining (CDE.US) – บริษัททำเหมืองเงิน ปรับตัวลดลงตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์วันนี้ ลดลงเกิน 4%
Energy Fuels (UUUU.US) – ผู้ผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ปรับขึ้นกว่า 3% หลังปรับเพิ่มคาดการณ์การผลิตและยอดขาย
Intel (INTC.US) – ผู้ผลิตชิปขายหุ้น 214.8 ล้านหุ้น ให้กับ Nvidia เป็นมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์
