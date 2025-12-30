อ่านเพิ่มเติม
08:16 · 30 ธันวาคม 2025

BREAKING: ยอดขายบ้านรอปิดการขายในสหรัฐฯ สูงกว่าที่คาดไว้ 📌

EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-

สหรัฐฯ – Pending Home Sales เดือนพฤศจิกายน

  • ตัวเลขจริง (MoM): +3.3%

  • คาดการณ์: +1.0%

  • ก่อนหน้า: +2.4%

Pending Home Sales Index เดือนพฤศจิกายน:

  • ตัวเลขจริง: 79.2

  • ก่อนหน้า: 76.7

📈 สรุป: ยอดขายบ้านรอปิดการขายสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ชี้ถึงความแข็งแกร่งในตลาดอสังหาริมทรัพย์สหรัฐฯ ในเดือนที่ผ่านมา

 

 

31 ธันวาคม 2025, 21:19

ก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ ปรับลด 4% 🌡️ สภาพอากาศเย็นลงกดดันในวันทำการสุดท้ายของปี 2025
31 ธันวาคม 2025, 21:18

📊 การวิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin
31 ธันวาคม 2025, 21:17

⏬ แพลตตินัมปรับตัวลดลง 7.5%
31 ธันวาคม 2025, 21:15

FTSE 100 ทำสถิติสูงสุดใหม่ 📈 3 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักหนุนหุ้นอังกฤษ

