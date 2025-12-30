BREAKING: ยอดขายบ้านรอปิดการขายในสหรัฐฯ สูงกว่าที่คาดไว้ 📌

สหรัฐฯ – Pending Home Sales เดือนพฤศจิกายน
-
ตัวเลขจริง (MoM): +3.3%
-
คาดการณ์: +1.0%
-
ก่อนหน้า: +2.4%
Pending Home Sales Index เดือนพฤศจิกายน:
-
ตัวเลขจริง: 79.2
-
ก่อนหน้า: 76.7
📈 สรุป: ยอดขายบ้านรอปิดการขายสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ชี้ถึงความแข็งแกร่งในตลาดอสังหาริมทรัพย์สหรัฐฯ ในเดือนที่ผ่านมา
