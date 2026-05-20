สรุปข่าวเช้า (20.05.2026)

🌍 ภูมิรัฐศาสตร์
🇮🇷🇺🇸 อิหร่าน / สหรัฐฯ:
ทรัมป์กล่าวเมื่อวันอังคารว่า สหรัฐฯ อาจจำเป็นต้องโจมตีอิหร่านอีกครั้ง หลังจากเพิ่งยกเลิกแผนโจมตีเมื่อวันก่อน ภายหลังได้รับข้อเสนอสันติภาพจากอิหร่าน ขณะที่อิหร่านยื่นข้อเสนอเรียกร้องค่าชดเชยสงครามและการถอนทหารสหรัฐฯ ออกจากภูมิภาค ช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกปิดอย่างมีประสิทธิภาพ
🌐 การทูตโลก:
สี จิ้นผิง กำลังต้อนรับวลาดิเมียร์ ปูตินที่ปักกิ่งในวันนี้ เพียงไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์หลังทรัมป์เดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการ นายกฯ ญี่ปุ่น ทากาอิจิ กำลังสรุปการประชุมสุดยอดที่กรุงโซล ขณะที่นายกฯ อินเดีย โมดี อยู่ที่กรุงโรม และนายกฯ ฮังการี Magyar เดินทางเยือนโปแลนด์เป็นครั้งแรก
📊 เศรษฐกิจและธนาคารกลาง
🇺🇸 Fed:
ผู้ว่าการ Paulson จาก Fed สาขาฟิลาเดลเฟียระบุว่า นโยบายปัจจุบันยังเหมาะสม แต่ตลาดมีเหตุผลที่ประเมินว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมหรือคงดอกเบี้ยในระดับสูงนานกว่าคาด เธอยังกล่าวว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ “สูงมาก” และเปิดทางสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยหากเศรษฐกิจเติบโตเกินศักยภาพ คืนนี้ตลาดจับตารายงานการประชุม Fed เดือนเมษายน ซึ่งถือเป็นการแตกเสียงมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 1992
🇪🇺 ECB:
Kocher ประธานสภากรรมการ ECB ระบุว่า หากช่องแคบฮอร์มุซยังปิดต่อไป การขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิถุนายน (11 มิ.ย.) แทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้าน Nagel มองว่า ECB อาจจำเป็นต้องดำเนินการเพราะแรงกระแทกด้านพลังงานจากอิหร่าน
🇨🇳 PBOC / จีน:
ธนาคารกลางจีนคงอัตรา LPR ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 12 (1 ปี: 3.00%, 5 ปี: 3.50%) พร้อมกำหนดค่า fixing USD/CNY ที่ 6.8397 สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้มาก
🇬🇧 สหราชอาณาจักร:
วันนี้มีการประกาศ CPI เดือนเมษายน โดยตลาดคาดว่าเงินเฟ้อจะชะลอลงสู่ 3.0% จาก 3.3% ผู้ว่าการ Bailey มีกำหนดเข้าให้การต่อคณะกรรมาธิการการคลังของรัฐสภาในวันนี้
📉 ภาพรวมตลาด
Bond Yield สหรัฐฯ อายุ 10 ปี พุ่งแตะ 4.687% สูงสุดในรอบ 16 เดือน ขณะที่พันธบัตรอายุ 30 ปี แตะ 5.198% สูงสุดตั้งแต่ปี 2007 ตลาดพันธบัตรโลกเผชิญแรงขายหนักจากความกังวลเงินเฟ้อ Futures หุ้นยุโรปชี้เปิดลบประมาณ -0.5%
เมื่อคืน Wall Street ปิดภายใต้แรงกดดัน:
• S&P 500 (US500) -0.06%
• Nasdaq (US100) +0.01%
ยุโรป:
• DAX (DE40) -0.23%
• EU50 -0.35%
• UK100 -0.31%
🌏 เอเชีย
• Nikkei 225 (JP225) -1.6%
• KOSPI -2%
• MSCI Asia-Pacific ex-Japan -0.7%
ตลาดเอเชียปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 จากแรงกดดันของ Bond Yield ที่พุ่งขึ้น
หุ้นจีน:
• CSI300 -0.4%
• Hang Seng -0.7%
Samsung Electronics ร่วง หลังพนักงานกว่า 47,000 คนประกาศนัดหยุดงานในวันพฤหัสบดี หลังการเจรจาไกล่เกลี่ยล้มเหลว
💱 ค่าเงิน
แม้ JPY จะเป็นสกุลเงินหลักที่แข็งแกร่งที่สุดในวันนี้ แต่ USD/JPY ยังคงทรงตัวใกล้ 158.94–158.95 ต่ำกว่าระดับจิตวิทยา 159 เล็กน้อย โดยดอลลาร์แข็งค่าต่อเนื่องเป็นวันที่ 7
EUR/USD ลดลงสู่ 1.1599 ต่ำสุดตั้งแต่ 8 เมษายน
GBP/USD อยู่ที่ 1.3394
ดัชนีดอลลาร์ (USDIDX) ยืนใกล้จุดสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ที่ 99.29
AUD, NZD และ CAD เป็นกลุ่มสกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดของวัน
🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์
Brent ยังคงยืนเหนือ $110/bbl ที่ $111.07
WTI อยู่ที่ $103.69
รายงาน API เผยสต็อกน้ำมันดิบลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 5 อีก 9.1 ล้านบาร์เรล ขณะที่สต็อกน้ำมันเบนซินลดลง 5.8 ล้านบาร์เรล ตลาดจับตารายงาน EIA เวลา 16:30 CET วันนี้
Citi มอง Brent มีโอกาสแตะ $150 ในกรณี bullish โดยชี้ว่าตลาดยังประเมินความเสี่ยงด้าน supply ต่ำเกินไป
ทองคำลดลง 0.22% สู่ $4,471 ต่อออนซ์ ต่ำสุดตั้งแต่ปลายมีนาคม จากแรงกดดันของดอลลาร์แข็งค่า ขณะที่ Silver +0.31%
🏢 บริษัท
🇺🇸 NVIDIA (NVDA):
ประกาศผลประกอบการ Q1 2026 หลังตลาดสหรัฐฯ ปิดคืนนี้
คาดรายได้ ~$79B (+80% YoY)
ตลาด options ประเมินการแกว่งของ Market Cap สูงถึง ~$350B
🇺🇸 Target (TGT):
ประกาศงบก่อนตลาดเปิด
คาด EPS $1.46 รายได้ $24.64B
Marks & Spencer, TJX และ Lowe’s จะประกาศผลประกอบการวันนี้เช่นกัน
₿ คริปโต
Bitcoin +0.25% เคลื่อนไหวบริเวณ $77,000 แม้ตลาดการเงินโลกจะอยู่ในโหมด risk-off โดย BTC ยังสามารถยืนเหนือ $77k ได้
🔑 สิ่งที่ต้องจับตาวันนี้
• ตัวเลข CPI อังกฤษ
• ถ้อยแถลงของ Bailey
• รายงาน EIA
• รายงานการประชุม Fed
• และไฮไลต์สำคัญที่สุด — ผลประกอบการของ NVIDIA หลังตลาดปิด
ท่ามกลาง Bond Yield ที่สูงสุดในรอบกว่าหนึ่งปี และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ผลประกอบการของ NVIDIA อาจเป็นปัจจัยเดียวที่สามารถพลิก sentiment เชิงลบของตลาดได้
